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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Неземная красота

Дизайн станций столичного метро выбирают на международных конкурсах
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Спецвыпуск № 229(7987)
Архитекторы всего мира борются за возможность оформить новые станции московской подземки, которая по праву считается самой красивой в мире. Каждая станция уникальна, и это при том, что каждый год число новых платформ растет. Пока же они строятся, столичные власти объявляют международные конкурсы на разработку дизайна новых станций.
Интерьер станции "Новопеределкино" стилизован под убранство старинных московских теремов и палат. Фото: Марина Волосевич Интерьер станции "Новопеределкино" стилизован под убранство старинных московских теремов и палат. Фото: Марина Волосевич
Интерьер станции "Новопеределкино" стилизован под убранство старинных московских теремов и палат. Фото: Марина Волосевич

Впервые такой конкурс прошел еще в 2014 году. Тогда на суд экспертов архитекторы вынесли проекты станций "Солнцево" и "Новопеределкино". Воплощенные в жизнь идеи москвичи увидели летом 2018 года, когда открылся участок Калининско-Солнцевской линии метро.

"Форма павильонов на станции "Солнцево" напоминает деревенские домики с двускатной крышей. Особенность конструкций - перфорированные отверстия, через которые проникает естественный свет", - отмечал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. В оформлении станции "Новопеределкино" использованы мотивы убранства старинных московских теремов и палат с травяными орнаментами на плафонах светильников.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Андрей Бочкарев подчеркивал также, что мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение о продлении Калининско-Солнцевской линии до Внукова с одноименным международным аэропортом. Таким образом, Внуково станет единственной воздушной гаванью в России, куда можно будет добраться на метро, а не автомобильным или железнодорожным транспортом.

Архитектор бюро Nefa Architects Дмитрий Овчаров рассказал, что к оформлению станции "Солнцево" приступили за полтора года до ее открытия. При работе над проектом архитекторы прежде всего заботились о комфорте и настроении пассажиров. "Мы решили использовать прием оптической иллюзии - поднимаясь по эскалаторам на выход, пассажиры видят эффект солнечного диска. На самом деле части этой фигуры разбросаны по нескольким плоскостям - потолку, стенам, полу. По мере движения вперед человек понимает, что это некая иллюзия, которая рассыпается на части. Композиции предусмотрены в обоих вестибюлях и переходе", - пояснил он.

Главной особенностью дизайна станции "Ольховая" стало использование стиля оригами. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В стенах и крыше входного павильона также предусмотрены отверстия, через которые свет в виде солнечных лучей и "зайчиков" попадает внутрь. "Название "Солнцево" способствует ярким архитектурным решениям, кроме того, оно досталось станции от дачного поселка, который существовал здесь в начале ХХ века. Эти два образа - солнца и дачи - мы и соединили в проектном предложении", - добавил Овчаров.

Устраивать международные конкурсы по каждой строящейся станции невозможно чисто физически - слишком высоки в городе темпы строительства подземки. Точно сказать, что та или иная станция пойдет на конкурс, также довольно сложно. Поэтому часть проектов город доверяет уже проверенным архитекторам с огромным опытом и оригинальными идеями.

Найти две идентичные станции в московской подземке не получится, но отдельные универсальные решения применяются в конструкции станций

Найти две идентичные станции в московской подземке не получится, но отдельные универсальные решения применяются, правда, не в оформлении, а в конструкции станций. Сейчас за правило взята индивидуальность - пассажир всегда должен понимать, где он едет, даже если он только мельком взглянул в окно поезда. Такая адресность - одна из идей, лежащих в основе дизайна новых станций.

Примечательно, что архитектура метро всегда шла в ногу со временем, соответственно менялись и отделочные материалы. Когда строились сталинские высотки, и станции метро задумывались как дворцы, и материалы в ход шли самые лучшие. Затем, в период главенства индустриального домостроения, отказа от так называемых излишеств, архитектурные решения упростились, стали однотипными.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости www.ria.ru
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Сейчас в этом плане не многое изменилось. Современные станции требуют современных решений и современных материалов. Что касается качества, то требования к нему прописаны очень жесткие. Стандарты установлены высокие, и некачественные решения просто не пройдут все этапы согласования, строительства и введения в эксплуатацию.

В облицовке стен и потолков строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Карамышевской" в районе Хорошево-Мневники, к примеру, архитектурное бюро Тимура Башкаева предложило использовать натуральный бетон, но оказалось, что это запрещено.

