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10.10.2019 20:08
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

ЕАЭС подводит итоги

В Москве представили книгу "Евразийский экономический союз - 25: от горизонта к горизонту"
Текст: Николай Долгополов, Павел Дульман
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
На нашу долю выпало быть участниками и действующими лицами огромных исторических перемен. Но история эта не взялась из ниоткуда: создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - это как хорошая пьеса с точно продуманным сюжетом. И сюжет этой пьесы в движении, не застыл на месте. Хотя в театральных кругах не принято вызывать на сцену автора посреди спектакля, все мы, так или иначе причастные к рождению ЕАЭС, должны отдать - и отдадим - дань нашего уважения ее авторам. И Главному, напишем с заглавной буквы, автору - Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, первому президенту Республики Казахстан.

Идея, высказанная 29 марта 1994 года в Москве, в нашем МГУ, оказалась не просто удачной и вовремя созревшей. И посмотрите, сколько стран взялось за ее реализацию. Это их книга, выпущенная издательством "Восточный экспресс", во главе с писателем, публицистом Георгием Пряхиным. И приятно, что в сборнике статей приведены материалы о ЕАЭС, опубликованные в "Российской газете". Логично, что и первое интервью тогда еще будущего президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева было опубликовано в "РГ".

Валентина Матвиенко одобрила намерение Узбекистана вступить в ЕАЭС

Презентация этой книги стала в первую очередь поводом для разговора о будущем ЕАЭС, его перспективах. "Нурсултаном Абишевичем идея евразийства, равноправного союза стран, была сформирована изначально. Иначе быть и не могло: Казахстан находится в центре континента. Сегодня ЕАЭС - полноправный участник мировой экономической системы. Валовой внутренний продукт стран-участников превышает 1,8 триллиона долларов и может стать намного больше за счет развития диалога и сотрудничества с нашими соседями по континенту и планете", - сказал, представляя книгу, член Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Серик Жумангарин. О большом будущем союза рассказал и советник-посланник по экономическим вопросам Республики Казахстан в России Нуржан Каджиакбаров. "Было время, когда наши западные коллеги с изумлением наблюдали за дезинтеграционными процессами на постсоветском пространстве, в то время когда они сами занимались интеграцией. Но общая ментальность, история, культурные и человеческие связи не могли не сыграть свою роль. Тем большее значение ЕАЭС имеет сейчас, когда особое значение будут иметь региональные союзы. И ЕАЭС, как один из крупнейших таких союзов, уже состоялся. Конечно же, есть определенные проблемы, но они решаются в равноправном диалоге, и трезвый экономический расчет открывает перед нами большие перспективы",- сказал дипломат.

В мире экс-СССР Казахстан Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото
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