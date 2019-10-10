В Москве представили книгу о преследовании УПЦ

Новости

Тысячи иранских женщин увидели хет-трик Азмуна 20:27
Видео: Фокс Малдер и Дана Скалли сыграли в "Людях в черном" 20:22
Путин призвал строить новые школы 20:09
Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции 20:05
Мэрия Астрахани согласилась снизить "грабительский" налог на имущество 19:54
Зеленский пригрозил Порошенко преследованием правоохранителей 19:52
Более 1,5 млн человек выехали с Украины с начала года 19:46
Лукашенко прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ 19:43
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме 19:38
Трейлер: фантастический триллер "Иные" выйдет в России 24 октября 19:35
В ДТП под Калугой погибли четыре человека 19:34
СМИ: В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка 19:33
К 2020 году в 30 регионах будет введена система единого ведомства для сиротских учреждений 19:32
Москалькова объяснила необходимость введения моратория на смертную казнь 19:24
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали 19:21
Зеленский: В законе об особом статусе Донбасса не предусмотрена автономия 19:11
Volkswagen начал продажи Amarok с самым мощным мотором 19:09
Москву парализовали 10-балльные пробки 18:58
Художественный фильм о военных России в Сирии выйдет в 2020 году 18:55
Путин поддержал идею фонда поддержки футбольных клубов 18:50
В Крыму двоих военнослужащих отправили в колонию за дедовщину 18:50
В Крыму Зеленскому напомнили о месте истока Днепра 18:48
В Москве шесть машин попали в массовое ДТП 18:47
Работник рязанской УК избил клиента молотком 18:28
Колодин: Россия выиграет у Шотландии со счетом 3:0 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
10.10.2019 20:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В балаклавах

В Москве представили книгу о преследовании УПЦ
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
"Человек тридцать было чужих... В черном, в балаклавах... Около 12 часов ночи... сзади церкви, с сада зашли, как разбойники, начали резать болгарками, сваркой замки... Побили наших женщин, выкинули хлопцев..." Это одна из историй, представленных в новой книге "Преследования украинской православной церкви в ходе конфликта на Украине, 2016-2018 годы". По мнению ее авторов, агрессия против УПЦ не прекратилась, но поменяла свой формат. Да, СМИ больше не показывают страшные картинки с разрушенными храмами, к которым мы привыкли за 2014-2015 годы. Но это не значит, что ситуация нормализовалась, просто она перешла в формат, который сложно вместить к краткий выпуск теленовостей.

"Мы проанализировали 25 эпизодов захватов храмов УПЦ. Уходит тот хаос с огромным количеством незаконных вооруженных организаций, которые никому не подчинялись, когда захватывали храмы. Но сейчас выстроилась четкая система давления на Церковь со стороны власти: через пикеты националистов, через СМИ и депутатов, через законодательные акты, заседания городских советов о лишении прав на земельный участок..." - рассказал "РГ" один из авторов, Владислав Мальцев. По его словам, и сейчас, с приходом нового президента, мало что изменилось в отношениях УПЦ с государством: во всяком случае перерегистрация общин УПЦ в общины так называемой Православной церкви Украины продолжается.

Зеленский заявил о последствиях "формулы Штайнмайера" для Украины

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что новая книга носит независимый характер и будет основой для более глубокого изучения феномена нарушения религиозных свобод на Украине. "Путешествие украинского политического истеблишмента во времена реформации и религиозных войн", по его мнению, "останется в истории Европы XXI века одной из самых черных страниц".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Общество Религия В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вопрос автокефалии на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал строить новые школы
ПФР: В 2020 году страховая пенсия вырастет до 16,4 тысячи рублей
Комиссию за банковский перевод средств между регионами устранят
Аварийно севший в Кольцово Ан-12 убрали с ВПП, аэропорт возобновил работу
Лавров: РФ не допустит пересмотра предыдущих решений "нормандской четверки"