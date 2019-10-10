Первый "детсад" для пенсионеров открылся в Костроме

В Костроме открылся первый в регионе дневной центр для пенсионеров, куда работающие дети и внуки могут привозить своих нуждающихся в уходе родных, а вечером забирать домой. Костромичи называют его "детским садом" для стариков.

Костромская область стала одним из первых российских регионов, где заработала программа долговременного ухода за пенсионерами. Деньги на создание "детсада" для стариков поступили из областного и федерального бюджетов по нацпроекту "Демография", а часть средств на открытие первого центра собрали сами жители и активисты социально ориентированных НКО во время благотворительного концерта "Праздник непослушания".

Как рассказали в администрации региона, открывшийся на базе Заволжского дома-интерната центр дневного пребывания стал новой формой поддержки людей старшего поколения. Его будут посещать 50 бабушек и дедушек. Документы на посещение "детсада для стариков" уже оформили 15 человек, еще 12 подали заявления.

- В учреждении пожилые люди будут проводить от четырех до шести часов. В центре им обеспечат постоянный медицинский уход и полезный досуг, - сообщили власти.

Приезжающим в "детский сад" пенсионерам доступны экскурсии, мастер-классы, музыкальные капустники, кинотерапия, помощь психологов и врачей. Пенсионеров, которые в силу возраста приобрели проблемы с памятью, в "детском саду" заново обучат навыкам самообслуживания.

Как рассказала одна из первых посетительниц центра, 92-летняя Елизавета Дьяченко, пенсионерам в новом центре очень понравилось.

- За нами очень хорошо ухаживают, кормят, занимаемся физкультурой, лепкой разной, чтобы наша память развивалась. И то, что забыли, чтобы вспомнили. Девочки, которые работают с нами, внимательные и заботливые, - поделилась впечатлениями пенсионерка.

Родственники пенсионеров отметили, что такая форма временного ухода за бабушками и дедушками пришлась им по душе, поскольку дети и внуки могут продолжить работу, не переживая, что с пожилыми родственниками, у которых с годами слабеет память, за время их отсутствия в доме произойдет какая-то неприятность.

Власти пообещали, что вслед за Костромой аналогичные центры дневного пребывания для беспомощных стариков, которых дети не хотят отдавать в круглосуточные интернаты, откроются и в других районах области.