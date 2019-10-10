КС РФ разъяснил порядок постановки граждан на учет в качестве безработных

Центры занятости населения не вправе требовать от соискателей предоставления исключительного полного пакета бумаг и справок. В четверг КС РФ вынес постановление, в котором подчеркивается: перечень необходимых документов обусловлен желанием оказать скорейшую помощь в трудоустройстве гражданина, а не препятствовать ему в реализации права на труд и защиту от безработицы.

Дело Михаила Чайковского из Воронежской области судьям пришлось рассматривать дважды. В 2014 году мужчину поставили на учет как ищущего работу, но не признали безработным, тем самым лишив возможности получать пособие по безработице. В качестве причины отказа специалисты Центра занятости населения Воронежа назвали отсутствие документа, удостоверяющего квалификацию работника, а также справки о заработной плате за последние три месяца. Однако до момента прихода в центр занятости Чайковский работал как индивидуальный предприниматель и зарплаты как таковой не имел.

Опротестовать это решение в судах общей юрисдикции безработный не смог и обратился в КС РФ. Решение было вынесено в его пользу, и 2 ноября 2015 года Михаила Чайковского поставили на учет как соискателя, а безработным признали лишь в апреле 2016 года. Взыскать материальную компенсацию за шесть месяцев отсутствия официального статуса в судах снова не удалось - раз уж справка не обязательна, как сказал КС, там сослались на отсутствие документа о квалификации. И дело пошло на второй круг.

Изучив новые обстоятельства дела, КС прежде всего напомнил, что право на защиту от безработицы прямо гарантировано в статье 37 Конституции РФ. Механизмы такой защиты реализует государство - как через содействие в трудоустройстве, так и через социальную поддержку граждан, не имеющих работы и заработка. Статус безработного в данном случае обеспечивает расширенную поддержку, но требует предоставления определенного перечня документов.

Решение по делу Михаила Чайковского подлежит пересмотру. Кроме того, центры занятости больше не вправе требовать полный комплект документов не только от индивидуальных предпринимателей, но и от граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва (более одного года).