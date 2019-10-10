Метеорологи предупредили о низком давлении

Метеорологи предупредили о низком атмосферном давлении в столице.

Сегодня в Москве будет облачная погода, ожидаются небольшие дожди. Максимально воздух прогреется до +11. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%. Низкий фон атмосферного давления, дефицит кислорода в воздухе и его повышенная влажность могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

- Подобная погода простоит до выходных включительно, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Возвращение ясной и солнечной погоды в регион ожидается в середине будущей недели. Температурный фон останется при этом высоким, днем воздух будет прогреваться выше +10 градусов.