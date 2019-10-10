В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

В столице с начала года появилось на свет 2200 Александров и 2400 Софий. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

В десятку самых популярных мужских имен вошли Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей. Девочек, кроме как София, наиболее часто называли Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.

Кроме того, по данным ЗАГС, с начала года в Москве родились 34 Добрыни и 26 Хабибов. Еще детей называли Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав. Среди женских имен лидером по необычности является Есения, которое родители дали 315 девочкам. А самыми редкими оказались имена Лукерия (две девочки), Евфросинья (две) и Феофания (одна).