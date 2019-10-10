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10.10.2019 20:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сел и поехал

Новые станции метро улучшают качество жизни
Текст: Алексей Тарасов
Российская газета - Спецвыпуск № 229(7987)
Метро в Москве в последние десять лет сооружается ударными темпами.
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости www.ria.ru Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости www.ria.ru

С 2011-го по июль этого года введено в эксплуатацию более 155 километров новых линий и 81 новая станция, включая Московское центральное кольцо. Благодаря этому миллионы жителей столицы, особенно живущие в отдаленных районах города, получили возможность сократить время, которое они тратят на перемещение по городу.

"Мы живем в Некрасовке, в новом микрорайоне, и, пока не было метро, вынуждены были ездить на машине, тратить иногда по нескольку часов на стояние в пробке. Сейчас же можно сесть на метро и без проблем доехать, куда надо", - говорит Алексей, инженер.

Первый участок Некрасовской линии - четыре станции от "Косина" до "Некрасовки" - был открыт 3 июня этого года. Строительство второго участка с пятью станциями от "Авиамоторной" до "Косина" будет завершено до конца года. Кроме того, как продолжение Некрасовской линии первое время будут работать станции "Авиамоторная" и "Лефортово" Большой кольцевой линии, которые также почти готовы.

Фото: Марина Волосевич
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Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что расширение сети метрополитена позволяет сделать жизнь москвичей комфортнее, разгрузить дороги и существующие линии метро, а наибольший положительный эффект ощущается в отдаленных районах столицы.

Впрочем, и те, кто живет не в "спальниках", также говорят о мощном "эффекте метро". "Мы давно хотели переехать поближе к центру, но жилье, которое было нам по карману, находилось, как правило, в неудобном месте, далеко от метро, что сразу же сводило на нет всю затею. Поэтому, когда нашли квартиру в Басманном районе рядом со строящейся станцией Большого кольца, долго не раздумывали", - рассказывает аудитор Анна.

Большая кольцевая линия будет насчитывать 31 станцию, а ее протяженность составит 70 километров. Полностью ее планируется ввести в эксплуатацию до 2023 года. "БКЛ - это самый крупный проект в истории метростроения в России", - подчеркнул Андрей Бочкарев, руководитель столичного Департамента строительства.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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