Комиссия Минздрава проверила работу онкоцентра имени Блохина

История с увольнением сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии Национального исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина вызвала в обществе большой резонанс. Чтобы выяснить все обстоятельства, Минздрав направил в центр комиссию из 23 человек - ведущих специалистов в области здравоохранения. И вот что показала проверка.

Одной из претензий уволившихся врачей к новому директору НИИ Светлане Варфоломеевой было то, что она якобы хочет разрушить складывавшуюся годами врачебную практику. "Члены комиссии детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода Варфоломеевой, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения", - заявила глава рабочей комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина. По ее словам, основные замечания были к используемым в центре протоколам лечения. "Доказано, что они неэффективны, мир ушел далеко вперед. К тому же каждый новый протокол должен проходить технический комитет, ученый совет. Эти вопросы не были решены", - уточнил член комиссии, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Отметила комиссия и недостаточный уровень цифровизации центра. Например, в нем до сих пор не используют электронные истории болезни пациентов, что тормозит развитие учреждения и мешает качественно оказывать услуги. Другая претензия - недостаток узкопрофильных специалистов. "Невозможно проконсультировать пациента у кардиолога, невролога и других врачей. Не может один медик брать на себя полную ответственность", - отметил Румянцев. В итоге директору центра Ивану Стилиди рекомендовали скорее переходить на цифру, ввести электронную медицинскую систему, а также принять меры для ввода в эксплуатацию нового корпуса онкоцентра. Он, как ожидается, должен заработать уже в начале следующего года. "Его запуск позволит значительно улучшить условия содержания и лечения больных", - уверена Байбарина.

Не обошла комиссия и вопрос с начислением заработной платы. Выяснилось, что у сотрудников всего центра имени Блохина и детского отделения в частности зарплата последнее время увеличивалась. Так, в 2018 году врачи получали в среднем 144 тысячи рублей в месяц. В 2019 году за сопоставимый период уже 159 тысяч. Рост составил 11%. В детском же институте в прошлом году врачи получали 134 тысячи, а за аналогичный период 2019-го уже 179 тысяч. Увеличение составило 34%. Тем не менее в летний период выплаты действительно просели. Объясняется это двумя причинами. "Мы проанализировали весь фонд заработной платы. В мае и в июне фонд был увеличен примерно на 45 миллионов. Это говорит о том, что накануне отпусков люди получали зарплату вперед. Само собой, в июле фонд сократился. Однако Стилиди также говорил, что его ныне уволенный заместитель допустил ошибки в планировании финансово-хозяйственной деятельности. Эти ошибки уже признаны и будут исправлены", - пояснила Байбарина. Что же касается преданных общественности зарплатных квитков с суммами в 20 и 30 тысяч рублей, то сотрудников, которым действительно начислялись эти деньги, выявить не удалось. "Мы готовы индивидуально разбираться с каждым случаем, но на документах нет ни фамилий, ни периода начисления платы", - говорит глава комиссии.

Последний блок претензий - якобы оказываемое на медиков новым руководством давление. Эти жалобы комиссия также проверила, но подтверждения им не нашла. "Мы встретились с 52 медработниками из детского отделения. Из них пять человек подписывали письмо и жаловались на ситуацию. Они как раз больше говорили о человеческом недопонимании и нежелании работать вместе с Варфоломеевой. Но никаких конкретных примеров нам приведено не было", - заявила Байбарина. По ее словам, большинство врачей считают указания нового директора справедливыми и направленными на интересы больных.

О том, что же сейчас на самом деле происходит в центре Блохина, журналистам рассказали и сами медики. "Никаких страхов на медицинский персонал от медсестер до врачей Варфоломеева не нагоняла. Мы работаем в штатном режиме. За эти четыре месяца у нас появилось много нового - например, протоколы клинических апробаций. Раньше были проблемы с узкими специалистами. Приходилось вести приемы в других центрах за деньги. На сегодняшний день консультирование проходит в нашем учреждении бесплатно", - говорит заведующий отделением опухолей торако-абдоминальной локализации Анатолий Казанцев. Кроме того, по его словам, ввод нового отделения позволит усилить позиции центра и вывести его на новый уровень.

Что же касается уволившихся медиков, то на их место уже пришли новые кадры. "Лечебный процесс идет, ухудшения состояния детей нет", - уточнила глава комиссии. По ее словам, в настоящий момент из восьми заявлений об увольнении четыре уже удовлетворены, а другие еще на стадии рассмотрения, так как были неправильно оформлены.