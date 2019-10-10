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10.10.2019 18:44
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве пройдет архитектурный фестиваль "Зодчество"

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
"Зодчество" знакомит гостей с передовыми решениями в архитектуре. Фото: Предоставлено фестивалем "Зодчество" "Зодчество" знакомит гостей с передовыми решениями в архитектуре. Фото: Предоставлено фестивалем "Зодчество"
"Зодчество" знакомит гостей с передовыми решениями в архитектуре. Фото: Предоставлено фестивалем "Зодчество"

Международный архитектурный фестиваль "Зодчество", Москва, Гостиный двор, 17 - 19 октября

Архитектура влияет на каждого из нас гораздо больше, чем мы думаем: восприятие реальности, настроение и даже здоровье - все это во многом зависит от того, что нас окружает.

Фестиваль "Зодчество" - крупнейший форум, который проходит с 1992 года, - на этот раз предлагает подробнее поговорить об этом взаимопроникновении: объекты, меняющие города и горожан, комфортность среды, свет в зданиях, влияние градостроительных проектов на экономику - темы деловой программы, как всегда, будут посвящены не просто красивым идеям, а идеям еще и реально работающим.

Фото: предоставлено пресс-службой Музея архитектуры им. Щусева.
В Музее архитектуры имени Щусева открылась экспозиция Рихарда Пауля Лозе и Владимира Андреенкова

Общей же темой уже 27-го по счету фестиваля выбрана "Прозрачность". А диктуют ее тенденции нашего почти фантастичного времени.

- Сегодня, когда без труда можно узнать, да и уже известно все и про всех, когда уже практически отсутствует какая-либо изоляция личного пространства человека, компании, профессионального сообщества или группы единомышленников, нет иного выхода, кроме как самим раскрывать свои творческие кредо, сокровенные мысли, тайные проекты, "мощные двери", "заполненные кладовые", - поясняют выбор темы кураторы "Зодчества" Владимир Кузьмин и Владислав Савинкин.

По их мнению, современная архитектура уже сейчас демонстрирует стремление к стиранию любых объемных границ - поверхностей, стен, граней. За примерами даже непрофессионалу далеко ходить не нужно.Достаточно оглянуться вокруг - сколько у нас зданий в тотальном стекле, с отражающими и зеркальными поверхностями...

Но во всей этой несколько пугающей картинке есть еще один важный момент: прозрачность - это не только "обнаженность", от которой никуда не деться, это еще и открытость. Урбанисты, социологи, экономисты и, наконец, сами жители - при намерении спроектировать тот или иной объект архитекторы все чаще прислушиваются к тем, чье мнение может стать решающим. И пусть это пока работает не везде (ожесточенных споров все еще хватает), но это тот тренд, который успокаивает.

Помимо круглых столов, лекций и мастер-классов от экспертов высшего уровня (перед гостями выступят председатель совета по градостроительству Союза архитекторов России Дмитрий Наринский, знаменитый польский архитектор Роберт Конечны и другие), развернется традиционная конкурсная программа. Участники будут соревноваться в нескольких номинациях: "Регионы России", "Архитектурные произведения 2017-2019", "Творчество молодых архитекторов", "Творческие коллективы и мастерские", "Детское архитектурно-художественное творчество", "Творчество студентов архитектурных вузов и колледжей", "Экоустойчивая архитектура". Победителей объявят на церемонии закрытия архитектурного фестиваля.

Кстати

Посетители "Зодчества" смогут в буквальном смысле приложить руку к современной архитектуре. Вместе с ведущими зодчими им представится возможность возвести масштабный объект из известняка. Какой? Приходите и узнаете.

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