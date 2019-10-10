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10.10.2019 19:38
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Город, где встает солнце

Станет ли Владивосток еще одной культурной столицей России?
Текст: Анна Бондаренко, Александр Ярошенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
Этот "город нашенский" у всех на слуху. Шумный, заполоненный автомобилями форпост на берегу океана, который люди опрометчиво назвали Тихим.
Сайт Приморской сцены Мариинского театра уже работает на пяти языках! Фото: РИА Новости Сайт Приморской сцены Мариинского театра уже работает на пяти языках! Фото: РИА Новости
Сайт Приморской сцены Мариинского театра уже работает на пяти языках! Фото: РИА Новости

Владивосток - город со своим лицом и характером. Долгие советские десятилетия он был закрытым городом. В паспортах жителей стоял штамп с крупными буквами "ЗП": запретная зона. Попасть сюда можно было только по спецразрешению. Можно еще доехать поездом до станции Угольной, а потом пробираться, прячась от пограничных нарядов.

В 90-е годы, когда страна пребывала в растерянности от мало кому понятных реформ и тонущего в тумане будущего, Владивосток стал центром по продаже японских автомобилей. Их везли сюда паромами, похожими на многоэтажки. Шальная торговля принесла в город криминальный флер и длиннющие пробки на дорогах. Сегодня криминала заметно поубавилось, а пробки так и остались.

Фото: Пресс-служба театра балета Якобсона
Театр балета имени Якобсона впервые выступит во Владивостоке

Город официально стал столицей Дальневосточного федерального округа. 31 декабря 2023 года здесь откроется один из четырех крупнейших культурных кластеров страны. Три других распахнут свои двери в Севастополе, Кемерово и Калининграде.

Игра как по нотам

Только представьте. Владивостокский культурно-образовательный комплекс вместит концертный зал Мариинского театра, филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и Музея Востока, а также выставочный зал Приморской картинной галереи. Появятся филиалы Центральной музыкальной школы при Московской консерватории и Академии русского балета им. Вагановой.

Но сказать, что во Владивостоке все будет, а сейчас ничего особого нет, неправда. В этом журналистов "РГ" убедили главные действующие на культурной ниве лица во главе с министром культуры (правда, так должность руководителя департамента Елены Бронниковой будет называться с нового года).

Больше 85 лет встречает публику Театр имени Горького - самый старый театр приморской столицы; открыты двери Театра молодежи, Театра кукол, по четыре фестиваля и до 390 концертов ежегодно проводит Приморская филармония, работает Государственный музей имени Арсеньева; в сентябре открылась первая экспозиция в музее "Владивостокская крепость"... Значимое место в жизни города заняла Приморская сцена Мариинского театра, открывшаяся в 2016 году на базе Приморского театра оперы и балета.

Алена Доценко (в центре) показала журналистам "РГ" все шедевры галереи. Фото: Павел Королев

Мариинка у другого моря

Эльдар Алиев, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра, вспоминает, как в 2014 году его пригласили на постановку балета "Щелкунчик".

- Это была другая труппа, театры образца 2014-го и 2019-го - совершенно разные.

Знаменитый балетмейстер хорошо понимает, о чем говорит. Его жизнь танцовщика началась в Мариинском театре в Петербурге, много лет он работал в США, исполнял обязанности худрука Национального балета Венгрии и Академии Бостонского балета.

- Когда я приехал, в балете было тридцать четыре артиста вместе с кордебалетом! Сегодня уже 90.

Владивосток начал растить собственных танцовщиков - в открывшемся здесь филиале Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.

Фото: РИА Новости.
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По словам и.о. директора Приморской Мариинки Александра Титова, в театре пока нет спектаклей, которые снимали бы с активного репертуара, и двери Мариинки распахнуты почти каждый вечер. В афише только на ближайшие дни балеты "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Корсар", оперы "Лючия ди Ламмермур", "Макбет", "Травиата"... До 205 тысяч зрителей принимает театр за год, причем четверть зрителей - иностранные туристы.

Большую роль в этом играет фестиваль "Мариинский", когда на приморскую сцену выходит сам маэстро Валерий Гергиев. Для иностранных гостей театр адаптировал и свой интернет-сайт: теперь он функционирует на пяти языках: помимо русского на английском, японском, корейском и китайском.

Заместитель директора Приморской краевой филармонии Татьяна Гатина напоминает, что у них регулярно проходит еще один популярный музыкальный фестиваль - джазовый, в котором участвовали многие звезды. На концерты Игоря Бутмана, к слову, специально прилетали целые группы гостей из Южной Кореи.

Кадры решают

Эльдар Алиев признается, что был готов к тому, что люди будут уезжать, что неизбежна "текучка кадров". Но этого не произошло: напротив, люди приезжают во Владивосток из разных регионов страны - и остаются. Разумеется, руководство Мариинки частично оплачивает артистам стоимость аренды жилья, администрация Приморья дает возможность взять льготную ипотеку, и это, безусловно, важно, но как считает главный балетмейстер, еще важнее возможность творческого роста артистов.

