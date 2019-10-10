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10.10.2019 15:00
Проект: В регионах

В АПК Липецкой области будут внедряться цифровые инструменты

Цифровые инструменты будут внедряться в агропромышленном комплексе Липецкой области. О сотрудничестве в этом направлении сегодня было подписано соглашение между администрацией Липецкой области и компанией «Уралхим» в рамках 21-й агропромышленной выставки «Золотая осень».
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Свои подписи под соглашением поставили глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, генеральный директор компании Digital Agro Николай Бобров и заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «Уралхим» Игорь Буланцев.

Фото: Администрация Липецкой области
Игорь Артамонов посетил главную аграрную выставку страны "Золотая осень"

Предполагается внедрение системы дифференцированного внесения удобрений. Специалисты оцифруют поля Липецкой области и разработают карту внесения удобрений с учетом неравномерного плодородия почв, а также условий для точного дозирования минералов на отдельных участках поля. Результатом применения этой технологии станет повышение урожайности и прибыли аграриев.

«Очень признателен компании за предложение оцифровать целый ряд хозяйств и районов области. Думаю, что мы продолжим работу по цифровизации не только сельского хозяйства, но и других сфер», – отметил Игорь Артамонов.

«Уралхим» является давним партнером Липецкой области. Мы поставляем удобрения крупнейшим сельхозпроизводителям региона. Подписание соглашения по развитию цифровых технологий поможет нарастить эффективность компаниям Липецкой области, которые уже находятся на передовых позициях в стране», – сказал Игорь Буланцев.

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