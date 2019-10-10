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10.10.2019 09:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Останки древнего носорога обнаружили в пещере в Приморье

Текст: Александр Филимоненко

Палеонтологи федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН обнаружили в Сухой пещере останки носорога Мерка возрастом около 50 тысяч лет. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка "Земля леопарда", на территории которой находится пещера.

Носорог Мерка - представитель животного мира эпохи плейстоцена, закончившейся 11,7 тысячи лет назад. Эти животные вели одиночный образ жизни, питались в основном травой и листьями. Они являются предшественниками шерстистого носорога, чьи останки встречаются значительно чаще.

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До недавнего времени кости носорога Мерка находили в основном на территории современной Европы и Китая. Раскопки в пещере Сухой на "Земле леопарда" под руководством доктора биологических наук Михаила Тиунова подтвердила предположение ученых о том, что этот теплолюбивый носорог обитал на территории современного Приморья.

Судя по множеству древних костей, в Сухой пещере жили гиены. Она оказалась настоящей сокровищницей для палеонтологов. Хищники приносили в логово добычу, среди которой оказались и носороги Мерка.

"Сохранились только их зубы. Только год назад носорог Мерка впервые обнаружили на Дальнем Востоке - в Якутии, в устье реки Яна, - рассказал профессор Михаил Тиунов. - В пещере Сухой мы нашли 93 осколка зубов. Это говорит о том, что на территории современной "Земли леопарда" носорогов Мерка было достаточно много".

Находка подтверждает, что десятки тысяч лет назад климат в Приморье был совсем другим.

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Открытие❗️Останки древнего носорога Мерка обнаружены в пещере на Земле леопарда _ Палеонтологи ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН обнаружили в пещере Сухая на подведомственной территории ФГБУ «Земля леопарда» останки носорога Мерка возрастом около 50 тыс. лет. Ценная находка подтвердила предположение ученых о том, что этот теплолюбивый носорог обитал на территории современного Приморья _ Носорог Мерка – представитель животного мира плейстоцена (эпохи четвертичного периода, начавшейся 2,6 миллиона лет назад и закончившейся 11,7 тысячи лет назад). Похожие на современных носорогов, эти животные вели одиночный образ жизни, питаясь в основном травой и листьями. Носорог Мерка – предшественник шерстистого носорога, чьи останки встречаются значительно чаще. До недавнего времени кости носорога Мерка находили в основном на территории современной Европы и Китая, однако открытия 2019 года позволили установить восточные границы его ареала 🐾 _ Раскопки в пещере Сухой на Земле леопарда проводились в рамках соглашения о научном сотрудничестве между ФГБУ «Земля леопарда» и ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН осенью 2019 года под руководством доктора биологических наук Михаила Тиунова. Судя по многочисленным находкам древних костей, десятки тысячелетий назад в этой пещере жили гиены. Именно благодаря им Сухая оказалась настоящей сокровищницей для палеонтологов. Хищники приносили в свой «дом» мясо и кости убитых животных, среди которых оказались и носороги Мерка. _ Обладая мощными челюстями, гиены в буквальном смысле перемалывали кости животных. В связи с этим до наших дней в пещере сохранились только зубы редких для Приморья носорогов. Отличить носорога Мерка от шерстистого ученым удалось по толщине зубной эмали и строению корней. Этот же метод использовался учеными для идентификации зубов носорога из другой пещеры в Приморье – Тетюхинской – где ранее также были обнаружены останки этого животного. Однако полная уверенность в открытии нового для Приморья палеонтологического вида появилась только после раскопок на Земле леопарда. _ Подробнее: ▶️ http://leopard-land.ru/news/8143 ◀️ . #землялеопарда #носорог #палеонтолог #приморье

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