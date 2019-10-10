В старой московской хрущёвке зарегистрировали более тысячи фирм

Более тысячи юридических лиц зарегистрировались в старой московской пятиэтажке на проспекте Вернадского. Место массовой регистрации выявила автоматическая проверка "Такском-Досье".

"Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы", - говорится в исследовании.

Причем, желающих зарегистрироваться по этому адресу растет довольно быстро. Еще 24 сентября здесь числились 522 организации, а к 10 октября их количество выросло до 1113-ти. Для сравнения: даже в 60-этажной башне Империя ММДЦ "Москва-Сити" всего 366 юрлица.

Стоимость услуги - от 35 тысячи рублей за 11 месяцев. Таким образом, суммарный доход приносит владельцам квартиры 39 миллионов рублей.

Массовый адрес регистрации - верный признак фирм-однодневок, которые создаются для ухода от налогов и мошеннических схем. Согласно мониторингу "Такском-Досье", большинство компаний, зарегистрированных по этому адресу, имеют налоговые нарушения и действующие взыскания долгов. Большая их часть уже ликвидирована.