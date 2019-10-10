Помимо своего главного хита "Вечно молодой" (из фильма "Брат-2" и со словами "вечно молодой, вечно пьяный") екатеринбургский певец и гитарист, которого друзья и коллеги называют просто Буба, написал и спел много замечательных композиций: "Розовые очки", "Больше чем жизнь", "Зачем топтать мою любовь", "Парни не плачут". Было это в группе "Смысловые Галлюцинации", которую Сергей Бобунец в честь ее 25-летия неожиданно распустил. Теперь он выступает сольно.

Сергей Бобунец уже выпустил альбом "Нормально всё", и, добавив в свою музыку электроники, сделал ее более привольной и разной по жанрам: есть и рок, и реггей, и почти танцевальные композиции. Например, за первый сингл - "Пока танцуют ангелы", Бубе прилично досталось от давних фанатов, ожидавших от него снова мрачноватого, тягучего саунда и хмурых, на стыке с самоиронией хитов в духе "Смысловых Галлюцинаций"…

В пятницу, 11 октября, Сергей Бобунец обещал спеть уже и очередные новые песни. И даже в сопровождении саксофона, трубы и тромбона, и арфистки! Прежде у него были глобальная премьера "Космос наш", да и другие замечательные, позитивные и чуть ироничные песни: "Ты умеешь летать" (дуэт с бывшей землячкой Юлией Чичериной), "Улыбайся" и "Нормально всё". Много грува, прозрачного звука, электронных подкладов, мелодических и аранжировочных открытий.

Причем в этот раз Бобунец даже прилетел в Москву за три дня до концерта, чтобы все получше отрепетировать (в самом деле, на акустической арфе во время рок-концертов никто кроме Натальи О" Шей из "Мельницы" еще не играл)…

Сам он рассказал накануне:

- В этом концерте будет еще больше вечной молодости, а кроме того, это будет мой первый концерт в таком расширенном составе. Он будет усилен большим количеством гитаристов, духовой секцией и даже арфой. Мы сыграем и новые версии песен "Смысловых Галлюцинаций", и те, которые никогда не играли на концертах.

А еще в Россию в рамках нового мирового Vita Ce N"e World Tour приехал Эрос Рамаццотти. Со свежим альбомом Vita Ce N"e, который выпустил сразу после своего 55-летия. Выступления исполнителя запланированы 10 и 11 октября в московском "Крокус Сити Холле".

Накануне этих гастролей артист охотно рассказывал о диске:

- Vita Ce N"e - это слоган жизни и любви. Этот альбом - гимн, который будет исполнен в 100 странах по всему миру.

С этим слоганом нельзя не согласиться. Конечно, все мы только "за"! А сам альбом вызывает уже противоречивые чувства. Vita Ce N"e (прямой перевод "Жизнь есть", а более романтичный, заложенный в сути релиза - "Жизнь все равно прекрасна") мало что добавляет к творческому портрету Эроса Рамаццотти. Кстати, Эрос - настоящее имя певца Рамаццотти (не очень привычное даже для Италии). Такое уж дали мама с папой...

Бобунец пообещал, что в новом концерте будет еще больше вечной молодости

В его очередной премьере все те же безудержные пылкие страдания, прилипчивая мелодика, прямолинейные аранжировки, кошачьи бродяжьи интонации и порой шельмоватые картавые ноты. Толику авантюризма и свежих идей, необходимых при такой стилистике приносят новые творческие содружества. На Vita Ce N"e выделяются дуэты с Алесcией Кара - Vale Per Sempre и Луисом Фонси - Per Le Strade Una Canzone. Тематика песен та же: любовь, одиночество, переживания.

В основной программе Эрос Рамаццотти исполнит 20 песен, в которых снова будут эмоции, страсть и харизматичная мужественность, помноженные на отважные и романтичные мелодии. Наверное, именно так проще всего добиваться счастья и внимания в любви?! Поэтому и неудивительно, что большая аудитория артиста - женщины.

А в Un"altra Te (еще одном его мировом суперхите) прозвучит и фрагмент композиции Боба Марли No Woman, No Cry. Что ж и после этого удивляться тому, что женщины так любят концерты итальянца?