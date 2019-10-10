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10.10.2019 21:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Оплатить лицом

В метро появляются новые услуги
Текст: Петр Орехин
Российская газета - Спецвыпуск № 229(7987)
В сентябре этого года в Московском метрополитене на одной из станций заработал пилотный проект по оплате проезда с помощью технологии распознавания лиц.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При подходе к турникету пассажира, который предварительно зарегистрировался в системе и отправил туда свои биометрические данные, фиксирует видеокамера, после чего со счета списывается стоимость поездки и турникет открывается. Пока это только эксперимент, но если он окажется успешным, то новый способ оплаты проезда может быть внедрен уже к концу следующего года, рассказывали ранее в столичном правительстве.

Сейчас в московской подземке можно оплатить проезд разными способами: например, на турникетах на станциях пластиковыми картами или с помощью банковского приложения, установленного на смартфоне. Для этого в каждом вестибюле оборудованы два турникета, а чтобы пассажиры могли их отличить от обычных, на них есть специальные наклейки.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости www.ria.ru
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По данным, которые сообщал Московский метрополитен в августе этого года, ежедневно банковскими картами или смартфонами на турникетах расплачиваются более 44 тысяч пассажиров, тогда как в январе этого года их было три тысячи.

Широкий спектр способов оплаты - это только часть услуг, которые столичное метро предлагает пассажирам. Одной из самых востребованных остается бесплатный Wi-Fi. В сентябре на станции "Выставочная" открылась экспозиция, посвященная 5-летию запуска в метро высокоскоростной сети доступа в интернет.

Помимо современных цифровых сервисов подземка продолжает расширять и "офлайн-услуги". В метро можно сходить на экскурсию, купить сувениры, отправить корреспонденцию, получить информацию на стойках "Живое общение". Успешно работает Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

По данным Московского метрополитена, ежедневно банковскими картами или смартфонами на турникетах расплачиваются более 44 тысяч пассажиров

Сотрудники центра помогают максимально безопасно и комфортно передвигаться в метро людям с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, а также детям, пожилым людям, родителям с колясками. По данным метрополитена, за январь - август этого года инспекторы ЦОМП сопроводили около 81 тысячи пассажиров.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Метрополитен учитывает и мнение пассажиров о том, какие дополнительные услуги им хотелось бы иметь в подземке. В частности, в сентябре этого года по результатам голосования на портале "Активный гражданин" в вестибюлях станций "Пушкинская", "Краснопресненская" и "Александровский сад" появились копировальные аппараты самообслуживания. С их помощью можно сделать копию, а также отсканировать или распечатать документы и фотографии с внешнего носителя.

Пассажиры метрополитена получают также массу дополнительных услуг при строительстве транспортно-пересадочных узлов, которые, как правило, представляют собой многофункциональные комплексы с магазинами, кафе, спортивными и культурными центрами. Так, на строящейся Большой кольцевой линии будет 22 ТПУ, рассказал руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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