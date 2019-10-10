Игорь Артамонов посетил главную аграрную выставку страны "Золотая осень"

Делегация Липецкой области принимает участие в 21-й российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2019", которая проходит в Москве. Сегодня ее посетил глава региона Игорь Артамонов. Он оценил экспозицию Липецкой области, где свою продукцию представили 15 предприятий, работающих по направлениям АПК, садоводство, овощеводство, перерабатывающая промышленность. Это "Лебедяньмолоко", "Лимак", "15 лет Октября", "Елецкие овощи", "Липецкий хладокомбинат", "Прогресс" и другие компании.

"Нам есть чем гордиться, у нас хорошие показатели по экспорту, по выращиванию овощей закрытого грунта, по сахару. Но есть куда стремиться. Нужно менять упаковку, развивать новые малые формы хозяйствования, зеленую продукцию, органическое земледелие", - рассказал Игорь Артамонов.

Глава Липецкой области осмотрел стенды других регионов. В павильоне ВДНХ представлено все самое интересное для агропромышленной отрасли: инновационные разработки и применяемые в агробизнесе современные технологии.

Игорь Артамонов также проведет несколько рабочих встреч и переговоров с потенциальными инвесторами.

"Золотая осень" является главным аграрным форумом страны более 20 лет, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК. В этом году выставка объединила 80 регионов России и аграриев других стран.