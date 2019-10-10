В этом году на Дальнем Востоке очень хороший улов лосося - 470 тысяч тонн. Тем не менее оптовые цены, по данным СМИ, поползли вверх до 30 процентов. Некоторые объяснили подорожание низким, по сравнению с прошлым годом, объемом добычи. Однако подобное сравнение некорректно, поскольку такой подход лососевых, который был в 2018-м, - 660 тысяч тонн - случается крайне редко, а если сравнивать с нечетным 2017-м, то улов вырос почти на 40 процентов.

Объективных причин для подорожания продукции, таких как увеличение ставки сбора за пользование биоресурсами на лососевые, налогов или, например, резкое повышение затрат рыбодобывающих компаний, нет. Рост цен - спекулятивный. И пока внутренний рынок будет нерегулируемым, стоимость рыбы станет расти вслед за международным рынком.

Скачок цен - наглядный пример отсутствия хоть каких-то, даже минимальных действий со стороны Росрыболовства и минсельхоза РФ для выполнения задачи по наполнению внутреннего рынка доступной для большинства населения рыбной продукцией. Ее президент России поставил на президиуме Госсовета еще в октябре 2015 года.

Как известно, промышленное рыболовство обеспечивает производство самой дешевой по себестоимости белковой пищи. Налогообложение в этой отрасли сегодня у нас самое низкое по сравнению с подобными сферами экономики, а рентабельность, напротив, крайне высокая. Поэтому государство, создав бизнесу такие условия, обоснованно рассчитывало на выполнение поставленной президентом задачи.

Сегодняшняя ситуация крайне тревожная: рыбопродукция становится все более недоступной для россиян. Ее среднедушевое потребление существенно недотягивает до необходимой нормы здорового питания, установленной минздравом РФ. Дело дошло до того, что в позапрошлом году среднее потребление рыбной продукции в мире (20,5 килограмма) превысило общероссийское (19,6 килограмма). Хотя еще в 1990 году этот показатель у нас было в два раза больше общемирового и уверенно превышал норматив того времени, установленный Институтом питания РАМН СССР. Сегодня большая часть россиян ест рыбы в несколько раз меньше норматива. Например, первая децильная группа населения потребляет всего одну пятую часть минимально необходимой нормы здорового питания, установленного минздравом. Это ниже, чем в беднейших странах с дефицитом продовольствия.

Чтобы понять приводимые цифры, которые расходятся с данными других источников, нужно иметь в виду, что в СССР, как и в РФ до 2010 года, среднедушевое потребление рыбы считалось в товарном весе, то есть в том, который мы физически съедали, - без головы, внутренностей и костей. В 2011 и 2012 годах Росстат приводил данные как в товарном весе, так и в "живом", который превышал потребление в товарном на 39-45 процентов. То есть, например, показатель потребления 1990 года - 20,3 килограмма в год - в товарном весе соответствует 28,2-29,4 килограмма в "живом". С 2013 года Росстат начал приводить цифры потребления только в "живом" весе рыбы, который включает несъедобную часть.

Объективных причин для подорожания лососевых нет. Рост цен на красную рыбу связан исключительно со спекуляциями

Питание рыбой с ее омега-3-ненасыщенными жирными кислотами обеспечивает нам здоровую клетку. Наш организм получает эти незаменимые кислоты только извне. А это - здоровые сердце и мозг, поддержание памяти и интеллекта, стабилизация уровня сахара и холестерина в крови, снижение темпов старения, нормальное функционирование печени, улучшение иммунной системы, поддержание кожи и многое другое. Потребление рыбы или жирных кислот омега-3, как показал ряд зарубежных исследований, даже для самых маленьких выраженно влияет на общее развитие, в том числе мозга, на функции нервной системы, усиление интеллектуальных способностей, концентрацию внимания, обучаемость и поведенческие функций.

Задача наполнения внутреннего рынка доступной по цене большинству населения рыбопродукцией, конечно, имеет решения, которые однако потребуют расширения периметра ответственности государственного органа, отвечающего за рыбохозяйственный комплекс.

Конечно, не следует также забывать, что наш сегодняшний вылов в 5,1 миллиона тонн соответствует вылову СССР 55-летней давности. Но даже в этих условиях вариантов, которые уже работают в мире, - множество, начиная с ограничения торговой наценки во всех звеньях, как это сделано в Японии, и заканчивая использованием различного уровня ставок сбора за биоресурсы при реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также введением системы экспортных пошлин. Существует и международный опыт, когда экспортеры отдельных природных ресурсов получают разрешение на экспорт только при условии поставки определенного количества продукта на внутренний рынок. И это прямой инструмент регулирования цены на внутреннем рынке. Рентабельность продаж у рыбодобытчиков останется в любом случае.