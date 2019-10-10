Прокуратура Ярославля потребовала у городских властей навести порядок в содержании детских игровых площадок.

Надзорное ведомство, проверившее, как соблюдается законодательство о безопасности детских городков областного центра, установило, что "деятельность по обеспечению надлежащего содержания детских игровых площадок должным образом не налажена".

В прокуратуре пояснили, что на содержание детских площадок, находящихся в казне города, мэрия не предусмотрела в бюджете необходимые средства. А многие из них - в плачевном состоянии.

Кроме того, некоторые элементы городков - горки, качели, лазалки и так далее - были демонтированы, хотя, по мнению проверяющих, их можно было просто отремонтировать. В результате, полагает прокуратура, оказались нарушены права детей.

Инвентаризация игрового оборудования проходила в городе весной и летом. Всего, по данным мэрии, было проверено 802 площадки, две трети из которых находятся на придомовых территориях. Непригодными к дальнейшей эксплуатации признаны две площадки полностью, на остальных забракованы около 400 составных элементов. Тогда же начался и демонтаж горок-качелей, реставрации, по мнению властей, не подлежащих. В мэрии пояснили, что к сегодняшнему дню списаны и исключены из реестра муниципального имущества два городка полностью, а также 63 так называемых элемента.

Вопрос: "Кто и за чей счет должен ремонтировать необходимые детям горки, качели и лазалки?" - остается нерешенным

Однако вопрос о том, кто и за чей счет должен ремонтировать эти необходимые детям "малые архитектурные формы", для города, по сути, продолжает оставаться нерешенным. Дело в том, что, как уже писала "РГ", ярославские власти еще в 2017 году заявили, что оплачивать ремонт и содержание придомовых детских площадок жители МКД должны самостоятельно. Молодые родители к такой инициативе отнеслись в общем и целом с пониманием, а вот пожилые и бездетные люди платить за оборудование, которым ни они, ни их родственники не пользуются, не желали.

До сих пор процесс передачи игрового оборудования в состав общедомового имущества идет непросто. Проблема отказа собственников брать городки на баланс обсуждалась на последней комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства. Согласились это сделать пока жильцы около 50 домов из 194, где проведены необходимые собрания. При этом содержать и ремонтировать детские городки, находящиеся на придомовых территориях, должны управляющие компании. По факту же делают это далеко не все: только в двух районах города управдомы занимаются такой работой. Летом и осенью, по информации мэрии, заключено 142 соглашения о передаче городков на обслуживание в ТСЖ и ЖСК. Если учесть, что "дворовых" городков в Ярославле около пятисот, названная цифра совсем не впечатляет.

Детские площадки, расположенные на муниципальной земле, обслуживает МУП. Впрочем, к качеству его работы власти города тоже высказывали немало претензий.

По результатам прокурорской проверки в адрес мэра внесено представление об устранении нарушений прав несовершеннолетних. Вопрос находится на контроле прокуратуры Ярославля.

Тем временем

Мэр Ярославля Владимир Волков поручил создать карту детских площадок, чтобы каждый житель понимал, где находится тот или иной городок, прикреплен он к УК или ТСЖ или нет. Главы территориальных администраций должны подготовить паспорта на каждую площадку с информацией, когда она была установлена, какие элементы и в каком состоянии находятся, после чего разместить эти паспорта на карте города и выложить на официальном портале мэрии Ярославля.