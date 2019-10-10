Отряд кораблей ТОФ провел тренировку группы антитеррора

Военнослужащие группы антитеррора - специального подразделения Тихоокеанского флота - провели тренировку по обороне кораблей при угрозе атаки скоростной малоразмерной цели. Учения прошли в Восточно-Китайском море, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

В состав группы антитеррора входят флагман ТОФ ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга".

Экипажи отработали задачу по обороне кораблей при угрозе атаки скоростной малоразмерной цели. Были поражены мишени, имитирующие опасную цель, проведена стрельба из крупнокалиберного пулемета и автоматов Калашникова. Моряки взаимодействовали с корабельными расчетами противодействия диверсионным силам и средствам.

Военнослужащие также тренировались проводить досмотровую операцию судна. Проверялась организация связи, подготовка специальной экипировки и оружия.

Справка "РГ"

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из главной базы флота города Владивосток для выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1 октября. Командует походом командир соединения надводных кораблей Приморской флотилии Тихоокеанского флота капитан первого ранга Александр Шварц.