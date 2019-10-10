Станет ли Владивосток еще одной культурной столицей России?

Этот "город нашенский" у всех на слуху. Шумный, заполоненный автомобилями форпост на берегу океана, который люди опрометчиво назвали Тихим.

Владивосток - город со своим лицом и характером. Долгие советские десятилетия он был закрытым городом. В паспортах жителей стоял штамп с крупными буквами "ЗП": запретная зона. Попасть сюда можно было только по спецразрешению. Можно еще доехать поездом до станции Угольной, а потом пробираться, прячась от пограничных нарядов.

В 90-е годы, когда страна пребывала в растерянности от мало кому понятных реформ и тонущего в тумане будущего, Владивосток стал центром по продаже японских автомобилей. Их везли сюда паромами, похожими на многоэтажки. Шальная торговля принесла в город криминальный флер и длиннющие пробки на дорогах. Сегодня криминала заметно поубавилось, а пробки так и остались.

Город официально стал столицей Дальневосточного федерального округа. 31 декабря 2023 года здесь откроется один из четырех крупнейших культурных кластеров страны. Три других распахнут свои двери в Севастополе, Кемерово и Калининграде.

Игра как по нотам

Только представьте. Владивостокский культурно-образовательный комплекс вместит концертный зал Мариинского театра, филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и Музея Востока, а также выставочный зал Приморской картинной галереи. Появятся филиалы Центральной музыкальной школы при Московской консерватории и Академии русского балета им. Вагановой.

Но сказать, что во Владивостоке все будет, а сейчас ничего особого нет, неправда. В этом журналистов "РГ" убедили главные действующие на культурной ниве лица во главе с министром культуры (правда, так должность руководителя департамента Елены Бронниковой будет называться с нового года).

Больше 85 лет встречает публику Театр имени Горького - самый старый театр приморской столицы; открыты двери Театра молодежи, Театра кукол, по четыре фестиваля и до 390 концертов ежегодно проводит Приморская филармония, работает Государственный музей имени Арсеньева; в сентябре открылась первая экспозиция в музее "Владивостокская крепость"... Значимое место в жизни города заняла Приморская сцена Мариинского театра, открывшаяся в 2016 году на базе Приморского театра оперы и балета.

Алена Доценко (в центре) показала журналистам "РГ" все шедевры галереи. Фото: Павел Королев

Мариинка у другого моря

Эльдар Алиев, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра, вспоминает, как в 2014 году его пригласили на постановку балета "Щелкунчик".

- Это была другая труппа, театры образца 2014-го и 2019-го - совершенно разные.

Знаменитый балетмейстер хорошо понимает, о чем говорит. Его жизнь танцовщика началась в Мариинском театре в Петербурге, много лет он работал в США, исполнял обязанности худрука Национального балета Венгрии и Академии Бостонского балета.

- Когда я приехал, в балете было тридцать четыре артиста вместе с кордебалетом! Сегодня уже 90.

Владивосток начал растить собственных танцовщиков - в открывшемся здесь филиале Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.

По словам и.о. директора Приморской Мариинки Александра Титова, в театре пока нет спектаклей, которые снимали бы с активного репертуара, и двери Мариинки распахнуты почти каждый вечер. В афише только на ближайшие дни балеты "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Корсар", оперы "Лючия ди Ламмермур", "Макбет", "Травиата"... До 205 тысяч зрителей принимает театр за год, причем четверть зрителей - иностранные туристы.

Большую роль в этом играет фестиваль "Мариинский", когда на приморскую сцену выходит сам маэстро Валерий Гергиев. Для иностранных гостей театр адаптировал и свой интернет-сайт: теперь он функционирует на пяти языках: помимо русского на английском, японском, корейском и китайском.

Заместитель директора Приморской краевой филармонии Татьяна Гатина напоминает, что у них регулярно проходит еще один популярный музыкальный фестиваль - джазовый, в котором участвовали многие звезды. На концерты Игоря Бутмана, к слову, специально прилетали целые группы гостей из Южной Кореи.

Кадры решают

Эльдар Алиев признается, что был готов к тому, что люди будут уезжать, что неизбежна "текучка кадров". Но этого не произошло: напротив, люди приезжают во Владивосток из разных регионов страны - и остаются. Разумеется, руководство Мариинки частично оплачивает артистам стоимость аренды жилья, администрация Приморья дает возможность взять льготную ипотеку, и это, безусловно, важно, но как считает главный балетмейстер, еще важнее возможность творческого роста артистов.

