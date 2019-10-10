"Школа памяти" для пожилых людей прошла в Воронеже

Как отличить простую рассеянность от болезни Альцгеймера, почему вредно смотреть телевизор и стоит ли на всякий случай пить таблетки для улучшения мозгового кровообращения, рассказала воронежцам врач-невролог из Москвы, кандидат медицинских наук Элен Мхитарян. Она работает старшим научным сотрудником в Российском геронтологическом научно-клиническом центре и считается одним из лучших специалистов по проблемам нарушений памяти в нашей стране.

Срочно к доктору

На забывчивость рано или поздно начинает жаловаться любой взрослый человек. Иногда проблемы с памятью ему самому не очевидны, но их замечают родственники. Одни считают это естественным явлением и не обращаются к врачу, другие сразу пугаются - мол, не за горами деменция (слабоумие) - и скупают в аптеке средства для улучшения работы мозга.

- Таблеток "для памяти" не существует, - убеждает Элен Мхитарян. - Ухудшение памяти - это симптом какой-то болезни, вот ее и надо выявлять и лечить. Если мы говорим о деменции, то у нее две основные причины - болезнь Альцгеймера и сосудистые поражения головного мозга. Почему так важно как можно раньше их обнаружить? Потому что это позволит пациенту жить дольше и качественнее, до последнего обходиться без посторонней помощи.

Первый признак болезни Альцгеймера - нарушение памяти на текущие события. Человек легко воскрешает события своей юности, но в быту постоянно переспрашивает одно и то же. Домочадцы обычно взрываются: "Да я тебе это уже пять раз говорил!" В таких ситуациях надо обязательно обращаться к врачу, советует доктор Мхитарян:

- Сначала проблема заботит только родственников. Потом нарушение памяти замечает сам пожилой человек. У него меняется настроение, проявляется необъяснимая агрессия. Больному становится сложно ориентироваться в незнакомом пространстве - неслучайно старики часто теряются. Нередко развивается бред. Человеку мерещится, что окружающие хотят ему навредить, украсть что-то. Часто изменяется восприятие запахов. Потом нарушается речь, трудно составить связную фразу.

В конце концов больной уже не может себя обслуживать и впадает в полубессознательное состояние.

Кто рискует?

- Низкая физическая активность - основной фактор развития деменции, - отмечает Элен Раиковна. - В Штатах в порядке эксперимента 25 лет следили за двумя группами добровольцев. В первой группе люди не менее четырех часов в день смотрели телевизор. Во второй столько же времени двигались. Вы уже догадались, у кого в старости было хуже с памятью… Большую угрозу представляет курение - оно приводит к гипертонии, повышению холестерина и ожирению. У тех, кто в возрасте 50-60 лет выкуривает две пачки в день, вероятность заработать болезнь Альцгеймера вдвое выше.

Значение имеет также уровень образования: любое обучение, в любом возрасте - это тренировка мозга и профилактика деменции.

Любое обучение, в любом возрасте - это тренировка мозга и профилактика деменции

- У профессора физики, грубо говоря, задействовано больше клеток головного мозга, чем у обычного рабочего. И когда эти клетки начинают отмирать - с одинаковой скоростью - у профессора их остается больше, - поясняет Мхитарян.

Деменция чаще поражает одиноких людей. Речь не о тех, кто живет один, а о тех, кто ни с кем не общается.

Если в вашей семье был или есть человек с болезнью Альцгеймера - это повод быть начеку. Но вероятность того, что вы получите такой диагноз по наследству, не слишком велика. Наследственным это нарушение бывает лишь в 10 процентах случаев, и тогда симптомы проявляются очень рано, до 65 лет.

- Заранее принимать лекарства, которые якобы должны снизить риск потери памяти в старости, нельзя, - предупреждает Элен Раиковна. - Такие средства нередко рекламируют по телевизору. Да и фармацевты в аптеках чего только не насоветуют! Вы купите не то, за чем пришли, и радостными уйдете. Но продавцам нужно выполнять план продаж по определенным препаратам. А у вас цель другая. Лекарства должен назначать врач, который вас обследовал и уже выявил проблему. Если он выписал конкретный препарат, а не заменитель - значит, на то есть основания. Например, в препаратах-заменителях не совсем то действующее вещество. Если разница между кавинтоном и винпоцетином в ряде случаев невелика, то у антибиотиков она может быть существенной.

