Калужские школьники стали депутатами

10 октября в общеобразовательных учреждениях Калуги прошел Единый день голосования. Учащиеся 8-11 классов из 47 школ города приняли участие в выборах депутатов школьной городской Думы Калуги. От каждой школы в итоге будет избран один депутат. Целью мероприятия является организация ученического самоуправления и вовлечения учащихся в общегородские социальные акции и мероприятия. После избрания депутатов будут сформированы комитеты школьной городской Думы.

Наблюдатели отметили большой интерес у ребят к выборам. Территориальными избирательными комиссиями была проделана большая подготовительная работа.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов посетил избирательные участки гимназии №24 и средней общеобразовательной школы №6, пообщался с учащимися и кандидатами.

- Сегодня для школьников важный день - они впервые выбирают депутатов школьной городской думы. Их сверстники станут депутатами и будут участвовать в работе школьной городской думы, учиться принимать решения, важные для молодежи нашего города. Для ребят это станет первым опытом участия в выборах, так закладывается фундамент гражданской и политической активности. Для нашей страны очень важно, чтобы молодое поколение проявляло себя, было неравнодушным к судьбе родного города и своей страны, - подчеркнул Александр Иванов.