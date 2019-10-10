Читинский блогер "взорвал" свою машину и попал за решетку

К административному аресту на пять суток приговорил Центральный районный суд Читы 36-летнего местного жителя, который решил устроить розыгрыш и сымитировал взрыв собственного автомобиля.

Как сообщили пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, жуткую сцену мужчина разыграл на остановке общественного транспорта в центре города. Для правдоподобности использовал дымовую шашку. Все происходящее читинец снимал на видео для своего блога.

В суде шутник пояснил, что хотел создать ситуацию, которая позволит понять, готовы ли его земляки прийти на помощь постороннему человеку в трудную минуту.

В отношении блогера составили протокол об административном правонарушении. Его действия квалифицировали как мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ).

После того, как суд признал мужчину виновным, его доставили в спецприемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке.