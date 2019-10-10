КС РФ разъяснил порядок постановки граждан на учет в качестве безработных

Новости

Россия - Шотландия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 21:45
Убитую в Подмосковье следователя Шишкину наградили орденом Мужества 21:33
Стас Михайлов призвал молиться за Анастасию Заворотнюк 21:17
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Крыму 21:00
В США судят девятилетнего поджигателя и убийцу 20:54
В Петербурге задержали пьяного таксиста с чужими правами 20:42
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией 20:37
Путин обещал решить вопрос со специальностью "Тренер-преподаватель" 20:37
Тысячи иранских женщин увидели хет-трик Азмуна 20:27
Видео: Фокс Малдер и Дана Скалли сыграли в "Людях в черном" 20:22
Путин призвал строить новые школы 20:09
Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции 20:05
Мэрия Астрахани согласилась снизить "грабительский" налог на имущество 19:54
Зеленский пригрозил Порошенко преследованием правоохранителей 19:52
Более 1,5 млн человек выехали с Украины с начала года 19:46
Лукашенко прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ 19:43
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме 19:38
Трейлер: фантастический триллер "Иные" выйдет в России 24 октября 19:35
В ДТП под Калугой погибли четыре человека 19:34
СМИ: В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка 19:33
К 2020 году в 30 регионах будет введена система единого ведомства для сиротских учреждений 19:32
Москалькова объяснила необходимость введения моратория на смертную казнь 19:24
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали 19:21
Зеленский: В законе об особом статусе Донбасса не предусмотрена автономия 19:11
Volkswagen начал продажи Amarok с самым мощным мотором 19:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
10.10.2019 20:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Важнее справок

КС РФ разъяснил порядок постановки граждан на учет в качестве безработных
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
Центры занятости населения не вправе требовать от соискателей предоставления исключительного полного пакета бумаг и справок. В четверг КС РФ вынес постановление, в котором подчеркивается: перечень необходимых документов обусловлен желанием оказать скорейшую помощь в трудоустройстве гражданина, а не препятствовать ему в реализации права на труд и защиту от безработицы.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Дело Михаила Чайковского из Воронежской области судьям пришлось рассматривать дважды. В 2014 году мужчину поставили на учет как ищущего работу, но не признали безработным, тем самым лишив возможности получать пособие по безработице. В качестве причины отказа специалисты Центра занятости населения Воронежа назвали отсутствие документа, удостоверяющего квалификацию работника, а также справки о заработной плате за последние три месяца. Однако до момента прихода в центр занятости Чайковский работал как индивидуальный предприниматель и зарплаты как таковой не имел.

Фото: iStock
Минтруд по-новому измерит напряжение на рынке труда в регионах

Опротестовать это решение в судах общей юрисдикции безработный не смог и обратился в КС РФ. Решение было вынесено в его пользу, и 2 ноября 2015 года Михаила Чайковского поставили на учет как соискателя, а безработным признали лишь в апреле 2016 года. Взыскать материальную компенсацию за шесть месяцев отсутствия официального статуса в судах снова не удалось - раз уж справка не обязательна, как сказал КС, там сослались на отсутствие документа о квалификации. И дело пошло на второй круг.

Изучив новые обстоятельства дела, КС прежде всего напомнил, что право на защиту от безработицы прямо гарантировано в статье 37 Конституции РФ. Механизмы такой защиты реализует государство - как через содействие в трудоустройстве, так и через социальную поддержку граждан, не имеющих работы и заработка. Статус безработного в данном случае обеспечивает расширенную поддержку, но требует предоставления определенного перечня документов.

Решение по делу Михаила Чайковского подлежит пересмотру. Кроме того, центры занятости больше не вправе требовать полный комплект документов не только от индивидуальных предпринимателей, но и от граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва (более одного года).

Происшествия Правосудие Суд Власть Право Трудовое право Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Трудовое законодательство Рынок труда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал строить новые школы
В МВД подтвердили информацию о штрафах для родителей курильщиков
ПФР: В 2020 году страховая пенсия вырастет до 16,4 тысячи рублей
Комиссию за банковский перевод средств между регионами устранят
Аварийно севший в Кольцово Ан-12 убрали с ВПП, аэропорт возобновил работу