Останки древнего носорога обнаружили в пещере в Приморье

Палеонтологи федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН обнаружили в Сухой пещере останки носорога Мерка возрастом около 50 тысяч лет. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка "Земля леопарда", на территории которой находится пещера.

Носорог Мерка - представитель животного мира эпохи плейстоцена, закончившейся 11,7 тысячи лет назад. Эти животные вели одиночный образ жизни, питались в основном травой и листьями. Они являются предшественниками шерстистого носорога, чьи останки встречаются значительно чаще.

До недавнего времени кости носорога Мерка находили в основном на территории современной Европы и Китая. Раскопки в пещере Сухой на "Земле леопарда" под руководством доктора биологических наук Михаила Тиунова подтвердила предположение ученых о том, что этот теплолюбивый носорог обитал на территории современного Приморья.

Судя по множеству древних костей, в Сухой пещере жили гиены. Она оказалась настоящей сокровищницей для палеонтологов. Хищники приносили в логово добычу, среди которой оказались и носороги Мерка.

"Сохранились только их зубы. Только год назад носорог Мерка впервые обнаружили на Дальнем Востоке - в Якутии, в устье реки Яна, - рассказал профессор Михаил Тиунов. - В пещере Сухой мы нашли 93 осколка зубов. Это говорит о том, что на территории современной "Земли леопарда" носорогов Мерка было достаточно много".

Находка подтверждает, что десятки тысяч лет назад климат в Приморье был совсем другим.