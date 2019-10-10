В ДТП под Калугой погибли четыре человека

В результате столкновения грузовика Scania и микроавтобуса Mercedes в Калужской области погибли четыре человека, еще шестеро попали в больницу.

- Авария произошла в 16.20 на 202 километре федеральной трассы М-3 "Украина" в Бабынинском районе. Следовавший со стороны Брянска в столицу Mercedes Sptinter отъехал от обочины для выполнения разворота и допустил столкновения с грузовиком Scania, двигавшимся в попутном направлении, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В микроавтобусе вместе с его водителем находилось десять человек, уцелеть не удалось никому. Двое пассажиров погибли на месте, еще один - на обочине, во время оказания первой помощи. Четвертый пострадавший скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. Шесть человек госпитализированы с различными травмами.

- Личности погибших и пострадавших устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства аварии, - рассказала врио начальника пресс-службы УМВД по Калужской области Елена Лесик. Она добавила, что перебоев в движении транспорта по трассе авария не вызвала: поврежденные автомобили вскоре убрали с проезжей части.

По одной из версий, Mercedes с белорусскими номерами ехал из Гомеля в Москву. Примерно в 16 часов микроавтобус свернул к АЗС, расположенной у противоположной обочины, чтобы пополнить запасы топлива. После заправки автомобиль выехал на трассу, пересек двойную сплошную разметку, возвращаясь на свою сторону движения, и попал под фуру. Удар пришелся в борт машины с пассажирской стороны.