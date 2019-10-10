Москвичи помнят, как еще недавно в столице появлялось от силы две-три новые станции метро в год. Но к хорошему привыкают быстро. И вот уже в прошлом году было введено в эксплуатацию 17 станций, на текущий год намечено построить 14, и горожане воспринимают это как норму.

Между тем по масштабам строительства Москва уже вышла на лидируюцие в мире позиции. Как строителям это удалось? Что меняют в жизни города такие темпы метростроения? Об этом корреспондент "РГ" беседует с руководителем департамента строительства Москвы Андреем Бочкаревым.

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Андрей Юрьевич! Что все-таки позволило столице сделать рывок в сооружении метро за такое короткое время?

Андрей Бочкарев: Принятая восемь лет назад Мэром столицы Сергеем Собяниным программа развития Московского метрополитена дала положительный результат. Были мобилизованы огромные трудовые и технические ресурсы. Москвичи видят только то, что происходит на поверхности. И это правильно. Но видимая часть представляет лишь мизерный объем от всей стройки. Для того же, чтобы она вовремя начиналась и вовремя завершалась, требуется большая планомерная работа всего города. И прежде всего, конечно, финансирование. Строители в Москве знают, что все объекты, заложенные в адресно-инвестиционную программу, будут профинансированы бюджетом точно в срок. Причем не только вводные, но и те, над которыми ведется работа, что называется, в задел, так как эта программа в Москве утверждается на три года. Развитие транспортной инфраструктуры и прежде всего метро - для правительства Москвы ключевой приоритет. В частности, на 2019-2021 годы запланировано ввести 70 километров новых линий и 27 станций, плюс три электродепо.

В свою очередь мы стараемся тратить выделенные средства максимально эффективно. Например, отказались, там где это возможно, от строительства станций глубокого заложения и вместо них строим на меньшей глубине. Себестоимость у станций мелкого заложения намного дешевле, да и строятся они быстрее. А значит, на одни и те же деньги можно выполнить гораздо больше работ. Отсюда и результат. Если за все время существования подземки (с 1935 по 2010 год) было построено 182 станции, то только с 2011-го - уже 50.

В настоящее время строится 35 станций. Проектируются новые линии и станции, строительство которых запланировано на 2023-2027 годы.

Восемь новых станций введены уже с начала этого года...

Андрей Бочкарев: Да, 3 июня на юго-востоке столицы открылся участок Некрасовской линии с четырьмя станциями - от "Некрасовки" до "Косино". Благодаря ей пассажиры сейчас экономят во время своих поездок до 40 минут в день. А 20 июня были запущены еще четыре станции на Сокольнической линии: от "Саларьево" до "Коммунарки".

Основные строительно-монтажные работы на втором участке Некрасовской ветки от "Косино" до "Авиамоторной" мы планируем завершить до конца года. Подготовим к пуску и две станции на Большой кольцевой линии - "Авиамоторную" и "Лефортово".

"Мичуринский проспект" - одна из 17 станций, открытых в 2018 году. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Какие радиальные линии будут продлены в ближайшее время?

Андрей Бочкарев: Работы по продлению Люблинско-Дмитровской ветки к поселку Северный уже стартовали. Этот участок пройдет вдоль Дмитровского шоссе и снизит транспортную нагрузку как с этой магистрали, так и с прилегающих улиц Широкой и Череповецкой. Там планируется открыть три новые станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Сокольническая ветка пройдет дальше в ТиНАО: от "Коммунарки" до станции Потапово - это еще 2,3 километра. Рабочее название станции на данный момент - "Новомосковская". Построят ее в районе пересечения автомагистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе с улицей Александры Монаховой. В настоящее время ведется работа по утверждению проекта планировки этой территории.

Инкат: На 2019-2021 годы запланировано ввести 70 километров новых линий, 27 станций, 3 электродепо

Правда ли, что Солнцевская линия дойдет прямо до аэропорта Внуково?

Андрей Бочкарев: Правда. В отличие от других столичных аэропортов Внуково не только место, откуда летают самолеты, но и населенный пункт в границах Москвы. Станция, которую мы планируем там построить, улучшит транспортное сообщение для его жителей и для населения близлежащих поселков. Когда метро пришло в Рассказовку и до Внукова осталось всего несколько километров, мэр города Сергей Семенович Собянин посчитал, что было бы неправильным оставлять людей без своей станции. Так было решено построить на этом отрезке станции "Пыхтино" и "Внуково". Срок их ввода намечен на 2022 год.

У кольца начало есть и виден конец

Особые надежды москвичи связывают со строящейся Большой кольцевой линией. И это понятно: ведь у многих из них отпадет необходимость ехать на метро в центр города только для того, чтобы пересесть с одной линии на другую. Как идет его строительство? Скоро ли замкнется второе метрокольцо?

Андрей Бочкарев: Напомню: Большая кольцевая линия будет самой большой в мире - длиной 70 км, на ней расположится 31 станция. Первые шесть станций - от "Делового центра" до "Савеловской" мы запустили в 2018 году. Как я уже говорил, на подходе еще две - "Авиамоторная" и "Лефортово". Все остальные находятся в процессе строительства. Но поскольку степень готовности у всех различная, вводиться кольцо будет и дальше участками, а замкнуть его мы планируем в 2022 году.

В БКЛ будет интегрирована Каховская линия. Там идет замена облицовки стен и платформ, обновление путей, впереди - строительство дополнительного перехода между станциями "Каховская" и "Севастопольская". Проект также предполагает реконструкцию станций "Варшавская" и "Каширская", плюс строительство соединительной ветки с депо "Замоскворецкое".