"Все материалы должны служить долго и быть доступными, чтобы их можно было легко заменить при необходимости, поэтому мы будем применять материалы, имитирующие бетонные поверхности, трех основных цветов: светло-серого, серого и темно-серого", - поделился Тимур Башкаев.

Оформление станции "Мичуринский проспект" связано с деятельностью биолога Ивана Мичурина. Фото: Марина Волосевич

По его словам, изначально оформление станции планировалось по образцу мадридского метро, с двумя платформами берегового типа и одним двухпутным тоннелем посередине. Но в ходе сотрудничества с генподрядчиком строительства "Мосинжпроектом" было решено строить более традиционную для столичной подземки островную платформу.

Оформят станцию в стиле авангард. В вестибюлях и на платформе будут установлены декоративные опоры красного цвета. Центральную часть платформы подсветят и насытят навигацией, а в торцах станции разместятся зоны отдыха в виде подсвеченных ниш со скамьями.

Еще один победитель международного конкурса - российское архитектурное бюро AI Architects - разработал дизайн наземного павильона и вестибюля будущей станции метро "Шереметьевская" Большой кольцевой линии в районе Марина Роща. Его руководитель, преподаватель Московского архитектурного института Иван Колманок отметил, что станция "Шереметьевская" решена в эстетике минимализма в нейтральном универсальном дизайне, который не потеряет актуальность с годами.

Фото: Сергей Михеев
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"Но мы отдали дань и истории, использовав в концепции контекст названия станции по имени известного московского мецената, покровителя искусств графа Шереметева", - отметил Колманок. По его словам, в основе дизайн-кода станции - стилистика дворянской усадьбы, в отделке прозвучит мотив фарфора - непременного атрибута быта московских дворян.

Колонны на платформах напомнят фарфоровые чайники с глянцевыми пузатыми боками. В отделке будет использован прием "кракелюр" - мраморные плиты будто в мелких трещинках. Такая отделка придаст эффект старины, историзма и при этом выполнит утилитарную функцию - скроет швы.

"Напольное покрытие станции - износостойкий гранит. Сводчатый потолок станции по проекту будет выполнен из бесшовных панелей с вмонтированной скрытой подсветкой, которая создаст интересный эффект - бескрайнего потолка. Станция выполнена в светло-серых тонах, это естественные оттенки природного гранита. Метро строим на века, и материалы, которые мы используем в отделке, должны служить долго", - заметил Колманок.

На платформе станции "ЦСКА" расположены скульптуры спортсменов. Фото: Светлана Харитонова

Весьма выразительным будет наземный павильон "Шереметьевской" - дело в том, что по его периметру идут колонны с шагом в шесть метров, и AI Architects придумали скрыть колонны в сферах-шарах, на которые будто опирается крыша павильона. Сам павильон будет светлым - вместо глухих стен здесь панорамное остекление.

Сегодня в столице сооружается несколько десятков станций метро. Каждая из них будет особенной, и каждый пассажир сможет найти свою любимую станцию.

Рейтинг

Москвичи выбрали самые красивые станции метро, открытые с июня 2018 по июнь 2019 года. Голосование прошло на портале "Активный гражданин", в нем приняли участие 204 тысячи человек.

Фото: Егор Просвирников.
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За второе полугодие прошлого года в столице было открыто 9 новых станций. Больше всего голосов (28,05%) набрала "Новопеределкино". Интерьер этой станции стилизован под убранство старинных московских теремов и палат. Второе место с 19,31% получила станция "Беломорская", дизайн которой выдержан в стиле Русского Севера. Третьей стала "Савеловская" Большой кольцевой линии (ее поддержали 16,1%), выполненная в строгой черно-серой гамме.

В этом году с января по июнь ввели в эксплуатацию 8 новых станций. Больше всего участникам проекта "Активный гражданин" понравился "Филатов луг" - он набрал 39,57% голосов. Отмечается, что дизайн станции вдохновлен архитектурными формами старинных вокзалов: лондонским Ватерлоо, Пенсильванским вокзалом в Нью-Йорке и Киевским вокзалом в Москве. На втором месте рейтинга с 14,9% - "Некрасовка". Колонны на платформе этой станции облицованы металлокерамическими панелями жемчужно-серого и белого цветов, а светильники, встроенные в стены и потолок, напоминают о ночном небе, а пол украшен орнаментом из многогранников. На третьей позиции "Ольховая" (14,48% голосов), построенная в стиле оригами, ее потолок украшают макеты бумажных самолетиков.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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