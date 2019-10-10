В Москве представили книгу о преследовании УПЦ

"Мы проанализировали 25 эпизодов захватов храмов УПЦ. Уходит тот хаос с огромным количеством незаконных вооруженных организаций, которые никому не подчинялись, когда захватывали храмы. Но сейчас выстроилась четкая система давления на Церковь со стороны власти: через пикеты националистов, через СМИ и депутатов, через законодательные акты, заседания городских советов о лишении прав на земельный участок..." - рассказал "РГ" один из авторов, Владислав Мальцев. По его словам, и сейчас, с приходом нового президента, мало что изменилось в отношениях УПЦ с государством: во всяком случае перерегистрация общин УПЦ в общины так называемой Православной церкви Украины продолжается.
Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что новая книга носит независимый характер и будет основой для более глубокого изучения феномена нарушения религиозных свобод на Украине. "Путешествие украинского политического истеблишмента во времена реформации и религиозных войн", по его мнению, "останется в истории Европы XXI века одной из самых черных страниц".
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"