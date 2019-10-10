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10.10.2019 11:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трудная задача

Как разрешить главное противоречие Дальнего Востока?
Текст: Татьяна Дмитракова (Хабаровск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 228(7986)
Дальний Восток располагает природными богатствами планетарного масштаба. Через него Россия выходит в АТР, получая импульс развития. Но для многонаселенных сопредельных стран обладание Дальним Востоком или его частью - долговременная стратегия. Вкупе с окраинностью и удаленностью от материнской стороны это создает серьезные проблемы для национальной безопасности России, считает доктор экономических наук, профессор Вадим Заусаев.

Вадим Константинович, возможно ли переломить ситуацию?

Вадим Заусаев: Ответ на складывающиеся угрозы требует наращивания демографического потенциала, роста качества жизни и создания диверсифицированной экономики. Но объективно высокая затратность, низкие конкурентоспособность и самодостаточность ориентируют бизнес и власть на сырьевую специализацию. Ограниченность государственных ресурсов не позволяет в необходимых масштабах реализовывать социальные программы. В итоге сокращается постоянное население.

Фото: iStock
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Эти исторически сложившиеся разнонаправленные процессы и формируют на Дальнем Востоке главное противоречие социально-экономического развития: с одной стороны, высочайшая геостратегическая значимость макрорегиона, с другой - малоприемлемые условия жизнедеятельности.

В предыдущие периоды - дореволюционный и советский - это противоречие сглаживалось за счет значительной государственной поддержки. В результате к началу рыночных реформ макрорегион имел наиболее прогрессивную структуру населения.

Но сейчас ДФО оказывают беспрецедентную институциональную и финансовую поддержку…

Вадим Заусаев: К сожалению, ее масштабы меньше необходимых. Между тем главное противоречие обостряется и проявляется в двух четких тенденциях: сокращение населения и усиление сырьевой специализации.

Да, сокращение численности населения замедлилось - с 126,6 тысячи человек в 2006-2010 годах до 99,4 тысячи в 2011-2015-м. Но цифры, характеризующие отъезд коренного населения, остаются на том же уровне. Причем быстрее обезлюдевают южные приграничные регионы.

За 2005-2018 годы доля добывающих отраслей в промышленности, где используется вахтовая организация труда, выросла по отгруженной продукции с 53,4 до 73,0 процента. Сырьевая специализация не требует квалифицированной рабочей силы. Обходясь вахтовой организацией труда, она не формирует постоянного населения.

Движение в этом направлении приведет к сползанию макрорегиона в концессионный сценарий развития. Он наиболее коммерчески эффективен, базируется на массовом использовании иностранных рабсилы и капитала. Но сокращение постоянного населения при таком раскладе ускорится, появятся предпосылки для его экономической потери.

Как избежать такого сценария?

Вадим Заусаев: Чтобы разрешить главное противоречие Дальнего Востока в национальных интересах, требуется принять новую парадигму развития. На мой взгляд, она базируется на пяти концептуальных положениях.

Во-первых, необходимо формирование быстрорастущего постоянного населения и диверсифицированной экономики на приграничном юге и стягивание жителей в большие и малые селитебные центры. Вахтовый метод - только для севера.

Усилия власти должны быть направлены на снижение затратности производства в ДФО

Во-вторых, нужно осуществлять экономическую политику, включающую как преференциальные режимы для бизнеса, так и инфраструктурное обустройство территории и человека. Следует принять противозатратный кодекс в естественных монополиях, компаниях с госучастием и органах государственной власти.

В-третьих, надо максимально использовать естественную основу регионального воспроизводства и природную ренту для развития переработки.

В-четвертых, требуется социально-экономическое районирование Дальнего Востока с выделением Республики Саха, северных и южных регионов со своими масштабами и спецификой развития.

И наконец, в-пятых, производительные силы надо размещать с учетом территориальных центров экономического роста, которые следует ранжировать по уровням значимости - федеральный, региональный, локальный и местный.

Какие конкретные действия, на ваш взгляд, должно еще предпринять государство?

Вадим Заусаев: Усилия власти должны быть направлены на обеспечение геостратегической значимости ДФО и на снижение затратности жизнедеятельности.

Фото: Андрей Махонин/ ТАСС
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К первой системе мер я бы отнес те, которые повысят благосостояние дальневосточника: например, выплата северных и стажевых надбавок из федерального бюджета, введение социального пакета льгот, расширение налогооблагаемой базы регионов за счет предоставления им больших полномочий в распоряжении и пользовании природными ресурсами и закрепления бизнеса по месту деятельности.

Снижение издержек включает прежде всего сокращение затратности производства. А это подразумевает освобождение бизнеса от выплаты дальневосточных надбавок,  жесточайшую экономию в использовании бюджетных ресурсов, оптимизацию расходов на содержание органов власти и аппаратов управления госпредприятий на основе редукции заработной платы. Необходимо обустраивать территорию и человека на принципах ГЧП, возмещая бизнесу посредством будущих налогов затраты на создание производственной и социальной инфраструктуры, подготовку кадров. Дальневосточный бизнес в реальном секторе экономики нужно освободить от всех федеральных налогов.

Институциональной основой всех выше приведенных действий должен стать федеральный закон  "О развитии Дальнего Востока".

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