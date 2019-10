Останки древнего носорога обнаружили в пещере в Приморье

View this post on Instagram

Открытие❗️Останки древнего носорога Мерка обнаружены в пещере на Земле леопарда _ Палеонтологи ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН обнаружили в пещере Сухая на подведомственной территории ФГБУ «Земля леопарда» останки носорога Мерка возрастом около 50 тыс. лет. Ценная находка подтвердила предположение ученых о том, что этот теплолюбивый носорог обитал на территории современного Приморья _ Носорог Мерка – представитель животного мира плейстоцена (эпохи четвертичного периода, начавшейся 2,6 миллиона лет назад и закончившейся 11,7 тысячи лет назад). Похожие на современных носорогов, эти животные вели одиночный образ жизни, питаясь в основном травой и листьями. Носорог Мерка – предшественник шерстистого носорога, чьи останки встречаются значительно чаще. До недавнего времени кости носорога Мерка находили в основном на территории современной Европы и Китая, однако открытия 2019 года позволили установить восточные границы его ареала 🐾 _ Раскопки в пещере Сухой на Земле леопарда проводились в рамках соглашения о научном сотрудничестве между ФГБУ «Земля леопарда» и ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН осенью 2019 года под руководством доктора биологических наук Михаила Тиунова. Судя по многочисленным находкам древних костей, десятки тысячелетий назад в этой пещере жили гиены. Именно благодаря им Сухая оказалась настоящей сокровищницей для палеонтологов. Хищники приносили в свой «дом» мясо и кости убитых животных, среди которых оказались и носороги Мерка. _ Обладая мощными челюстями, гиены в буквальном смысле перемалывали кости животных. В связи с этим до наших дней в пещере сохранились только зубы редких для Приморья носорогов. Отличить носорога Мерка от шерстистого ученым удалось по толщине зубной эмали и строению корней. Этот же метод использовался учеными для идентификации зубов носорога из другой пещеры в Приморье – Тетюхинской – где ранее также были обнаружены останки этого животного. Однако полная уверенность в открытии нового для Приморья палеонтологического вида появилась только после раскопок на Земле леопарда. _ Подробнее: ▶️ http://leopard-land.ru/news/8143 ◀️ . #землялеопарда #носорог #палеонтолог #приморье