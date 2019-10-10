Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве

Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019. Это аналог американского стрелкового оружия - полуавтоматической винтовки AR-15.

Как рассказали в пресс-службе компании ORSIS, которая и производит оружие, винтовку показали публично впервые. Об этом сообщает РИА Новости. В ходе выставки раскроют некоторые ее технические характеристики.

"РГ" уже писала о том, что российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца. Сначала ее собирали из комплектующих, произведенных в США, а теперь организовали собственный выпуск. У российского аналога другой ствол, его разработали по собственной технологии, он повышает точность и ресурс оружия.

AR-15 - полуавтоматическая винтовка США. Ее выпускают с 1963 года в качестве гражданского и охотничьего оружия. Это также штатное вооружение американской полиции. Используется патрон 5,56х45 миллиметра, скорострельность - до 950 выстрелов в минуту при стрельбе очередями.