"Школа памяти" для пожилых людей прошла в Воронеже

Новости

В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду 12:37
Kia Seltos начал бить рекорды продаж 12:26
Россия - Шотландия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 12:25
Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце 12:17
Боксеру Сергею Ковалеву грозит до четырех лет тюрьмы в США 12:15
Зеленский заявил, что встреча с Путиным пока не планируется 12:09
Зеленский считает, что Порошенко готовит новый майдан 12:08
МИД Беларуси прокомментировал отношения с Ашхабадом 12:08
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов 12:04
Сибирячку осудили за нападение на женщину и попытку украсть ее ребенка 12:04
Преступники в Париже украли часы за 800 тысяч долларов 11:51
Под Волгоградом возбудили дело о смертельном ДТП с подростками 11:42
В Беларуси пройдут учения ОДКБ "Поиск-2019" 11:34
Набиуллина сомневается в преимуществах национальной криптовалюты 11:28
В Тюменской области студентка поймала упавшего с третьего этажа ребенка 11:25
В Петербурге избили и ограбили сотрудника центра автофиксации ГИБДД 11:22
СМИ: Пластиковые карты можно будет получить в мессенджерах 11:21
В глухом лесу нашли подпольный цех XVIII века по производству виски 11:20
Горбачев оказался самым упоминаемым политиком прошлого 11:19
Зеленский оценил последствия разговора с Трампом 11:17
В Заполярье кубинцев отправили в колонию за попытку бежать в Норвегию 11:16
Сибирские физики раскрыли секрет образования первых звезд во Вселенной 11:15
Неврологи выяснили, почему после бессонной ночи хочется жирного и сладкого 11:10
Лукашенко примет участие в саммите СНГ в Туркменистане 11:09
Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
10.10.2019 11:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как бы не забыть

"Школа памяти" для пожилых людей прошла в Воронеже
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 227(7985)
Как отличить простую рассеянность от болезни Альцгеймера, почему вредно смотреть телевизор и стоит ли на всякий случай пить таблетки для улучшения мозгового кровообращения, рассказала воронежцам врач-невролог из Москвы, кандидат медицинских наук Элен Мхитарян. Она работает старшим научным сотрудником в Российском геронтологическом научно-клиническом центре и считается одним из лучших специалистов по проблемам нарушений памяти в нашей стране.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости В любом возрасте просмотру телевизора стоит предпочесть прогулку на свежем воздухе. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
В любом возрасте просмотру телевизора стоит предпочесть прогулку на свежем воздухе. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Срочно к доктору

На забывчивость рано или поздно начинает жаловаться любой взрослый человек. Иногда проблемы с памятью ему самому не очевидны, но их замечают родственники. Одни считают это естественным явлением и не обращаются к врачу, другие сразу пугаются - мол, не за горами деменция (слабоумие) - и скупают в аптеке средства для улучшения работы мозга.

- Таблеток "для памяти" не существует, - убеждает Элен Мхитарян. - Ухудшение памяти - это симптом какой-то болезни, вот ее и надо выявлять и лечить. Если мы говорим о деменции, то у нее две основные причины - болезнь Альцгеймера и сосудистые поражения головного мозга. Почему так важно как можно раньше их обнаружить? Потому что это позволит пациенту жить дольше и качественнее, до последнего обходиться без посторонней помощи.

Первый признак болезни Альцгеймера - нарушение памяти на текущие события. Человек легко воскрешает события своей юности, но в быту постоянно переспрашивает одно и то же. Домочадцы обычно взрываются: "Да я тебе это уже пять раз говорил!" В таких ситуациях надо обязательно обращаться к врачу, советует доктор Мхитарян:

Фото: iStock
Врач рассказал, как победить осеннюю хандру

- Сначала проблема заботит только родственников. Потом нарушение памяти замечает сам пожилой человек. У него меняется настроение, проявляется необъяснимая агрессия. Больному становится сложно ориентироваться в незнакомом пространстве - неслучайно старики часто теряются. Нередко развивается бред. Человеку мерещится, что окружающие хотят ему навредить, украсть что-то. Часто изменяется восприятие запахов. Потом нарушается речь, трудно составить связную фразу.

В конце концов больной уже не может себя обслуживать и впадает в полубессознательное состояние.

Кто рискует?

- Низкая физическая активность - основной фактор развития деменции, - отмечает Элен Раиковна. - В Штатах в порядке эксперимента 25 лет следили за двумя группами добровольцев. В первой группе люди не менее четырех часов в день смотрели телевизор. Во второй столько же времени двигались. Вы уже догадались, у кого в старости было хуже с памятью… Большую угрозу представляет курение - оно приводит к гипертонии, повышению холестерина и ожирению. У тех, кто в возрасте 50-60 лет выкуривает две пачки в день, вероятность заработать болезнь Альцгеймера вдвое выше.

Значение имеет также уровень образования: любое обучение, в любом возрасте - это тренировка мозга и профилактика деменции.

Любое обучение, в любом возрасте - это тренировка мозга и профилактика деменции

- У профессора физики, грубо говоря, задействовано больше клеток головного мозга, чем у обычного рабочего. И когда эти клетки начинают отмирать - с одинаковой скоростью - у профессора их остается больше, - поясняет Мхитарян.

Деменция чаще поражает одиноких людей. Речь не о тех, кто живет один, а о тех, кто ни с кем не общается.

