Игорь Артамонов посетил главную аграрную выставку страны "Золотая осень"

"Нам есть чем гордиться, у нас хорошие показатели по экспорту, по выращиванию овощей закрытого грунта, по сахару. Но есть куда стремиться. Нужно менять упаковку, развивать новые малые формы хозяйствования, зеленую продукцию, органическое земледелие", - рассказал Игорь Артамонов.
Глава Липецкой области осмотрел стенды других регионов. В павильоне ВДНХ представлено все самое интересное для агропромышленной отрасли: инновационные разработки и применяемые в агробизнесе современные технологии.
Игорь Артамонов также проведет несколько рабочих встреч и переговоров с потенциальными инвесторами.
"Золотая осень" является главным аграрным форумом страны более 20 лет, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК. В этом году выставка объединила 80 регионов России и аграриев других стран.