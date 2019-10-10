Инвестиции в экономику ДФО выросли за месяц на 350 миллиардов рублей

За месяц после V Восточного экономического форума во Владивостоке сумма вложений в экономику ДФО составила 348 миллиардов рублей в свободном порту Владивосток (СПВ) и на территориях опережающего развития (ТОР).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление замдиректора департамента территории опережающего развития и свободного порта Владивосток Минвостокразвития Владимира Руденко на IV Дальневосточном форуме предпринимателей.

Руденко также отметил, что новыми резидентами при этом стали 156 компаний, организовавших 11 тысяч рабочих мест.

Дальневосточный форум предпринимателей открылся в Хабаровске 10 октября и продлится три дня. Его участниками стали более 1000 человек. Они съехались сюда из всех регионов Дальнего Востока. Программа форума включает 50 различных мероприятий, в том числе встречи, дискуссии и культурные события.

Основными площадками форума стали Городской дворец культуры и Дом официальных приемов правительства края. Ряд мероприятий пройдет также в коворкинг-центре "Точка кипения", Тихоокеанском государственном университете и в краевом детском центре "Созвездие".