В Москве представили книгу о преследовании УПЦ

"Человек тридцать было чужих... В черном, в балаклавах... Около 12 часов ночи... сзади церкви, с сада зашли, как разбойники, начали резать болгарками, сваркой замки... Побили наших женщин, выкинули хлопцев..." Это одна из историй, представленных в новой книге "Преследования украинской православной церкви в ходе конфликта на Украине, 2016-2018 годы". По мнению ее авторов, агрессия против УПЦ не прекратилась, но поменяла свой формат. Да, СМИ больше не показывают страшные картинки с разрушенными храмами, к которым мы привыкли за 2014-2015 годы. Но это не значит, что ситуация нормализовалась, просто она перешла в формат, который сложно вместить к краткий выпуск теленовостей.

"Мы проанализировали 25 эпизодов захватов храмов УПЦ. Уходит тот хаос с огромным количеством незаконных вооруженных организаций, которые никому не подчинялись, когда захватывали храмы. Но сейчас выстроилась четкая система давления на Церковь со стороны власти: через пикеты националистов, через СМИ и депутатов, через законодательные акты, заседания городских советов о лишении прав на земельный участок..." - рассказал "РГ" один из авторов, Владислав Мальцев. По его словам, и сейчас, с приходом нового президента, мало что изменилось в отношениях УПЦ с государством: во всяком случае перерегистрация общин УПЦ в общины так называемой Православной церкви Украины продолжается.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что новая книга носит независимый характер и будет основой для более глубокого изучения феномена нарушения религиозных свобод на Украине. "Путешествие украинского политического истеблишмента во времена реформации и религиозных войн", по его мнению, "останется в истории Европы XXI века одной из самых черных страниц".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"