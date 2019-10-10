В "Активном гражданине" открыто голосование о новом стандарте поликлиник

В проекте "Активный гражданин" стартовало очередное голосование - москвичам предлагают высказаться о новом стандарте городских поликлиник. Его составляющие приведены прямо на странице голосования, там же можно ознакомиться с мнениями экспертов и поделиться своими предпочтениями.

Вопрос в голосовании только один: "Поддерживаете ли вы этот проект?". Москвичи могут сказать, что не считают его первоочередным, поддерживают или добавить свои рекомендации. Также можно предоставить право решения специалистам.

Напомним, новый стандарт подразумевает, что горожане смогут проходить преобладающую часть обследований в одном медучреждении. В клиниках обновят оборудование, кабинеты самых востребованных врачей разместят на нижних этажах, изменят принципы формирования штата, чтобы в каждом филиале поликлиники вели прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей.