Следователи выясняют, как пассажир в Шереметьево пронес травматику

Факт вынужденной посадки в Ростове-на-Дону самолета, выполнявшего рейс Москва - Бургас, стал поводом для проверки следователей СК РФ, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская. Напомним, что решение о посадке было принято командиром корабля из-за обнаружения травматического пистолета в ручной клади пассажира. По предварительным данным, пассажир просто забыл "убрать оружие из ручной клади" и после посадки в Ростове самолет продолжил полет без него.

"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, в том числе в аэропорту Шереметьево, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - цитирует ТАСС слова Марковской.

Ожидается, что и прокуратура даст оценку действиям сотрудников аэропорта и авиакомпании, отвечающих за соблюдение требований законодательства транспортной безопасности.