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10.10.2019 19:37
Проект: В регионах

В Калуге стартовал техно-фестиваль

10 октября в музее истории космонавтики стартовал пятый техно-фестиваль космической тематики для школьников "Земля - Луна, Калуга - Марс". Организаторами выступили Государственный музей истории космонавтики им. К.Э.Циолковского, "Роскосмос" и Центр развития детей и юношества "Созвездие". Главным арбитром соревнований стал начальник отделения комплексных тренажеров перспективных транспортных кораблей Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Олег Блинов.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Фестиваль направлен на приобщение школьников и молодежи к техническому творчеству и приобщение их к миру современных технологий. В течение трех дней в рамках фестиваля более 10 команд из Калуги и области примут участие в соревнованиях роботов, а также в познавательных программах технической направленности, мастер-классах и интерактивных лекциях.

Фото: Калужская городская дума
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Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов приветствовал участников фестиваля: "Наш город неразрывно связан с историей космонавтики. Здесь жил и работал основоположник космической науки Константин Эдуардович Циолковский. В Калуге работает первый в мире и крупнейший в России музей космонавтики, в котором представлены уникальные экспонаты. Кроме того, наш город стал одним из первых, где был создан детский техно-парк "Кванториум", в котором изучению космонавтики и робототехники уделяют особое внимание. Отрадно, что так много юных калужан искренне увлекается космосом, наукой и техникой. Я от всей души желаю вам новых успехов и достижений! И пусть пока вы делаете только первые шаги, я уверен - за вами будущее отечественной науки, космонавтики и робототехники".

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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