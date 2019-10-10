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10.10.2019 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит обрушение штукатурки в школе Биробиджана

Текст: Павел Арсеньев

В Еврейской автономной области сотрудники регионального СУ СК России организовали доследственную проверку по факту падения штукатурки с потолка, которое произошло в школьном коридоре.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, сотрудникам ведомства предстоит выяснить все обстоятельства этого происшествия. Оно произошло утром 10 октября в одной из школ Биробиджана. Предварительно установлено, что штукатурка обрушилась с потолка в коридоре первого этажа.

Фото: iStock
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К счастью, никто не пострадал. Как раз в тот момент шли уроки, ученики и учителя находились в учебных аудиториях. Однако правоохранители намерены оценить работу школьного руководства.

Сообщается, что должностные лица будут проверены "на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)".

Решение о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении будет принято по результатам доследственной проверки. В мэрии Биробиджана информацию об инциденте и отсутствии пострадавших подтвердили.

Как сообщается на сайте муниципалитета, опасный участок по распоряжению руководства школы сразу же был огорожен. Информация о происшествии была доведена до городского отдела образования и управления ЖКХ, сотрудники которых отправились на место.

В мэрии также сообщили, что техническое состояние школьного потолка оценят специалисты. Они должны определить, представляет ли здание угрозу для безопасности детей и педагогов.

Только после этого будут приняты конкретные решения о дальнейших действиях. Пока же, как отметили в мэрии Биробиджана, занятия в школе не отменены, уроки продолжаются.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан
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