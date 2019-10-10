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10.10.2019 11:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Подвели черту

Участники исторического форума обсудили роль тульской засеки
Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 227(7985)
Собрать воедино все факты о важных исторических процессах возведения беспрецедентного оборонительного сооружения - Большой засечной черты - такую цель поставили организаторы исторического форума, который прошел в Туле. В нем приняли участие представители Российской академии наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшей школы экономики, а также музеев Москвы, Тулы, Рязани, Орла, Калуги, Зарайска и малых исторических городов Тульской области - Алексина, Крапивны, Белева, Дубны и Чекалина.
Фото: Алексей Куденко/ РИА новости Тульский кремль ежегодно посещают тысячи российских и зарубежных туристов. Фото: Алексей Куденко/ РИА новости
Тульский кремль ежегодно посещают тысячи российских и зарубежных туристов. Фото: Алексей Куденко/ РИА новости

В сентябре 2020 года по указу Президента РФ в Тульской области состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля и начала создания Большой засечной черты. По словам замминистра культуры РФ Аллы Маниловой, приехавшей на открытие форума "Большая засечная черта.

Россия на переломе эпох", подготовка к юбилею способствует зарождению интереса к истории страны этого периода, к Тульской области и местному кремлю.

Фото: Администрация Тульской области
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Впрочем, как отметил директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин, история Большой засечной черты и раньше привлекала исследователей.

- Очень часто создание Большой засечной черты рассматривалось только с военно-стратегической точки зрения. Но, на мой взгляд, ее значение шире - это стратегическая геополитика государства на юге страны. Создание черты стало основанием процессов объединения земель, которые были утрачены в годы татаро-монгольского нашествия. Но самое главное - она создала базу для нормального экономического развития страны, - подчеркнул Алексей Левыкин.

По его словам, благодаря появлению засеки на южных границах страны решился важный продовольственный вопрос. Кроме того, тульский регион стал главным металлургическим регионом России и на протяжении очень длительного времени, центром по производству оружия.

Создание черты стало основанием процессов объединения земель, которые ранее были утрачены

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Он был построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства. Большая засечная черта входила в общую систему обороны Российского государства и состояла из укрепленных городов-крепостей (в 1630 году их насчитывалось свыше сорока). Ее общая протяженность - более четырех тысяч километров. Этот первый в истории "укрепрайон" объединял территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Центром Большой Засечной черты, главным форпостом южных границ страны являлись Тула и ее каменный кремль.

Фото: Анна Скудаева/РГ
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Участники форума обсудили, как историко-культурное наследие Большой засечной черты, так и туристический потенциал малых исторических городов региона и ЦФО.

Все гости отметили, что за время подготовки к празднованию Тула меняется: в городе строят первый в России настоящий музейный квартал, реализуют передвижные выставочные проекты по городам Большой засечной черты, обменные выставки с ведущими российскими музеями.

- Сегодня Тула - один из культурных центров нашей страны. Здесь расположены четыре федеральных музея. Нам очень приятно, что теперь здесь появится филиал исторического музея, - отметил директор ГИМа Алексей Левыкин.

Кстати

Мероприятия, связанные с празднованием 500-летия оборонительных рубежей, весьма обширны. Так, разработан туристический маршрут "Засечная черта", который включен в Национальную программу детского туризма. Тула, Чернь, Епифань, Крапивна, Богородицк, Дедилово, Одоев, Лихвин - Чекалин, Алексин, Ефремов, Белев, Венев - все это города Тульской области, входящие в Большую засечную черту. Там проведены и продолжаются масштабные реставрационные работы, направленные на сохранение исторического наследия России. Ну, а само празднование обещает быть поистине грандиозным. Достаточно сказать, что одним из главных событий станет постановка оперы Родиона Щедрина "Левша" в исполнении артистов Мариинского театра. В качестве дирижера выступит Валерий Гергиев.

Общество История Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула
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