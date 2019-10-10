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10.10.2019 20:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Операция в прямом эфире

Лечение инфаркта миокарда: чему учит международный курс
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
В Москве проходит 6-й Международный курс, посвященный современным тенденциям в лечении острого инфаркта миокарда. Очередной профессиональный форум с отчетами-докладами? Отнюдь.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В медицине не только появляются новые методы лечения, новые инструменты, новые лекарства. Меняются сами формы общения и сотрудничества между врачами, обмена опытом, обучения молодых специалистов. Сейчас, помимо традиционных научных журналов, результаты публикуются в Интернете. И делается это с такой скоростью, что информация буквально опережает все научные конференции.

Фото: iStock
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На авансцену выходят интерактивные дискуссии и "круглые столы", демонстрация новых методов лечения. Одна из наиболее эффективных форм - прямые трансляции. В особенности, когда они сопровождаются онлайн-связью между врачами в операционной и аудиторией в конференц-зале: слушатели и зрители наблюдают за мельчайшими деталями происходящего, задают вопросы, дают свои советы и рекомендации по лечению. Такие конференции особенно важны для молодых специалистов, но и маститые получают от них огромное удовольствие и пользу. По словам академика РАН Давида Иоселиани, он с радостью посещает подобные трансляции, чтобы "поприсутствовать" на операциях, "подсмотреть" что-то у коллег, что-то посоветовать, что-то позаимствовать...

Именно по такой схеме проходит нынешний московский курс по лечению острого инфаркта. На экране - хирургическая бригада. Идет доклад о состоянии больного, которого несколько минут назад доставила "скорая". Проведены необходимые обследования, поставлен диагноз. И вот между залом и операционной начинается диалог: врачи по обе стороны экрана делятся своими соображениями, предлагают наиболее оптимальные варианты хирургического вмешательства. Профессора и молодежь дискутируют на равных. Наконец, выбор сделан. Врачи приступают к процедуре. Аудитория затихает - ничто не должно отвлекать хирурга. Через какое-то время операционная снова выйдет на связь. А в конце слушателей ждет важная информация: будет доложено о состоянии больных, которых лечили "в прямом эфире" на предыдущем курсе.

Одна из самых эффективных форм - онлайн-связь между врачами в операционной и в конференц-зале

Идея такого форума возникла у ведущих российских и зарубежных специалистов несколько лет назад. И сразу же вызвала заинтересованность коллег. Вот что писал после первого курса один из самых выдающихся американских кардиологов Энтони ДеМария: "Я только что вернулся из России, с научной конференции. Уникальной особенностью этой конференции стала прямая трансляция из операционной экстренного вмешательства у больных с острым инфарктом миокарда. За один день были продемонстрированы и подробно обсуждены четыре процедуры. Совершенно замечательно, что врачи имеют возможность наблюдать за постановкой диагноза и за процессом лечения больного с острым сердечным приступом. Врачи четко определяют стоящие перед ними цели и обсуждают варианты лечения с российскими и зарубежными коллегами. Московский курс по лечению острого инфаркта позволяет оценить возможности использования достижений мировой кардиологии в самых экстремальных условиях - а именно, у больных с острым сердечным приступом. Врачи, побывавшие на этом курсе, получают уникальный опыт и знания о том, как наилучшим образом лечить больных в экстремальных острых случаях".

Не исключено, что на следующем курсе в "прямом эфире" будет вмешательство не только при инфаркте, но и при заболеваниях клапанов сердца, сосудов головного мозга, периферических сосудов.

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