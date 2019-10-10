Чтобы достичь основной цели проекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД) - довести долю региональных трасс, соответствующих нормативным требованиям, до 50 процентов, дальневосточникам понадобится гораздо больше усилий и средств, чем участникам из регионов центральной части страны.

Разница в условиях

О том, насколько велики в ДФО объемы работ по приведению дорог в норму, говорит уже расчетный межремонтный срок - промежуток времени между капитальными ремонтами трасс. Если в среднем по стране он составляет 32 года, то на Дальнем Востоке - 65 лет.

- Наибольший объем работ предстоит выполнить коллегам из Магаданской области. Лучше состояние дорог в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе, - отметил на совещании по первым итогам реализации нацпроекта генеральный директор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами (РАДОР) Игорь Старыгин.

Близки к запланированному показателю Бурятия, Приморский край и Еврейская автономная область. Достичь 50-процентной планки удалось и Сахалинской области, но в связи с передачей в федеральную собственность трассы Южно-Сахалинск - Оха, которая должна состояться в мае следующего года, этот показатель резко упадет. Ведь именно самую протяженную дорогу островного региона в последние годы активно приводили в порядок. Теперь внимание сместится на другие трассы.

Непростая задача стоит перед дорожниками Забайкальского края - в этом году им необходимо ввести в эксплуатацию после ремонта и капремонта более ста километров.

Бросается в глаза огромная разница в объемах средств, вложенных в километр дорожного полотна в регионах ДФО: в Якутии, Магаданской области и ЕАО эта сумма не дотягивает до тысячи рублей, а в Сахалинской области приближается к 12 тысячам. И стартовые возможности, и условия строительства у всех разные.

Большинству дальневосточных регионов придется наверстывать упущенное и в деле снижения нагрузки на дороги.

- Лишь в пяти субъектах ДФО - Бурятии, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской области - эта работа ведется активно. Расширение сети пунктов весогабаритного контроля актуально для большинства дальневосточных регионов, - отметил гендиректор РАДОР.

Еще один рубеж, который предстоит преодолеть дальневосточникам, - значительно сократить число дорожно-транспортных происшествий. Ведь ДФО на первом месте в стране по этому показателю и на втором - по числу погибших на дорогах.

Потратить заранее

Соглашения на освоение более ста миллиардов рублей заключены с 83 субъектами РФ - участниками нацпроекта БКД. Еще пять миллиардов из резерва распределены, в том числе в Забайкальский край и ЕАО. Общий процент кассового исполнения по всем субъектам составил более 47 процентов. Минимальный процент - у Приморского края, Чукотского автономного округа и ЕАО.

Замдиректора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства минтранса России Ольга Марченко обратила внимание на результативность освоения выделенных средств.

- Когда мы выходим с предложениями о предоставлении дополнительных средств на дорожную деятельность, нам указывают на эти остатки, - пояснила представитель минтранса.

В среднем по стране расчетный межремонтный срок составляет 32 года, на Дальнем Востоке - 65 лет

Сложность в том, что финансы предоставляются в середине года, и за оставшиеся до его конца месяцы средства надо освоить. А это значит, что субъекты должны к моменту их распределения разработать документацию, заключить контракт, и желательно, чтобы подрядчик уже выполнил какой-то объем работ.

- Вы должны эти объекты начинать самостоятельно, без гарантированной поддержки из Федерации, чтобы, когда такая возможность возникнет, быть к этому готовыми, - заключила Ольга Марченко.

Всего по ДФО в рамках нацпроекта за три года будет направлено более 37 миллиардов рублей на приведение в норму дорожной сети вне агломераций и 29,8 миллиарда - на дороги в агломерациях.

Коварство технологий

С 2019 года введены новые направления нацпроекта. Одно из них - внедрение передовых технологий. С их применением должно быть выполнено не менее 10 процентов контрактов, а к 2024-му эту долю необходимо увеличить до 80 процентов.

Как показывает статистика, количество уже заключенных контрактов, предусматривающих применение новых технологий, даже превзошло запланированное. Но ориентироваться только на количественный показатель нельзя.

- К сожалению, на сегодняшний день к внедрению новых технологий готовы всего 20 процентов подрядчиков округа, - отметил первый заместитель директора Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе Дмитрий Бабак.

По его наблюдениям, пока недостаточно внимания уделяется обучению людей, которые строят и ремонтируют дороги. Далеко не в каждом регионе есть специализированные лаборатории, в то время как новые технологии надо перед применением на практике тщательно отработать в лабораторных условиях.

- Есть примеры, когда при резком увеличении финансирования результат не оправдывал вложенные средства. Если мы хотим добиться успеха, то должны думать о том, как принятое сегодня решение будет работать через десять лет. Чтобы добиться безопасности и снижения смертности на дорогах, нам надо учиться, - уверен Дмитрий Бабак.

Возможно, этому будет способствовать другое нововведение - реализация контрактов жизненного цикла, которые включают проектирование, строительство, обслуживание, ремонт, а при необходимости и утилизацию объектов. Ведь тогда уже при подписании контракта его исполнитель будет брать на себя ответственность за события, которые произойдут в отдаленном будущем.