Если в вашей семье был или есть человек с болезнью Альцгеймера - это повод быть начеку. Но вероятность того, что вы получите такой диагноз по наследству, не слишком велика. Наследственным это нарушение бывает лишь в 10 процентах случаев, и тогда симптомы проявляются очень рано, до 65 лет.

Фото: личный архив Эльмиры Филипповой
Пермячка решила бороться с раком с помощью путешествий

- Заранее принимать лекарства, которые якобы должны снизить риск потери памяти в старости, нельзя, - предупреждает Элен Раиковна. - Такие средства нередко рекламируют по телевизору. Да и фармацевты в аптеках чего только не насоветуют! Вы купите не то, за чем пришли, и радостными уйдете. Но продавцам нужно выполнять план продаж по определенным препаратам. А у вас цель другая. Лекарства должен назначать врач, который вас обследовал и уже выявил проблему. Если он выписал конкретный препарат, а не заменитель - значит, на то есть основания. Например, в препаратах-заменителях не совсем то действующее вещество. Если разница между кавинтоном и винпоцетином в ряде случаев невелика, то у антибиотиков она может быть существенной.

Никакого самолечения

Многие пожилые люди любят капельницы и считают их обязательными в больнице. По словам Элен Мхитарян, без четких медицинских показаний ставить капельницу может быть не только бесполезно, но и вредно: в кровяное русло сразу попадает большой объем жидкости, от чего резко увеличивается нагрузка на сердце.

Фото: Аркадий Колыбалов
Внимание: в проект "Московское долголетие" идут мужчины

То же касается лекарств, которые активируют кровообращение в мозгу. По назначению доктора - принимайте. "На всякий случай" - не надо.

- Для профилактики деменции нужны три простые вещи: физическая активность, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, пересмотр принимаемых лекарств, - перечисляет эксперт. - В пожилом возрасте лучше "недопить" таблеток, чем переборщить. Старики часто забывают, что уже приняли какое-то лекарство, и пьют его второй или третий раз. В результате, допустим, резко падает давление…

Зарядка, шахматы и яблоко

Заниматься физкультурой нужно хотя бы 150 минут в неделю. Даже если вы считаете себя очень немощным человеком, если сил совсем мало - уделите зарядке полчаса в день. Двигайтесь плавно, осторожно. Движения могут быть элементарными, подчеркивает доктор Мхитарян: два приставных шага вправо, хлопок в ладоши, два приставных шага, снова хлопок…

Снизить риск диабета и гипертонии помогает правильная диета. Все знают, что овощной салат и отварная курица лучше жареной картошки и бутерброда с колбасой. Напомним лишь, что важно сократить употребление сахара и соли. В магазинных продуктах их предостаточно, так что домашние блюда можно ничем не сдабривать.

Очень важно высыпаться ночью, отмечает Мхитарян. Если это не удалось - прилягте днем. Дети должны спать 10-12 часов в сутки, молодежь - семь-восемь. Пожилым людям нужно не менее пяти.

Фото: iStock
Травматолог рассказал, как уберечь себя от падений

- Оптимально - от шести до восьми часов сна. Если вам нужно больше девяти, если все время хочется отдохнуть днем - значит, головному мозгу не хватает кислорода. Это должно насторожить в любом возрасте. Сходите к врачу - проверить сердце, давление, кровоток мозга, - советует доктор. - Особенно если храпите! Когда человек спит тихо и вдруг всхрапывает - знайте, что у него только что останавливалось сердце. Бессонницу надо стараться победить без лекарств. Погуляйте вечером на свежем воздухе, обязательно проветрите комнату. Можно выпить стакан теплого молока с ложкой меда. Если ничего не помогает - обратитесь к врачу, пусть назначит препараты мелатонина.

А вот феназепам в пожилом возрасте принимать нельзя. Иначе вы рискуете во сне упасть с кровати и что-нибудь сломать.

Ну а главное оружие против деменции - тренированный ум. Старайтесь постоянно получать и заучивать новые сведения, размышлять над ними, играть в интеллектуальные игры.

- Можно решать кроссворды, очень полезно разгадывать судоку. Не нравится - не насилуйте себя. Возьмите методичку по математике и логике для дошкольников. Там попадаются весьма заковыристые задания! - добавила Элен Мхитарян.

Как сохранить память

- Получайте новую информацию каждый день. Прочтя книгу или газету, отложите ее в сторону и сформулируйте для себя, про что там говорилось. Просмотрев фильм или телепередачу, вспомните имена героев и сюжет.

- Перед походом в магазин составьте список покупок на листочке. В торговом зале постарайтесь вспомнить, что нужно взять, а потом загляните в "шпаргалку".

- Концентрируйте внимание на том деле, которым занимаетесь в данный момент. Не отвлекайтесь на мысли о чем-то постороннем.

Фото: iStock
Россияне оценили уровень стресса и психологических перегрузок

- Вечером (но не прямо перед сном) вспоминайте события минувшего дня.

- Заведите блокнот для интересных фактов, идей, дней рождения знакомых. Перелистывайте его время от времени.

- Находите пищу для ума в любых обыденных ситуациях. Сидя в автобусе, можно мысленно складывать число машин, которые проезжают мимо. В очереди к доктору - подсчитывать соседей.

Контакт

Тесты на проверку памяти, задачники для тренировки ума, ценные советы по профилактике деменции и уходу за людьми, которые ею уже страдают, можно найти на сайте - https://memini.ru

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву
В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей
США планируют заключить валютное соглашение с Китаем
Украинские силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин