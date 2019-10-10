Только проехав половину страны, можно почувствовать весь масштаб и значение по-настоящему исторического события - ввода в эксплуатацию нефтепровода ВСТО. Благодаря ему углеводороды с богатых месторождений Восточной Сибири устремились на Дальний Восток и дальше, на рынки растущих экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Открылась новая большая глава в книге истории российской нефтепроводной отрасли.

Взглянуть за горизонт

Холодный сбивающий с ног ветер. Стремительно бегущие по волнам синего Японского моря белые барашки. Таким встретил нас порт Козьмино - крайняя точка российской земли для нефти ESPO (Eastern Siberia - Pacific Ocean) - сорта, представляющего собой смесь образцов нефти, добываемой в Восточной Сибири. Дальше углеводородное сырье большими танкерами отравляется на экспорт в Китай, Японию, Южную Корею и другие страны Юго-Восточной Азии. И не только - сибирскую нефть знают и ценят даже в далеких Соединенных Штатах.

Порт Козьмино - одно из самых современных высокотехнологичных предприятий отрасли, увенчавший грандиозный проект строительства трубопровода ВСТО. 2019 год для него юбилейный. Десять лет назад на морской танкер "Московский университет" была отгружена первая партия экспортной нефти.

Сооружали портовый комплекс прямо в скале. Вершину пришлось буквально срезать. Грузовики вывозили тысячи тонн прочной горной породы, чтобы освободить 52 гектара земли под размещение мощной нефтебазы. "К возведению порта Козьмино приступили в мае 2008 года. Строительство велось в сжатые сроки и завершилось всего за полтора года. Несмотря на это, с поставленной правительством РФ задачей успешно справились. Уже 28 декабря 2009 года первые 100 тысяч тонн нефти, пришедшие по системе ВСТО, отравились за рубеж", - рассказал генеральный директор ООО "Транснефть - Порт Козьмино" Денис Чеплянский.

Кстати, первоначально нефть в порт Козьмино поступала только по железной дороге. Выгруженная на сливных эстакадах нефть перекачивалась по нефтепроводу длиной 23 километра в резервуарный парк нефтебазы. После формирования танкерной партии сырье погружалось на танкер. В первой очереди порта насчитывалось семь резервуаров. Они обслуживали один причал, через который и шла погрузка морского транспорта, - всего порядка 15 миллионов тонн нефти в год.

В 2010 году на нефтебазе приняты в эксплуатацию еще три резервуара. Отгрузка нефти была доведена до высочайших международных стандартов. Уже через два года завершилось строительство последнего участка ВСТО, и нефть стала поступать напрямую в порт. В результате перевалка увеличилась в два раза, свыше 30 миллионов тонн.

С апреля 2016 года нефть в порт Козьмино доставляется только по магистральному нефтепроводу.

Заданным курсом

Нынешний облик порт приобрел два года назад. В рамках работы по расширению пропускной способности магистрального нефтепровода ВСТО компания ввела еще два резервуара для хранения нефти. Сейчас порт Козьмино - это четыре большие производственные площадки.

По словам заместителя генерального директора по товарно-транспортным операциям "Транснефть - Порт Козьмино" Вадима Головченко, мощности порта за последние годы серьезно выросли. Теперь отгрузка нефти ведется уже через два причала, позволяющие одновременно обрабатывать два танкера дедвейтом от 80 до 150 тысяч тонн.

В месяц в среднем на экспорт из Козьмино уходит более 30 танкеров. Всего же за 10 лет отгружено 239,7 миллиона тонн нефти - 2388 танкеров.

- Географически порт располагается очень удачно - до ключевых рынков сбыта нефть доходит меньше чем за двое суток. Это важно, спрос на углеводороды, поступающие по ВСТО, активно растет.

Нефть имеет высокие потребительские свойства - она малосернистая, что обеспечивает качество производимых в дальнейшем из нее нефтепродуктов, - отмечает Вадим Головченко.

В порту Козьмино действует собственная аккредитованная лаборатория. Тем самым гарантируется высокое и стабильное качество нефти, идущей на экспорт. Система контроля многоуровневая: начиная с момента поступления из нефтепроводной системы до погрузки на танкеры.

Отгрузка нефти ведется с безусловной точностью. Обеспечивает ее система измерения количества и показателей качества нефти (СИКН). В порту их работает сразу две. Можно не сомневаться, что отгружено будет ровно столько углеводородного сырья, сколько законтрактовано.

Все как на ладони

Перемещаясь по территории предприятия, поражаешься невероятному порядку: зеленые подстриженные газоны, ровный асфальт, на котором даже нанесена дорожная разметка, включая пешеходную зебру. Удивляет отсутствие людей. На вопрос "Где персонал?" руководство Козьмино улыбается. И когда попадаешь в пункт управления производством, понимаешь почему.Фактически все процессы работы здесь автоматизированы, что обеспечивает максимальную безопасность транспортировки нефти.

- Сейчас на предприятии действует 87 систем автоматизации, - поясняет заместитель главного инженера по автоматизированным системам управления технологическими процессами и информационным технологиям компании Роман Петрашенко. - Они обеспечивают конт-роль на магистральном нефтепроводе и включают целый комплекс датчиков и систем. Масса поступившего сырья должна с небольшими отклонениями совпадать с показателями на выходе. Совокупность измеряемых показателей позволяет оперативно реагировать на возникающие отклонения: от разливов до несанкционированных врезок.

Среди последних новаций - технология измерения активности в зоне прохождения нефтепровода. Датчики реагируют даже на проходящего мимо человека и сигнализируют оператору и службе безопасности. А уж если кто-то взял лопату или какой-то другой инструмент и начал производить какие-то интенсивные действия около трубы, то система сообщает об опасности. На место отправляется оперативная группа для определения причин такой активности.

В 2014 году в порту внедрена лазерная система помощи в швартовке судов. Она выводит безопасность непростой операции на принципиально новый уровень. Лоцманы в режиме реального времени прямо на судне могут теперь контролировать положение танкера относительно причальной стенки порта, скорость движения, получать данные о ветре. Так что скорость принятия решения возрастает.По итогам 2016 года порт Козьмино был признан лучшим среди российских портов по организации промышленной безопасности. Ежегодно здесь проводится 180 тренировочных занятий и два масштабных учения, за которыми наблюдают представители основных надзорных органов, курирующих сферу безопасности промышленных объектов. Они неизменно подтверждают высокий уровень подготовки сотрудников и обеспечения техническими средствами, необходимыми для ликвидации возможных ЧС на территории порта и нефтебазы. Впрочем, применять их не пришлось еще ни разу - все в системе работает как часы.

Большой скачок

Компания "Транснефть - Восток", осуществляющая эксплуатацию первой очереди нефтепровода ВСТО (аппарат управления компании располагается в г. Братске Иркутской области), уже практически завершила расширение пропускной способности трубопровода до плановых показате-лей - 80 миллионов тонн нефти в год. В нынешнем году компания вводит в строй сразу три новые, последние в очереди строительства, нефтеперекачивающие станции - № 2, 5 и 7.

Теперь в системе объектов стратегического нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан на участке от Тайшета до Сковородино - 21 нефтеперекачивающая станция. От Сковородино до порта Козьмино - еще 12 НПС. С прошлого года ВСТО пополняется углеводородами из нефтепровода Куюмба - Тайшет. Нефть добывают на севере Красноярского края. Сырье проходит 700 километров по трубе, на головной нефтеперекачивающей станции ВСТО в Тайшете поступает в восточный нефтепровод и далее, соединяясь с нефтью восточносибирских и якутских месторождений, движется до берега Тихого океана в сторону порта Козьмино. Суммарное расстояние нефтепроводной поставки составляет 4,7 тысячи километров.

Социально-экономическое значение трубопроводной системы ВСТО в развитии экономик регионов огромно. Ее появление дало возможности для активного освоения углеводородных месторождений северных регионов страны, было положено начало формирования новой нефтегазовой провинции России. Сейчас трубу пополняет нефть Верхнечонского, Талаканского, Среднеботуобинского месторождений в Якутии, Ярактинского, Даниловского, Аянского, Марковского и Дулисьминского месторождений Иркутской области.

Новый путь сибирской нефти обеспечил экономическую независимость России. Дочерние общества "Транснефти", работающие на территориях Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, являются крупнейшими налогоплательщиками в своих регионах.

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Для "Транснефти" вопросы охраны окружающей среды являются одним из главных приоритетов деятельности, и компания постоянно доказывает это на практике. Одно из уникальных решений можно увидеть в порту Козьмино. Недалеко от причалов в море - множество буев. Оказывается, так помечены места размещения гидробионтов - морских организмов, выращиваемых специалистами компании. Дальневосточные деликатесы - гребешки приморские, мидия тихо-океанская, ламинария японская - отличный природный индикатор чистоты воды. Участок их разведения расположен в непосредственной близости к нефтеналивному терминалу порта Козьмино. Исследования показывают: гидробионты чувствуют себя прекрасно, активно растут и размножаются. В итоге молодь даже стали отпускать в море для пополнения популяции. На установках полигона создаются условия, благоприятные для развития других ценных промысловых животных. С 2010 года на дно бухты уже отселили более 65 тысяч особей серых и черных морских ежей, 6 тысяч особей камчатского краба. Принята корпоративная программа повышения биоразно-образия до 2021 года, предполагающая за счет собственных средств общества выпускать до 10 тысяч особей гребешка ежегодно.