Никакого самолечения

Многие пожилые люди любят капельницы и считают их обязательными в больнице. По словам Элен Мхитарян, без четких медицинских показаний ставить капельницу может быть не только бесполезно, но и вредно: в кровяное русло сразу попадает большой объем жидкости, от чего резко увеличивается нагрузка на сердце.

То же касается лекарств, которые активируют кровообращение в мозгу. По назначению доктора - принимайте. "На всякий случай" - не надо.

- Для профилактики деменции нужны три простые вещи: физическая активность, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, пересмотр принимаемых лекарств, - перечисляет эксперт. - В пожилом возрасте лучше "недопить" таблеток, чем переборщить. Старики часто забывают, что уже приняли какое-то лекарство, и пьют его второй или третий раз. В результате, допустим, резко падает давление…

Зарядка, шахматы и яблоко

Заниматься физкультурой нужно хотя бы 150 минут в неделю. Даже если вы считаете себя очень немощным человеком, если сил совсем мало - уделите зарядке полчаса в день. Двигайтесь плавно, осторожно. Движения могут быть элементарными, подчеркивает доктор Мхитарян: два приставных шага вправо, хлопок в ладоши, два приставных шага, снова хлопок…

Снизить риск диабета и гипертонии помогает правильная диета. Все знают, что овощной салат и отварная курица лучше жареной картошки и бутерброда с колбасой. Напомним лишь, что важно сократить употребление сахара и соли. В магазинных продуктах их предостаточно, так что домашние блюда можно ничем не сдабривать.

Очень важно высыпаться ночью, отмечает Мхитарян. Если это не удалось - прилягте днем. Дети должны спать 10-12 часов в сутки, молодежь - семь-восемь. Пожилым людям нужно не менее пяти.

- Оптимально - от шести до восьми часов сна. Если вам нужно больше девяти, если все время хочется отдохнуть днем - значит, головному мозгу не хватает кислорода. Это должно насторожить в любом возрасте. Сходите к врачу - проверить сердце, давление, кровоток мозга, - советует доктор. - Особенно если храпите! Когда человек спит тихо и вдруг всхрапывает - знайте, что у него только что останавливалось сердце. Бессонницу надо стараться победить без лекарств. Погуляйте вечером на свежем воздухе, обязательно проветрите комнату. Можно выпить стакан теплого молока с ложкой меда. Если ничего не помогает - обратитесь к врачу, пусть назначит препараты мелатонина.

А вот феназепам в пожилом возрасте принимать нельзя. Иначе вы рискуете во сне упасть с кровати и что-нибудь сломать.

Ну а главное оружие против деменции - тренированный ум. Старайтесь постоянно получать и заучивать новые сведения, размышлять над ними, играть в интеллектуальные игры.

- Можно решать кроссворды, очень полезно разгадывать судоку. Не нравится - не насилуйте себя. Возьмите методичку по математике и логике для дошкольников. Там попадаются весьма заковыристые задания! - добавила Элен Мхитарян.

Как сохранить память

- Получайте новую информацию каждый день. Прочтя книгу или газету, отложите ее в сторону и сформулируйте для себя, про что там говорилось. Просмотрев фильм или телепередачу, вспомните имена героев и сюжет.

- Перед походом в магазин составьте список покупок на листочке. В торговом зале постарайтесь вспомнить, что нужно взять, а потом загляните в "шпаргалку".

- Концентрируйте внимание на том деле, которым занимаетесь в данный момент. Не отвлекайтесь на мысли о чем-то постороннем.

- Вечером (но не прямо перед сном) вспоминайте события минувшего дня.

- Заведите блокнот для интересных фактов, идей, дней рождения знакомых. Перелистывайте его время от времени.

- Находите пищу для ума в любых обыденных ситуациях. Сидя в автобусе, можно мысленно складывать число машин, которые проезжают мимо. В очереди к доктору - подсчитывать соседей.

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