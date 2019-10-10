Жители костромской деревни после пожара застряли "в каменном веке" - без света, холодильника, телевизора, телефона, газа и воды. В доме у погорельцев побывала корреспондент "РГ".

Пенсионеры были вынуждены до морозов готовить себе еде во дворе на костре, а зимой - в камине. Фото: Анна Скудаева

Помогите, пожалуйста

"Здравствуйте, уважаемая редакция. Обращаюсь к вам с большой просьбой. У меня проблема со светом. С 2012 года у меня была задолженность за электроэнергию в сумме 13513 рублей 92 копейки. В 2013 году я задолженность погасил. И вот начались мои муки. В энергоорганизации Островского района сказали, какие собрать документы. Я их собрал. Опять не хватает каких-то бумажек. Я в колхозе проработал 30 лет, мне уже 73 года, жене 63 года, и мы до сих пор сидим с 2013 года без света. Свет заменяет лампа с соляркой, все закопчено хуже, чем в кочегарке. Больше сил и здоровья нет. Очень прошу вас, помогите, пожалуйста, ради Бога".

Письмо пенсионера Виктора Ивановича Путинцева из костромской глубинки пришло в редакцию вечером в пятницу. Утром в понедельник я ехала в командировку в деревню Марково Островского и недоумевала: неужели в 21 веке люди действительно могут шесть лет жить при лучине?

Дом Путинцева оказался на самой окраине деревни. Узнав, к кому я приехала, один из селян, чинивший в открытом гараже старенькую "Волгу", вызвался в проводники.

- Вы по письму к ним приехали? Света у них действительно нет. Только вот Иванычу он больше не нужен. Умер он вчера.

От этой новости у меня перехватило дыхание. Как же так?! Я же к живому Виктору Ивановичу на встречу ехала, хотела как-то помочь. Не успела...

Под ногами чавкала деревенская грязь. Натянутые между избами провода обрывались перед крайним домом. На крыльце меня встретили печальные соседи.

- Эх, не дождался вас Иваныч. Написал это письмо, но не верил, что приедете. А вчера взял и умер. Хозяйка уехала в Островское за гробом. Мы уж обмыли его, одели - успели, пока светло было. А то без электричества как? - посетовала соседка Надежда Константиновна.

В полутемной комнате покойный Виктор Иванович лежал на лавке со сложенными на груди руками в своем лучшем костюме и новых черных ботинках. В доме стояла гробовая тишина. Мне стало совсем не по себе. Слезы застряли в горле и застелили глаза. Я перевела взгляд на крошечный столик за дверью, где стояла небольшая керосиновая лампа. А рядом - высокая стопка книг.

Раз света нет - не работает ни холодильник, ни телевизор, ни телефон. Из всех благ осталось только радио на батарейках

- Иваныч хороший был мужик. Ни о ком плохого слова никогда не сказал. Света у них давно нет. Они с женой, с Ниной, жили при этой керосинке. По вечерам они возле нее садились все книги читали. Керосинка коптила. Они каждый год свой дом, начиная с потолка, от этой копоти отмывали. В доме, видите, чисто, полный порядок, - махнула рукой подруга вдовы.

В доме действительно не было ни соринки. Крайняя бедность и чистота. Простые дощатые полы выскоблены до блеска. Словно в музее дореволюционного крестьянского быта.

Три тележки на зиму

Судя по допотопному уровню комфорта, жители деревни Марково действительно застряли где-то в позапрошлом веке, и никакие блага цивилизации в эту глушь не дошли. Почему?

- Послушайте, у них ни света, ни воды, ни газа нет. До колодца ходить - минут 25. Обратно с ведрами полными - в горку, очень тяжело, - вздохнул друг семьи Вадим Юрьевич.

Из пяти десятков домов деревни Марково дом Путинцева - единственный, где уже много лет нет электричества. И добиться его подключения старики, как ни пытаются, не могут. Где же эта система дала сбой?

- Они погорельцы. Как прежний дом сгорел, они этот сами отстроили. Иваныч работал в цехе при колхозе, они там деревянные палочки делали - рейки облицовочные для мебели, рассылали по всей России. Колхоз зарабатывал миллионы! От цеха им этот дом и поставили, чтобы жить. И электричество было. Видите, столбы и провода все целы? Они оба в колхозе работали. А потом колхоз разрушился, цех тоже разобрали - работать стало негде, - посетовали соседи.

За работу в колхозе Виктор Путинцев и его жена заработали пенсию - всего 9200 рублей. Из этой суммы восемь тысяч уходит на тележку дров. На зиму таких тележек надо три. На жизнь остается совсем немного. Летом старики готовили себе еду на костре, зимой - в камине, сложенном в комнате. Чтобы сберечь драгоценное тепло, в морозы остальные две комнаты старикам приходилось закрывать.

Жизнь при лучине

Несколько месяцев назад Виктор Иванович заболел. Супруга повезла его в онкоцентр в Кострому. Путь до областного центра неблизкий. Прямого транспорта нет. Чтобы добраться до больницы, нужно нанимать машину, за каждую поездку платить по две тысячи рублей.

- Они на транспорт до больницы все деньги потратили - тысяч, наверное, 20. Да только врачи не помогли. Иванычу трудно стало дышать. Наверное, рак. Отчего так случилось - никто не знает, - скорбно рассуждают соседи.

Последние шесть лет жизнь без электричества была для Виктора Ивановича и Нины Юрьевны очень тяжелой.

- Раз света нет - не работает ни холодильник, ни телевизор, ни телефон. Заряжать негде. Из всех благ, что у них были, работало одно только радио. Оно на батарейках. Они их закупали много, радио слушали. Долг за свет они давно оплатили, да только подключать их обратно не стали: говорят, номера на доме нет. Номер они выправили, но опять что-то не так. Шесть лет маялись люди! И ничего сделать не получалось. Вот и столбы рядом, у самого дома. Но сами они не смели подключать. Все хотели сделать, как надо. Да не вышло, - сочувственно кивают соседи.

Вместе с Надеждой Константиновной мы обходим вокруг деревенского дома. На стене - старый распределительный щиток и обрывки проводов. Наверное, кто-то из деревенских умельцев, поскитавшись без толку по чиновничьим кабинетам, давно бы не выдержал да и подключил сам заветные провода. Но законопослушному пенсионеру Путинцеву совесть сделать так не позволяла. Как же так получилось, что за шесть лет ни один чиновник, ни одна социальная служба не узнала о беде старика, вынужденного в 21 веке шесть лет жить при лучине?

P. S.

В Кострому из деревни Марково я возвращалась с тяжелым чувством. Дождаться хозяйку, Нину Юрьевну, мне так и не удалось: скорбные хлопоты надолго задержали ее в райцентре.

Сотрудники отдела ЖКХ администрации Островского района, узнав о проблеме со светом в деревне, удивились. "Мы этими вопросами не занимаемся. Вам надо обращаться к энергетикам". В "Костромаэнерго" тоже сочли, что вопрос - "не их" и перенаправили в сбытовую компанию, а те - обратно в "Костромаэнерго". Начался известный бюрократический "футбол": "не наш вопрос", "первый раз слышим", "перезвоните завтра". Прекрасные, вежливые ответы, а по сути - неприступная стена равнодушия.

А простому костромскому пенсионеру Путинцеву, скорбно лежащему на лавке со сложенными руками в ледяном доме, на борьбу с этой стеной не хватило жизни.

Комментарии

Татьяна Орлова, глава администрации Адищевского сельского поселения:

- За те два года, что я работаю главой, ни одного обращения от этой семьи к нам не поступало. Они не состояли на учете как нуждающиеся или неблагополучные, никаких жалоб не было. У нас в районе многие живут в домах с частичными удобствами. Но о том, чтобы люди более пяти лет жили без электричества, я слышу впервые. Мы выедем на место, постараемся разобраться в ситуации и по возможности - помочь жителям.

Сергей Пушкарев, начальник департамента реализации электрической энергии ПАО "Костромская сбытовая компания":

- Между В.И. Путинцевым и ПАО "Костромская сбытовая компания" договор электроснабжения никогда не заключался. Строение в деревне Марково в качестве жилого дома не зарегистрировано, право собственности на него также не зарегистрировано. Электроснабжение указанного строения никогда не осуществлялось. Путинцев В.И. в адрес ПАО "Костромская сбытовая компания" за заключением договора электроснабжения не обращался. Соответственно, лицевой счет не открывался, начисления за электроэнергию не производились. Информация о вышеуказанном адресе доведена до филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго".