Запуск МЦД изменит транспортную систему Москвы

Запуск двух первых Московских центральных диаметров запланирован на конец этого года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский", по которым будут курсировать современные поезда "Иволга", значительно улучшат транспортное обслуживание 3,7 миллиона жителей Москвы и области. Главная особенность диаметров - возможность сквозного проезда через Москву.

Шесть станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будут связаны пересадками со станциями МЦД-1 и МЦД-2, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что сооружение МЦД увеличит протяженность линий метро и железной дороги в Москве и ближнем Подмосковье примерно до 1 тысячи километров, что почти в три раза больше по сравнению с системой метро, которая была в 2010 году.

Прогулка по диаметрам

Протяженность МЦД-1, который соединит Одинцово и Лобню, - 52 километра. На первом этапе на диаметре разместят 24 остановки и 8 пересадок на метро, МЦК и железнодорожные платформы других направлений. В будущем число пересадок планируется увеличить до 12, а число остановочных пунктов - до 28. Ожидается, что в год МЦД-1 будет перевозить 43 млн пассажиров в год. Цифры могут оказаться и выше, когда москвичи и жители Подмосковья "распробуют" транспортную новинку.

МЦД-2 проходит от Нахабино до Подольска. Весь маршрут - это 80 километров, из 33 станций 11 будут пересадочными. Затем станций станет 38, а пересадок - 15. Планируемый пассажиропоток превысит 48,5 миллиона пассажиров. Интервал движения поездов в часы пик на МЦД-1 и МЦД-2 составит 5-6 минут.

В плане развития транспортного комплекса столицы заложены еще три диаметра: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" соединит Зеленоград и Раменское, МЦД-4 "Киевско-Горьковский" пройдет от Апрелевки до Железнодорожного, а МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий" от Домодедово до Пушкино.

Время в карман

Диаметры помогут пассажирам быстрее перемещаться по Москве и области. Так, МЦД-1 примерно на 40 процентов сократит время в пути для жителей Подмосковья по сравнению с другими видами общественного транспорта. Добраться от конечной до конечной станции можно будет за 1 час 20 минут. Чтобы преодолеть тот же путь на машине, понадобится на 20 минут больше. МЦД-1 свяжет и более 20 московских районов, для жителей которых время в пути по столице уменьшится с 1 часа 40 минут до 48 минут.

Сквозные маршруты МЦД пройдут через 45 районов столицы и 6 областных городов. Главная особенность диаметров - возможность сквозного проезда через Москву

Похожая картина и с МЦД-2. Для областных пассажиров время, затраченное на дорогу, уменьшится в среднем на 30 процентов - до 1 часа 56 минут, а выигрыш по сравнению с авто составит 24 минуты. Перемещаться между 30 районами Москвы можно будет быстрее на 15-20 минут.

Билет не кусается

Тарифы для МЦД разделили на три зоны. "Центральная" охватывает всю территорию Москвы. На маршруте МЦД-1 в нее входят станции от платформы Марк до платформы Сетунь, на МЦД-2 - от Волоколамской до Остафьева. Стоимость одной поездки в пределах центральной зоны - 38 рублей по тарифу "Кошелек", включая пересадки на МЦК и метро, но сделать их нужно в течение 90 минут. Оплатить проезд можно с помощью карты "Тройка". На МЦД также действительны московские проездные абонементы. При использовании билетов ЦППК за пересадку на метро придется платить отдельно.

Следующая зона - "Пригород". На МЦД-1 в нее входят два отрезка - от Сетуни до Одинцова и от Марка до Лобни, на МЦД-2 - от Волоколамской до Нахабина и от Остафьева до Подольска. Проезд здесь будет стоить 45 рублей - оплатить его можно "Тройкой" по тарифу "Кошелек". В эту цену уже входит пользование и "Центральной" зоной, а также пересадки на метро и МЦК. Вопрос с абонементами пока находится на согласовании с областными властями. Те же 45 рублей с пассажира спишут, если он сначала поедет на метро или МЦК, а потом пересядет на диаметр и доедет до Подмосковья.

Третья зона охватывает дальний пояс, который в состав МЦД уже не входит: Можайск, Серпухов, Дмитров и другие города. Чтобы их жителям при поездках в столицу не нужно было специально пересаживаться на МЦД, они смогут напрямую ехать до вокзалов, используя при этом более выгодную тарифную сетку диаметров. К примеру, проезд от Можайска до Москвы сейчас стоит 276 рублей, а с тарифом МЦД он обойдется в 252 рубля, включая еще и бесплатную пересадку на метро и МЦК.

При поездках по Москве пассажиры смогут ежедневно экономить на проезде до 50 процентов

В итоге цена получается очень привлекательной. Как сообщил ранее столичный мэр Сергей Собянин, благодаря новой тарифной системе при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50 процентов, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, - до 75 процентов.

Эффект от запуска двух первых диаметров станет заметен практически сразу. За счет перераспределения пассажиропотоков, запуск МЦД-1 и МЦД-2 позволит на 6-12 процентов снизить нагрузку на нескольких ветках подземки.

Прямая речь

Олег Тони, заместитель гендиректора РЖД - начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов:

- Когда первый этап проекта МЦД будет реализован, станции диаметров будут открыты для входа с 5.30 утра до 1.00 ночи, а дневные перерывы в движении электричек - отменены. Сначала поезда МЦД-1 будут следовать 4 раза в час с 15-минутным, а на МЦД-2 - с 12-минутным интервалом. Будет организовано совмещенное движение поездов МЦД в общем графике с другими пригородными поездами. Для пассажиров минимальные интервалы между разными электричками составят 5-6 минут.

В дальнейшем на участках Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск действующие электропоезда, следующие от вокзалов до удаленных пунктов назначения, сохранятся вместе с поездами МЦД. Для этого до конца 2024 года мы построим на радиальных направлениях железных дорог по 4 главных пути. Останутся и региональные и аэроэкспрессы - их встроят в новое расписание.

Чтобы диаметры стартовали вовремя, РЖД ведет масштабные работы по развитию инфраструктуры, сооружаются новые транспортно-пересадочные узлы. Так, ТПУ "Сколково" на Белорусском направлении уже открыт для пассажиров.