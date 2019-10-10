Дизайн станций столичного метро выбирают на международных конкурсах

Архитекторы всего мира борются за возможность оформить новые станции московской подземки, которая по праву считается самой красивой в мире. Каждая станция уникальна, и это при том, что каждый год число новых платформ растет. Пока же они строятся, столичные власти объявляют международные конкурсы на разработку дизайна новых станций.

Впервые такой конкурс прошел еще в 2014 году. Тогда на суд экспертов архитекторы вынесли проекты станций "Солнцево" и "Новопеределкино". Воплощенные в жизнь идеи москвичи увидели летом 2018 года, когда открылся участок Калининско-Солнцевской линии метро.

"Форма павильонов на станции "Солнцево" напоминает деревенские домики с двускатной крышей. Особенность конструкций - перфорированные отверстия, через которые проникает естественный свет", - отмечал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. В оформлении станции "Новопеределкино" использованы мотивы убранства старинных московских теремов и палат с травяными орнаментами на плафонах светильников.

Андрей Бочкарев подчеркивал также, что мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение о продлении Калининско-Солнцевской линии до Внукова с одноименным международным аэропортом. Таким образом, Внуково станет единственной воздушной гаванью в России, куда можно будет добраться на метро, а не автомобильным или железнодорожным транспортом.

Архитектор бюро Nefa Architects Дмитрий Овчаров рассказал, что к оформлению станции "Солнцево" приступили за полтора года до ее открытия. При работе над проектом архитекторы прежде всего заботились о комфорте и настроении пассажиров. "Мы решили использовать прием оптической иллюзии - поднимаясь по эскалаторам на выход, пассажиры видят эффект солнечного диска. На самом деле части этой фигуры разбросаны по нескольким плоскостям - потолку, стенам, полу. По мере движения вперед человек понимает, что это некая иллюзия, которая рассыпается на части. Композиции предусмотрены в обоих вестибюлях и переходе", - пояснил он.

Главной особенностью дизайна станции "Ольховая" стало использование стиля оригами. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В стенах и крыше входного павильона также предусмотрены отверстия, через которые свет в виде солнечных лучей и "зайчиков" попадает внутрь. "Название "Солнцево" способствует ярким архитектурным решениям, кроме того, оно досталось станции от дачного поселка, который существовал здесь в начале ХХ века. Эти два образа - солнца и дачи - мы и соединили в проектном предложении", - добавил Овчаров.

Устраивать международные конкурсы по каждой строящейся станции невозможно чисто физически - слишком высоки в городе темпы строительства подземки. Точно сказать, что та или иная станция пойдет на конкурс, также довольно сложно. Поэтому часть проектов город доверяет уже проверенным архитекторам с огромным опытом и оригинальными идеями.

Найти две идентичные станции в московской подземке не получится, но отдельные универсальные решения применяются в конструкции станций

Найти две идентичные станции в московской подземке не получится, но отдельные универсальные решения применяются, правда, не в оформлении, а в конструкции станций. Сейчас за правило взята индивидуальность - пассажир всегда должен понимать, где он едет, даже если он только мельком взглянул в окно поезда. Такая адресность - одна из идей, лежащих в основе дизайна новых станций.

Примечательно, что архитектура метро всегда шла в ногу со временем, соответственно менялись и отделочные материалы. Когда строились сталинские высотки, и станции метро задумывались как дворцы, и материалы в ход шли самые лучшие. Затем, в период главенства индустриального домостроения, отказа от так называемых излишеств, архитектурные решения упростились, стали однотипными.

Сейчас в этом плане не многое изменилось. Современные станции требуют современных решений и современных материалов. Что касается качества, то требования к нему прописаны очень жесткие. Стандарты установлены высокие, и некачественные решения просто не пройдут все этапы согласования, строительства и введения в эксплуатацию.

В облицовке стен и потолков строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Карамышевской" в районе Хорошево-Мневники, к примеру, архитектурное бюро Тимура Башкаева предложило использовать натуральный бетон, но оказалось, что это запрещено.

"Все материалы должны служить долго и быть доступными, чтобы их можно было легко заменить при необходимости, поэтому мы будем применять материалы, имитирующие бетонные поверхности, трех основных цветов: светло-серого, серого и темно-серого", - поделился Тимур Башкаев.

Оформление станции "Мичуринский проспект" связано с деятельностью биолога Ивана Мичурина. Фото: Марина Волосевич

По его словам, изначально оформление станции планировалось по образцу мадридского метро, с двумя платформами берегового типа и одним двухпутным тоннелем посередине. Но в ходе сотрудничества с генподрядчиком строительства "Мосинжпроектом" было решено строить более традиционную для столичной подземки островную платформу.

Оформят станцию в стиле авангард. В вестибюлях и на платформе будут установлены декоративные опоры красного цвета. Центральную часть платформы подсветят и насытят навигацией, а в торцах станции разместятся зоны отдыха в виде подсвеченных ниш со скамьями.

Еще один победитель международного конкурса - российское архитектурное бюро AI Architects - разработал дизайн наземного павильона и вестибюля будущей станции метро "Шереметьевская" Большой кольцевой линии в районе Марина Роща. Его руководитель, преподаватель Московского архитектурного института Иван Колманок отметил, что станция "Шереметьевская" решена в эстетике минимализма в нейтральном универсальном дизайне, который не потеряет актуальность с годами.

"Но мы отдали дань и истории, использовав в концепции контекст названия станции по имени известного московского мецената, покровителя искусств графа Шереметева", - отметил Колманок. По его словам, в основе дизайн-кода станции - стилистика дворянской усадьбы, в отделке прозвучит мотив фарфора - непременного атрибута быта московских дворян.

Колонны на платформах напомнят фарфоровые чайники с глянцевыми пузатыми боками. В отделке будет использован прием "кракелюр" - мраморные плиты будто в мелких трещинках. Такая отделка придаст эффект старины, историзма и при этом выполнит утилитарную функцию - скроет швы.

"Напольное покрытие станции - износостойкий гранит. Сводчатый потолок станции по проекту будет выполнен из бесшовных панелей с вмонтированной скрытой подсветкой, которая создаст интересный эффект - бескрайнего потолка. Станция выполнена в светло-серых тонах, это естественные оттенки природного гранита. Метро строим на века, и материалы, которые мы используем в отделке, должны служить долго", - заметил Колманок.

На платформе станции "ЦСКА" расположены скульптуры спортсменов. Фото: Светлана Харитонова

Весьма выразительным будет наземный павильон "Шереметьевской" - дело в том, что по его периметру идут колонны с шагом в шесть метров, и AI Architects придумали скрыть колонны в сферах-шарах, на которые будто опирается крыша павильона. Сам павильон будет светлым - вместо глухих стен здесь панорамное остекление.

Сегодня в столице сооружается несколько десятков станций метро. Каждая из них будет особенной, и каждый пассажир сможет найти свою любимую станцию.

Рейтинг

Москвичи выбрали самые красивые станции метро, открытые с июня 2018 по июнь 2019 года. Голосование прошло на портале "Активный гражданин", в нем приняли участие 204 тысячи человек.

За второе полугодие прошлого года в столице было открыто 9 новых станций. Больше всего голосов (28,05%) набрала "Новопеределкино". Интерьер этой станции стилизован под убранство старинных московских теремов и палат. Второе место с 19,31% получила станция "Беломорская", дизайн которой выдержан в стиле Русского Севера. Третьей стала "Савеловская" Большой кольцевой линии (ее поддержали 16,1%), выполненная в строгой черно-серой гамме.

В этом году с января по июнь ввели в эксплуатацию 8 новых станций. Больше всего участникам проекта "Активный гражданин" понравился "Филатов луг" - он набрал 39,57% голосов. Отмечается, что дизайн станции вдохновлен архитектурными формами старинных вокзалов: лондонским Ватерлоо, Пенсильванским вокзалом в Нью-Йорке и Киевским вокзалом в Москве. На втором месте рейтинга с 14,9% - "Некрасовка". Колонны на платформе этой станции облицованы металлокерамическими панелями жемчужно-серого и белого цветов, а светильники, встроенные в стены и потолок, напоминают о ночном небе, а пол украшен орнаментом из многогранников. На третьей позиции "Ольховая" (14,48% голосов), построенная в стиле оригами, ее потолок украшают макеты бумажных самолетиков.