Народная артистка России, куратор оперной труппы театра, знаменитое меццо-сопрано петербургской Мариинки Лариса Дядькова попала во Владивосток с подачи Эльдара Алиева и уезжать пока не собирается:

- Труппа довольно молодая, мы приглашаем ребят из консерваторий. Ведь нужно не только обеспечить текущий репертуар, но и растить артистов, и сохранять плоды наших трудов. И мы видим, что у молодежи появился интерес. Я знаю, что о приморской Мариинке наши студенты говорят: "Это труппа, в которой можно расти, где есть возможность учить сложнейший классический репертуар".

Мы сами за кулисами были свидетелями, как распевался тенор Мэргэн Санданов:

- Пел "Аиду" у нас и в Германии тоже. Мы переманили его из Улан-Удэ, - рассказал Александр Титов.

Из Санкт-Петербурга приехала и Елизавета Сенаторова, обладательница сопрано: "Это золотое место. Для меня это огромная удача, что прошла конкурс. Когда стоял выбор - работать в маленьком театре в Петербурге или здесь, я не задумываясь поехала сюда".

Александр Титов вспомнил историю о том, как искали для вокалистов специалиста по голосовым связкам - фониатра. Таких врачей на все Приморье было всего два. Одна ушла в декрет, а второй отказался, сославшись на большое количество работы. Тогда руководство театра нашло лора, отправило его учиться в Санкт-Петербург и закупило необходимое оборудование на три миллиона рублей.

Картина маслом

Приморская государственная картинная галерея ждет открытия нового музейного комплекса в том числе и для того, чтобы показать людям экспонаты из запасников, где хранятся более 95 процентов коллекции.

Ее директор Алена Даценко умеет выстраивать отношения не только с Эрмитажем и Третьяковкой. Сейчас тут стоят очереди на "Мадонну делла Лоджиа" Боттичелли. Это результат сотрудничества со знаменитой флорентийской галереей Уффици.

У нас сегодня туристический бум: по семь-восемь рейсов в день прилетает во Владивосток из стран тихоокеанско-азиатского региона

А началось все с сумки с изображением ангела кисти великого Рафаэля, которую Алена Даценко несколько лет назад купила на выставке в Государственном музее имени Пушкина. Потом, на Санкт-Петербургском международном культурном форуме эту сумку "опознали" итальянские коллеги. Галеристы двух стран начали общаться и полтора года назад решились на беспрецедентную акцию: привезти Мадонну во Владивосток.

"Мы решили привезти картину Боттичелли во Владивосток не только потому, что это дверь, распахнутая в сторону всех многочисленных культур, цивилизаций и государств Тихоокеанского бассейна, но и потому, что это дверь в будущее. Я уверен, что сто лет спустя, когда наши коллеги, музейные специалисты обратятся к опыту Уффици, они увидят, что именно мы первыми отправили картину Боттичелли во Владивосток, который уже сейчас становится центром самых разных культурных обменов", - пояснил, представляя картину дальневосточникам, директор галереи Уффици Айке Шмидт.

Комментарий

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

-В биографии нашего края осталось много людей, которые внесли свой вклад в его развитие. Но у этнографа и путешественника Владимира Арсеньева - особая роль. Он влюбил в наш край и знаменитых кинематографистов. Даже великий японский режиссер Акира Куросава посчитал нужным и важным возглавить создание фильма "Дерсу Узала". Труды Арсеньева печатались и переиздавались на тридцати языках. По большому счету, его работы стали визитной карточкой Приморья. Тот факт, что люди недавно проголосовали за то, чтобы его именем назвать аэропорт Владивостока, - показатель народной любви к писателю и исследователю нашего края. ...Строительство культурного кластера во Владивостоке - актуальное и своевременное решение руководства страны. У нас сегодня туристический бум: по семь-восемь рейсов в день прилетает из стран тихоокеанско-азиатского региона. С нового года японская авиакомпания "Джал" начинает прямые рейсы во Владивосток. И практически каждую неделю в наш порт заходят по два-три круизных судна. Так что Владивосток обязательно будет культурным форпостом и очагом европейского искусства в Азии. Чтобы удержать талантливых людей на Дальнем Востоке, мы должны помочь им с жильем и обеспечить достойную заработную плату. Будем развивать строительство государственного арендного жилья и предлагать его в аренду по доступной цене. Замечательно, что у дальневосточников появилась возможность получения недорогой двухпроцентной ипотеки. Это еще один якорь, который позволит молодым специалистам закрепляться в нашем крае.