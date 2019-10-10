Первый "детсад" для пенсионеров открылся в Костроме

Костромская область стала одним из первых российских регионов, где заработала программа долговременного ухода за пенсионерами. Деньги на создание "детсада" для стариков поступили из областного и федерального бюджетов по нацпроекту "Демография", а часть средств на открытие первого центра собрали сами жители и активисты социально ориентированных НКО во время благотворительного концерта "Праздник непослушания".
Как рассказали в администрации региона, открывшийся на базе Заволжского дома-интерната центр дневного пребывания стал новой формой поддержки людей старшего поколения. Его будут посещать 50 бабушек и дедушек. Документы на посещение "детсада для стариков" уже оформили 15 человек, еще 12 подали заявления.
- В учреждении пожилые люди будут проводить от четырех до шести часов. В центре им обеспечат постоянный медицинский уход и полезный досуг, - сообщили власти.
Приезжающим в "детский сад" пенсионерам доступны экскурсии, мастер-классы, музыкальные капустники, кинотерапия, помощь психологов и врачей. Пенсионеров, которые в силу возраста приобрели проблемы с памятью, в "детском саду" заново обучат навыкам самообслуживания.
Как рассказала одна из первых посетительниц центра, 92-летняя Елизавета Дьяченко, пенсионерам в новом центре очень понравилось.
- За нами очень хорошо ухаживают, кормят, занимаемся физкультурой, лепкой разной, чтобы наша память развивалась. И то, что забыли, чтобы вспомнили. Девочки, которые работают с нами, внимательные и заботливые, - поделилась впечатлениями пенсионерка.
Родственники пенсионеров отметили, что такая форма временного ухода за бабушками и дедушками пришлась им по душе, поскольку дети и внуки могут продолжить работу, не переживая, что с пожилыми родственниками, у которых с годами слабеет память, за время их отсутствия в доме произойдет какая-то неприятность.
Власти пообещали, что вслед за Костромой аналогичные центры дневного пребывания для беспомощных стариков, которых дети не хотят отдавать в круглосуточные интернаты, откроются и в других районах области.