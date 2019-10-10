Новости

Шарапова рассказала о завершении карьеры 07:56
Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом 07:46
Савченко обвинила Порошенко в расшатывании власти 07:44
Помидоры оказались полезны для мужской половой функции 07:26
Впервые за 10 лет в Сингапуре обвинили в хранении огнестрельного оружия 07:19
Ученые назвали фактор, вызывающий 13 видов рака в молодом возрасте 07:12
Стали известны подробности розлива промстоков на заводе в Башкирии 06:53
В Японии умерла первая в мире клонированная корова 06:34
Ракета "Протон-М" успешно вывела спутники на орбиту 06:12
В Эквадоре десятки заключенных сбежали из тюрьмы 06:04
В России появится цифровая платформа для молодых предпринимателей 05:41
Жертвами обстрелов Сирии турецкими военными стали пять человек 05:26
В США девятилетний мальчик обвинен в убийстве пяти человек 05:06
В России впервые пройдет международный форум по стандартизации 05:00
Отряд кораблей ТОФ провел тренировку группы антитеррора 04:51
Вооруженный ножом житель Мексики атаковал журналиста 04:31
В Доминикане 12 тысяч человек могут быть заражены лихорадкой денге 04:24
NASA отложило на сутки запуск прибора изучения ионосферы 03:50
Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту 03:26
СМИ: Китай и США не достигли прогресса на торговых переговорах 02:56
Иран освободил россиянку Юлию Юзик 02:49
Парламент Кубы впервые выберет президента страны 02:09
Первый космонавт ОАЭ вернется на родину 12 октября 01:48
Сотрудник Пентагона задержан за распространение секретных данных 01:46
В Сенат США внесли на рассмотрение проект антитурецких санкций 00:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
10.10.2019 13:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Задавили

Текст: Борис Титов (уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 228(7986)
Мы регулярно проводим анализ по двум основным направлениям давления на бизнес - уголовному и административному.

По уголовному, к сожалению, результаты как в общем по стране, так и по ДФО в частности пока не радуют. Причем на Дальнем Востоке давление нарастает еще большими темпами, чем в среднем по России. Количество уголовных дел, возбужденных по экономическим статьям УК в целом по России стало чуть-чуть меньше, а на Дальнем Востоке выросло: по статье 159 (мошенничество) за первое полугодие 2019 года - на 30 процентов, по статьям 198 (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов) и 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией) - на 17,5 процента.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Владимир Путин указал направления перспективного развития страны

Все это говорит об одном: пока проблема не решена, несмотря на то, что все мы прилагаем большие усилия к тому, чтобы она ушла в прошлое. Пока уголовное право является очень важным фактором в развитии делового климата у нас в стране.

Что касается административного давления, ситуация немного лучше. Проверок становится существенно меньше. В среднем по стране их число сократилось в четыре раза - с 1350 тысяч до 302 тысяч. Это плановые проверки под контролем прокуратуры. Внеплановых, которые тоже идут под контролем прокуратуры, стало в два раза меньше - 676 тысяч за год.

Но дело в том, что плановые и внеплановые были заменены различными специальными видами, которые проверками официально не называются, а именуются мониторингами, рейдами, административными расследованиями. Они проводятся без согласования с прокуратурой.

По нашим данным (точно сказать не можем - есть только косвенная статистика), Роспотребнадзор проводит до 25 процентов дел против бизнеса этим методом и накладывает 20 процентов штрафов по их итогам. Росприроднадзор - более 60 процентов общего объема проверок за счет "рейдов и мониторингов" и более 50 процентов общей суммы штрафов по их результатам. Россельхознадзор - до 50 и 25 процентов соответственно. ФАС - аж до 70 процентов проверок не согласованы с прокуратурой и 97 процентов общей суммы наложенных штрафов начисляется после них. То есть ФАС практически все проверки проводит в таком режиме.

Количество уголовных дел, возбужденных по экономическим статьям УК, в целом по России стало меньше, а на Дальнем Востоке выросло

Что касается Дальнего Востока, здесь ситуация чуть лучше, чем в целом по стране. В общем рейтинге административного давления, например, самый высокий ранг у Хабаровского края: он находится на 4-м месте среди регионов РФ с наиболее мягким административным климатом. Худшая среди дальневосточных территорий -  Бурятия - на 57-м месте. Но в основном все субъекты ДФО - в "зеленой зоне".

При анализе рейдов, мониторингов, административных расследований выяснилось, что "лидером" на Дальнем Востоке стал Россельхознадзор: 87,2 процента  его проверок не подконтрольны прокуратуре. У Росприроднадзора - 51 процент.

Оценили мы также долю предупреждений от общего числа наказаний. Например, у Россельхознадзора показатель 25 процентов. Самое лояльное ведомство - МЧС: выносит 70 процентов предупреждений, прежде чем наложит наказание. А у жилищных комиссий очень мало предупреждений - 17,8 процента, они, как правило, сразу штрафуют.

В целом из всех контрольно-надзорных органов самым мягким и понимающим на Дальнем Востоке выступает, как ни странно, Роспотребнадзор, что нехарактерно для всей страны. Самым жестким - Росприроднадзор.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Дальний Восток ДФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Иран освободил россиянку Юлию Юзик
Турция: За первые часы операции в Сирии обстреляна 181 цель
Депутаты РФ не прекратят общение с США
В Кремле не исключили возможные новые провокации США
Трамп заявил, что США не следовало воевать на Ближнем Востоке