Народная артистка России, куратор оперной труппы театра, знаменитое меццо-сопрано петербургской Мариинки Лариса Дядькова попала во Владивосток с подачи Эльдара Алиева и уезжать пока не собирается:

- Труппа довольно молодая, мы приглашаем ребят из консерваторий. Ведь нужно не только обеспечить текущий репертуар, но и растить артистов, и сохранять плоды наших трудов. И мы видим, что у молодежи появился интерес. Я знаю, что о приморской Мариинке наши студенты говорят: "Это труппа, в которой можно расти, где есть возможность учить сложнейший классический репертуар".

Фото: Ирина Полярная
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Мы сами за кулисами были свидетелями, как распевался тенор Мэргэн Санданов:

- Пел "Аиду" у нас и в Германии тоже. Мы переманили его из Улан-Удэ, - рассказал Александр Титов.

Из Санкт-Петербурга приехала и Елизавета Сенаторова, обладательница сопрано: "Это золотое место. Для меня это огромная удача, что прошла конкурс. Когда стоял выбор - работать в маленьком театре в Петербурге или здесь, я не задумываясь поехала сюда".

Александр Титов вспомнил историю о том, как искали для вокалистов специалиста по голосовым связкам - фониатра. Таких врачей на все Приморье было всего два. Одна ушла в декрет, а второй отказался, сославшись на большое количество работы. Тогда руководство театра нашло лора, отправило его учиться в Санкт-Петербург и закупило необходимое оборудование на три миллиона рублей.

Картина маслом

Приморская государственная картинная галерея ждет открытия нового музейного комплекса в том числе и для того, чтобы показать людям экспонаты из запасников, где хранятся более 95 процентов коллекции.

Ее директор Алена Даценко умеет выстраивать отношения не только с Эрмитажем и Третьяковкой. Сейчас тут стоят очереди на "Мадонну делла Лоджиа" Боттичелли. Это результат сотрудничества со знаменитой флорентийской галереей Уффици.

У нас сегодня туристический бум: по семь-восемь рейсов в день прилетает во Владивосток из стран тихоокеанско-азиатского региона

А началось все с сумки с изображением ангела кисти великого Рафаэля, которую Алена Даценко несколько лет назад купила на выставке в Государственном музее имени Пушкина. Потом, на Санкт-Петербургском международном культурном форуме эту сумку "опознали" итальянские коллеги. Галеристы двух стран начали общаться и полтора года назад решились на беспрецедентную акцию: привезти Мадонну во Владивосток.

"Мы решили привезти картину Боттичелли во Владивосток не только потому, что это дверь, распахнутая в сторону всех многочисленных культур, цивилизаций и государств Тихоокеанского бассейна, но и потому, что это дверь в будущее. Я уверен, что сто лет спустя, когда наши коллеги, музейные специалисты обратятся к опыту Уффици, они увидят, что именно мы первыми отправили картину Боттичелли во Владивосток, который уже сейчас становится центром самых разных культурных обменов", - пояснил, представляя картину дальневосточникам, директор галереи Уффици Айке Шмидт.

Комментарий

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

-В биографии нашего края осталось много людей, которые внесли свой вклад в его развитие. Но у этнографа и путешественника Владимира Арсеньева - особая роль. Он влюбил в наш край и знаменитых кинематографистов. Даже великий японский режиссер Акира Куросава посчитал нужным и важным возглавить создание фильма "Дерсу Узала". Труды Арсеньева печатались и переиздавались на тридцати языках. По большому счету, его работы стали визитной карточкой Приморья. Тот факт, что люди недавно проголосовали за то, чтобы его именем назвать аэропорт Владивостока, - показатель народной любви к писателю и исследователю нашего края. ...Строительство культурного кластера во Владивостоке - актуальное и своевременное решение руководства страны. У нас сегодня туристический бум: по семь-восемь рейсов в день прилетает из стран тихоокеанско-азиатского региона. С нового года японская авиакомпания "Джал" начинает прямые рейсы во Владивосток. И практически каждую неделю в наш порт заходят по два-три круизных судна. Так что Владивосток обязательно будет культурным форпостом и очагом европейского искусства в Азии. Чтобы удержать талантливых людей на Дальнем Востоке, мы должны помочь им с жильем и обеспечить достойную заработную плату. Будем развивать строительство государственного арендного жилья и предлагать его в аренду по доступной цене. Замечательно, что у дальневосточников появилась возможность получения недорогой двухпроцентной ипотеки. Это еще один якорь, который позволит молодым специалистам закрепляться в нашем крае.

В доме-музее Владимира Арсеньева губернатор Приморского края Олег Кожемяко может быть и гидом. Фото: Павел Королев

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