Новости

Москву парализовали 10-бальные пробки 18:58
Художественный фильм о военных России в Сирии выйдет в 2020 году 18:55
Путин поддержал идею фонда поддержки футбольных клубов 18:50
В Крыму двоих военнослужащих отправили в колонию за дедовщину 18:50
В Крыму Зеленскому напомнили о месте истока Днепра 18:48
В Москве шесть машин попали в массовое ДТП 18:47
Работник рязанской УК избил клиента молотком 18:28
Колодин: Россия выиграет у Шотландии со счетом 3:0 18:20
Путин допустил возможность налоговых льгот спортивным организациям 18:15
В Севастополе спустили на воду первый со времен Украины плавкран 18:15
Путин рассказал, как ему в юности сломали нос в секции бокса 18:14
СМИ сообщили о смерти вдовы Папанова, актрисы Надежды Каратаевой 18:14
В США белки едва не сожгли большой кроссовер 18:12
В Минтруда рассказали о трудоустройстве переобученных предпенсионеров 18:05
В Петербурге заключили контракт на строительство первого экопарка 18:03
Бой в стратосфере: МиГ-31 сняли на видео во время ночных тренировок 17:56
МИД назвал грубой провокацией публикацию о российском спецназе в Норвегии 17:52
Захарова отметила совпадение технологий вмешательства на акциях в РФ и КНР 17:52
В КБР полицейский избил подростков ради признания в краже 17:48
Обнаружен древнеегипетский путеводитель по загробному миру 17:48
В Таиланде откопали огромного сиамского динозавра 17:46
На Балтике в одном месте нашли сразу два богатых монетных клада 17:44
Урожай зерна в России к 2024 году вырастет до 141 миллиона тонн 17:42
НАН Беларуси и МГУ заключили соглашение о сотрудничестве 17:40
Итальянские бары заменят пластиковые трубочки на макароны 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
10.10.2019 17:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Захарова отметила совпадение технологий вмешательства на акциях в РФ и КНР

Текст: Александр Ленин

Во время несогласованных акций протеста в Москве и Гонконге использовались одинаковые технологии вмешательства. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова: Трамп не стесняется прямо говорить о своих намерениях

"Мы имеем дело с очередным витком, он абсолютно не единичный, он не новый, это очередной сильный виток, такая волна влияния или приступ наших западных партнеров, который характеризуется именно как вмешательство во внутренние дела", - сказала дипломат в интервью Центральной телерадиокорпорации Китая, на которое ссылается агентство РИА Новости. По ее словам, данный вывод был сделан на основе анализа большого объема материалов и документов.

"Когда я представила наши материалы, нашу точку зрения, моя коллега, официальный представитель МИД КНР, сказала: я слушаю тебя, и мне кажется, ты говоришь о нас. Настолько совпадают технологии вмешательства, в частности, в информационной сфере", - уточнила Захарова. Речь идет о фейковых вбросах, нечистоплотных материалах, современных технологиях воздействия на общественное мнение.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Китай Правительство МИД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Комиссию за банковский перевод средств между регионами устранят
Путин произвел назначения в своей администрации
Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Лавров: РФ не допустит пересмотра предыдущих решений "нормандской четверки"
Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву