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10.10.2019 11:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Первый "детсад" для пенсионеров открылся в Костроме

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
В Костроме открылся первый в регионе дневной центр для пенсионеров, куда работающие дети и внуки могут привозить своих нуждающихся в уходе родных, а вечером забирать домой. Костромичи называют его "детским садом" для стариков.
Фото: Администрация Костромской области Фото: Администрация Костромской области
Фото: Администрация Костромской области

Костромская область стала одним из первых российских регионов, где заработала программа долговременного ухода за пенсионерами. Деньги на создание "детсада" для стариков поступили из областного и федерального бюджетов по нацпроекту "Демография", а часть средств на открытие первого центра собрали сами жители и активисты социально ориентированных НКО во время благотворительного концерта "Праздник непослушания".

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Как рассказали в администрации региона, открывшийся на базе Заволжского дома-интерната центр дневного пребывания стал новой формой поддержки людей старшего поколения. Его будут посещать 50 бабушек и дедушек. Документы на посещение "детсада для стариков" уже оформили 15 человек, еще 12 подали заявления.

- В учреждении пожилые люди будут проводить от четырех до шести часов. В центре им обеспечат постоянный медицинский уход и полезный досуг, - сообщили власти.

Приезжающим в "детский сад" пенсионерам доступны экскурсии, мастер-классы, музыкальные капустники, кинотерапия, помощь психологов и врачей. Пенсионеров, которые в силу возраста приобрели проблемы с памятью, в "детском саду" заново обучат навыкам самообслуживания.

Как рассказала одна из первых посетительниц центра, 92-летняя Елизавета Дьяченко, пенсионерам в новом центре очень понравилось.

Фото: Аркадий Колыбалов
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- За нами очень хорошо ухаживают, кормят, занимаемся физкультурой, лепкой разной, чтобы наша память развивалась. И то, что забыли, чтобы вспомнили. Девочки, которые работают с нами, внимательные и заботливые, - поделилась впечатлениями пенсионерка.

Родственники пенсионеров отметили, что такая форма временного ухода за бабушками и дедушками пришлась им по душе, поскольку дети и внуки могут продолжить работу, не переживая, что с пожилыми родственниками, у которых с годами слабеет память, за время их отсутствия в доме произойдет какая-то неприятность.

Власти пообещали, что вслед за Костромой аналогичные центры дневного пребывания для беспомощных стариков, которых дети не хотят отдавать в круглосуточные интернаты, откроются и в других районах области.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома
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