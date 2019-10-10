При подходе к турникету пассажира, который предварительно зарегистрировался в системе и отправил туда свои биометрические данные, фиксирует видеокамера, после чего со счета списывается стоимость поездки и турникет открывается. Пока это только эксперимент, но если он окажется успешным, то новый способ оплаты проезда может быть внедрен уже к концу следующего года, рассказывали ранее в столичном правительстве.
Сейчас в московской подземке можно оплатить проезд разными способами: например, на турникетах на станциях пластиковыми картами или с помощью банковского приложения, установленного на смартфоне. Для этого в каждом вестибюле оборудованы два турникета, а чтобы пассажиры могли их отличить от обычных, на них есть специальные наклейки.
По данным, которые сообщал Московский метрополитен в августе этого года, ежедневно банковскими картами или смартфонами на турникетах расплачиваются более 44 тысяч пассажиров, тогда как в январе этого года их было три тысячи.
Широкий спектр способов оплаты - это только часть услуг, которые столичное метро предлагает пассажирам. Одной из самых востребованных остается бесплатный Wi-Fi. В сентябре на станции "Выставочная" открылась экспозиция, посвященная 5-летию запуска в метро высокоскоростной сети доступа в интернет.
Помимо современных цифровых сервисов подземка продолжает расширять и "офлайн-услуги". В метро можно сходить на экскурсию, купить сувениры, отправить корреспонденцию, получить информацию на стойках "Живое общение". Успешно работает Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).
Сотрудники центра помогают максимально безопасно и комфортно передвигаться в метро людям с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, а также детям, пожилым людям, родителям с колясками. По данным метрополитена, за январь - август этого года инспекторы ЦОМП сопроводили около 81 тысячи пассажиров.
Метрополитен учитывает и мнение пассажиров о том, какие дополнительные услуги им хотелось бы иметь в подземке. В частности, в сентябре этого года по результатам голосования на портале "Активный гражданин" в вестибюлях станций "Пушкинская", "Краснопресненская" и "Александровский сад" появились копировальные аппараты самообслуживания. С их помощью можно сделать копию, а также отсканировать или распечатать документы и фотографии с внешнего носителя.
Пассажиры метрополитена получают также массу дополнительных услуг при строительстве транспортно-пересадочных узлов, которые, как правило, представляют собой многофункциональные комплексы с магазинами, кафе, спортивными и культурными центрами. Так, на строящейся Большой кольцевой линии будет 22 ТПУ, рассказал руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.