В срок до 15 декабря в законодательство Российской Федерации необходимо внести изменения, которые обеспечат механизм суперльготной ипотеки на Дальнем Востоке. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

- Молодые семьи - настоящее и будущее Дальнего Востока, поэтому мы ставим задачу по улучшению жилищных условий для них. Один из механизмов - это ипотека под два процента годовых, - сообщил глава минвостокразвития Александр Козлов на сентябрьском Госсовете. - Объясню, почему именно два процента. Сейчас стандартная ипотека около девяти процентов. Чтобы ее получить, доход семьи должен превышать 70 тысяч рублей. А в среднем молодая семья в ДФО получает 55 тысяч: мы просили специально Росстат, он сделал срез по примерно половине из 16,7 тысячи молодых семей, числящихся в муниципалитетах на учете. При двухпроцентном займе ежемесячный платеж составит 16 тысяч рублей, а доход семьи из двух человек должен превышать 50 тысяч.

Уже решено, что выдавать ипотечные кредиты по льготной ставке будут на протяжении пяти лет. Срок выплат составит до 20 лет при размере кредитования до шести миллионов рублей. Молодыми семьями считаются те, в которых супруги не старше 35 лет имеют российское гражданство и состоят в браке не менее года. Важное условие - хотя бы один из супругов должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготным кредитным продуктом.

- Мы одобряем инициативу федерального центра о введении такой ипотеки. Квартирный вопрос возникает практически в каждой семье. Здорово, что теперь решать его будет гораздо проще. Это позволит удержать островитян, которые хотели бы переехать в центральную часть России. Кроме того, такая мера поддержки станет отличным дополнением к региональному пакету льгот, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Еще одна группа претендентов на льготный жилищный заем - пользователи "дальневосточных гектаров" при условии, что землю они брали для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

Ипотечные кредиты до шести миллионов рублей по льготной ставке будут выдавать на протяжении пяти лет

- Ипотека под два процента даст спрос на жилье на первичном рынке. С учетом того, что возможность получить льготную ипотеку будет у всех молодых семей, без критерия нуждаемости, мы начали просчитывать - сколько это человек. На сегодняшний день, по предварительным подсчетам, - больше 300 тысяч молодых семей. Будем честны, новостроек на Дальнем Востоке меньше, поэтому предстоит огромная работа. Мы должны и людям предоставить возможность взять ипотеку льготную, и обеспечить соответственно жильем, и сделать еще так, чтобы цены на рынке недвижимости не взлетели, - отметил Александр Козлов.

Чтобы получить льготный кредит, необходимо обратиться в один из банков-участников программы. Их список находится на стадии формирования и будет опубликован после принятия соответствующего постановления правительства Российской Федерации, утверждающего правила предоставления субсидии. Минвостокразвития проводит рабочие встречи с руководителями крупнейших строительных компаний, которые могли бы обеспечить строительство нового жилья в регионах. Один из вариантов: минвосток с помощью подведомственных учреждений создаст инфраструктуру и инженерные сети, а строителям останется только "ставить дома". Это значительно удешевит работу, и компании смогут ввести гораздо больше новостроек.

Комментарии

Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке:

- Около половины получателей земли по программе "Дальневосточный гектар" собираются строить жилье. По нашим экспертным оценкам, более 5600 человек воспользуются ипотекой для строительства дома. Я считаю, что введение льготной ипотеки для получателей наделов - это проявление поддержки со стороны государства в реализации долгосрочной программы "Дальневосточный гектар".

Алексей Чекунков, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока:

- Механизм предоставления субсидии предполагает компенсацию государством разницы в процентной ставке частным банкам через определенную правительством организацию. Это один из важных механизмов господдержки, позволяющий повысить доступность жилищного финансирования, направленный на улучшение качества жизни в макрорегионе, мотивирующий молодых людей жить, создавать семьи, всесторонне развиваться на дальневосточной земле.