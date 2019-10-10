Захарова отметила совпадение технологий вмешательства на акциях в РФ и КНР

Во время несогласованных акций протеста в Москве и Гонконге использовались одинаковые технологии вмешательства. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы имеем дело с очередным витком, он абсолютно не единичный, он не новый, это очередной сильный виток, такая волна влияния или приступ наших западных партнеров, который характеризуется именно как вмешательство во внутренние дела", - сказала дипломат в интервью Центральной телерадиокорпорации Китая, на которое ссылается агентство РИА Новости. По ее словам, данный вывод был сделан на основе анализа большого объема материалов и документов.

"Когда я представила наши материалы, нашу точку зрения, моя коллега, официальный представитель МИД КНР, сказала: я слушаю тебя, и мне кажется, ты говоришь о нас. Настолько совпадают технологии вмешательства, в частности, в информационной сфере", - уточнила Захарова. Речь идет о фейковых вбросах, нечистоплотных материалах, современных технологиях воздействия на общественное мнение.