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10.10.2019 11:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые выяснили, как умирали последние в мире шерстистые мамонты

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обильные осадки могли стать одной из причин вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, населявших территорию нынешнего острова Врангеля и исчезнувших около четырех тысяч лет назад.

О таком выводе, сделанном в результате совместного исследования финских, немецких и российских ученых, сообщил научный журнал Quaternary Science Reviews.

Фото: iStock
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Прежде чем прийти к этому заключению, исследователи провели анализ 77 образцов костей и зубов мамонтов, живших на севере Сибири, Аляски (США), Юкона (Канада) и острова Врангеля от четырех до сорока тысяч лет назад. Уровень содержания в костях карбонатных углеродных изотопов позволил обнаружить разницу в рационах питания шерстистых мамонтов с острова Врангеля и их сибирских собратьев.

Эта разница указывает на то, что сибирские мамонты в суровые зимы ледникового периода были склонны полагаться на свои запасы жира. Мамонты, жившие в более мягких условиях острова Врангеля, не нуждались в такой прослойке.

Найденные в костях островных мамонтов следы ядовитых стронция, сурьмы и меди подтолкнули к другому предположению. Эти вещества могли попасть в организм животных вместе с водой. А в водоемы они вымывались из горных пород острова обильными осадками.

Однако точная причина вымирания мамонтов на острове Врангеля неясна. Это могло быть резкое изменение климата, инфекционная болезнь, близкородственное скрещивание (инбридинг). Не исключено и антропогенное воздействие.

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