Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершится в 2022 году, а запустят ее полностью в 2023-м. БКЛ позволит разгрузить Кольцевую линию и Московское центральное кольцо, улучшить движение на радиальных направлениях, отмечал Мэр Москвы Сергей Собянин.

"Большая кольцевая линия будет перевозить как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня МЦК. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время в пути", - рассказал Андрей Бочкарев, руководитель столичного департамента строительства.

Сооружение большого кольца идет на всех фронтах. На сегодняшний день 16 тоннелепроходческих комплексов ведут проходку перегонных тоннелей на БКЛ. По сложившейся традиции щиты названы женскими именами. "Дамы" возвели уже около 75 процентов тоннелей. Например, перегонный тоннель между "Карамышевской" и "Улицей Народного Ополчения" проложила "Светлана" - машина диаметром шесть метров. Стройка выдалась непростой, проблем добавили грунтовые воды.

А вот перегон от "Карамышевской" до "Мневников" возводят уже новым способом - десятиметровым щитом, как на втором участке Некрасовской линии. Это значит, что поезда пойдут в одном тоннеле вместо двух. Преимущество щитов большого диаметра - метро строится быстрее, снижается стоимость работ.

Южный участок кольца в столичной мэрии называют едва ли не самым сложным. Его строят с весны 2017 года. Пробел между "Проспектом Вернадского" и "Каховской" заполнят тремя новыми станциями. "Улица Новаторов" появится на пересечении одноименной улицы и Ленинского проспекта. Здесь в перспективе пассажиры смогут пересесть на Коммунарскую линию, а на "Воронцовской" обустроят переход на "Калужскую" оранжевой ветки. Еще одну станцию, "Зюзино", построят в районе Каховки и Севастопольского проспекта. Как рассказал Андрей Бочкарев, с запуском движения разгрузятся центральные участки Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской и Кольцевой линий.

По расчетам властей, часть москвичей смогут отказаться от личных автомобилей и спуститься в метро. За счет этого станет посвободнее на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице, Севастопольском проспекте, Варшавском шоссе и Южной рокаде.

Еще один не менее сложный отрезок новой ветки именуют западным. Его длина - девять километров. В составе четыре станции: "Можайская", "Мневники", "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения".

Поезда пойдут в одном тоннеле вместо двух. Одно из главных преимуществ - безопасность. Если случится авария, пассажиров эвакуируют примерно за 16 минут

"Улица Народного Ополчения" строится в районе проспекта Маршала Жукова - на пересечении с улицей Демьяна Бедного. Станция полностью оправдает свое название. Там появятся композиции и рисунки, посвященные московскому народному ополчению 1941 года. Полы сделают из гранитных плит темно-серого цвета, стены облицуют панелями из алюминия, а колонны - из нержавеющей стали. В перспективе отсюда пассажиры смогут перейти на Рублево-Архангельскую линию метро.

В этом году планируется достроить две станции большого кольца: "Лефортово" и "Авиамоторную", которые сначала откроются в составе Некрасовской линии. Сейчас пассажиры розовой ветки могут сделать только одну пересадку - перейти со станции "Косино" на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, которая и без того самая загруженная.

На станции "Лефортово", например, вовсю идут отделочные работы. Строители используют белый мрамор, светло-серый гранит, фибробетон и алюминиевые панели. По задумке архитекторов, монохромные тематические рисунки в кассовом зале и вестибюле должны напомнить пассажирам о богатом историческом прошлом района, в честь которого названа станция.

Впервые о строительстве еще одной кольцевой линии метро в Москве заговорили в 80-х годах прошлого века. Планы долгие годы оставались планами, в том числе из-за нехватки финансов

Проектировщики вдохновились Лефортовским дворцом. Его и изобразят на огромном черно-белом панно, которое украсит стены вестибюля. А в кассовом зале появится художественная композиция, посвященная Францу Лефорту. Делая наброски, авторы использовали символы фамильного герба - слон и рыцарский шлем. Картину поместят в потолочную нишу со встроенными светильниками.

Что интересно, впервые о строительстве еще одной кольцевой линии метро в Москве заговорили в 80-х годах прошлого века. Планы долгие годы оставались планами, в том числе из-за нехватки финансов. Начать стройку удалось только в 2011 году. Первый участок Большой кольцевой линии - от "Петровского парка" до "Делового центра" - открылся в феврале 2018 года. Следом, в декабре того же года, пассажиров приняла "Савеловская".

Полностью кольцо, как ожидается, замкнется к 2023 году. Длина новой ветки с 31 станцией составит 70 км. Таким образом, она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав сегодняшнего "чемпиона" - Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км). Со станций БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), шесть пересадок на первые два Московских центральных диаметра, 11 пересадок на линии железной дороги.

Крупнейшими транспортно-пересадочными узлами Большой кольцевой линии станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".

Конкретно

В Москве каждый день огромное число пассажиров метро едут в центр до Кольцевой линии и дважды делают там пересадку, чтобы доехать до нужной станции на соседней радиальной ветке. Решить эту проблему как раз и должна строящаяся Большая кольцевая. По данным департамента строительства, вместо нынешних 43 минут, которые нужны, чтобы добраться от станции "Юго-Западная" до "Кунцевской", с открытием БКЛ путь сократится до 18-20 минут. А от "Калужской" до "Севастопольской" сейчас дорога занимает 39 минут, а будет всего 10 минут. На поездку от "Рижской" до "Авиамоторной" вместо 22 минут уйдет вдвое меньше времени.