В районе Фили-Давыдково большое количество пятиэтажек попали в программу реновации. Прежде там станции подземки по соседству не было, а теперь, когда населения прибудет, появится?

Андрей Бочкарев: Строительство станции "Давыдково" Большой кольцевой линии идет полным ходом. Она должна быть достроена до конца 2021 года.

Уже в ноябре москвичам обещают запустить два первых Московских центральных диаметра. Как они будут связаны с метро? Предусмотрены ли удобные пересадки?

Андрей Бочкарев: Шесть станций Большой кольцевой линии будут связны с МЦД-1 и МЦД-2. Пассажиры подземки с БКЛ смогут пересесть на МЦД-1 на Савеловском вокзале и станции "Кунцево". А с "Шереметьевской", "Ржевской", "Текстильщиков" и "Печатников" легко попадут на станции МЦД-1 "Марьина Роща", "Ржевская", "Текстильщики" и "Печатники" соответственно. Кроме того, с БКЛ будет еще 23 пересадки на другие линии метро, 4 на МЦК и 11 на линии железной дороги.

Инкат: После 2023 года начнется строительство Бирюлевской линии, которая соединит западное и восточное Бирюлево и ТиНАО

В Москве с недавних пор проходка перегонных тоннелей ведется в том числе и десятиметровыми щитами вместо традиционных шестиметровых. Насколько новшество оправдывает себя?

Андрей Бочкарев: Проходческие щиты большого диаметра - около десяти метров - позволят в одном тоннеле прокладывать сразу два пути в обоих направлениях. Платформы при таком способе строятся берегового типа. В Европе эта технология широко распространена. Строительство при ней ведется быстрее, так как один большой тоннель строить проще, чем два поменьше. К тому же это более выгодно экономически. Ведь при обслуживании щита-гиганта требуется меньше оборудования для вывоза грунта, меньше и всей соответствующей инфраструктуры - освещения, вентиляции, подвоза тюбингов и т.д. Мы испытали большие щиты на строительстве второго участка Некрасовской линии - от станции "Косино" до "Нижегородской" - и почувствовали все эти преимущества на практике. Сооружение этого участка 10-метровым щитом закончилось 16 июля. В сентябре стартовала проходка двухпутного тоннеля на западном участке БКЛ - от тупиков за станцией "Карамышевская" до станции "Аминьевское шоссе". Восточный участок БКЛ от станции "Каширской" до "Текстильщиков" также будет построен 10-метровым проходческим комплексом.

Некрасовская линия порадовала москвичей лифтами. Ими теперь оборудуют все новые станции?

Андрей Бочкарев: Да, все новые станции строятся с подъемниками.

Инкат: 574 километра составит протяженность метрополитена Москвы к 2024 году, количество станций возрастет до 310

Недавно председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала "РГ", что городские власти вернулись к вопросу строительства на БКЛ станции "Суворовская" - пересадочной "Достоевской" Люблинско-Дмитровской линии. Ее проект в свое время решили отложить, но сейчас, в связи с реконструкцией спорткомплекса "Олимпийский", вновь рассматривают. Решена ли судьба этой станции?

Андрей Бочкарев: Это сложный проект, предусматривающий работы на действующей Кольцевой линии метро. Сначала мы построим платформу станции "Суворовская", от нее переход на станцию "Достоевская", вестибюль и наклонный тоннель для эскалаторов. А в ходе дальнейших работ предполагается увеличить диаметр тоннелей в границах станционного комплекса. При этом сами станции закрываться не будут. Фактически работы будут вестись вручную. Так что окончание строительства можно ожидать не ранее 2023 года.

Новая Москва все ближе

Всего семь лет прошло после присоединения к столице новых территорий, а туда пришли уже две линии метро. Говорят, и на этом город не остановится?

Андрей Бочкарев: Действительно, на территории Новой Москвы в настоящее время действуют 8 станций подземки: "Говорово" и "Рассказовка" Солнцевского радиуса и "Румянцево", "Саларьево", "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии. А в этом году началось строительство Коммунарской линии, которая протянется от станции "Севастопольский проспект" через юго-запад столицы за МКАД на присоединенные территории и дойдет до Троицка. Протяженность этой линии будет более 30 километров, на ней разместятся 16 станций. После 2023 года начнется еще и строительство Бирюлевской линии.

Жители Бирюлево ждут прихода метро с советских времен...

Андрей Бочкарев: В Генплане развития Москвы до 2025 года линия в этот район была заложена. И вот недавно поручено подготовить проект ее планировки. Уже известно, что пройдет она от строящейся станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии и соединит районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное и ТиНАО. Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина. Появление линии улучшит транспортное обслуживание 840 тысяч местных жителей и 470 тысяч приезжающих на работу в районы Нагатинский Затон, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, Южное Бутово и поселения ТиНАО. Дорога в подземке станет короче на 20-30 минут. А нагрузка на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, которыми сейчас пользуются жители Москвы, уменьшится.

Мэр города Сергей Собянин сказал, что Москва ставит перед собой задачу удвоить протяженность метро в городе - с 300 до 600 км. Насколько это реально и когда может быть осуществлено?

Андрей Бочкарев: Напомню, в 2010 году протяженность линий Московского метрополитена составляла порядка 300 километров. С 2011 по 2019 год (с учетом МЦК) было построено 155 километров линий и 81 станция. Таким образом, сегодня московская подземка представляет собой сеть из 14 линий общей протяженность 455 километров. К 2024 году их длина увеличится до 574 километров, а количество станций возрастет до 310. Еще 66 километров линий и 26 станций мы намерены построить до 2027 года. Все четко просчитано, и все абсолютно реально.