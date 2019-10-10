Мы регулярно проводим анализ по двум основным направлениям давления на бизнес - уголовному и административному.

По уголовному, к сожалению, результаты как в общем по стране, так и по ДФО в частности пока не радуют. Причем на Дальнем Востоке давление нарастает еще большими темпами, чем в среднем по России. Количество уголовных дел, возбужденных по экономическим статьям УК в целом по России стало чуть-чуть меньше, а на Дальнем Востоке выросло: по статье 159 (мошенничество) за первое полугодие 2019 года - на 30 процентов, по статьям 198 (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов) и 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией) - на 17,5 процента.

Все это говорит об одном: пока проблема не решена, несмотря на то, что все мы прилагаем большие усилия к тому, чтобы она ушла в прошлое. Пока уголовное право является очень важным фактором в развитии делового климата у нас в стране.

Что касается административного давления, ситуация немного лучше. Проверок становится существенно меньше. В среднем по стране их число сократилось в четыре раза - с 1350 тысяч до 302 тысяч. Это плановые проверки под контролем прокуратуры. Внеплановых, которые тоже идут под контролем прокуратуры, стало в два раза меньше - 676 тысяч за год.

Но дело в том, что плановые и внеплановые были заменены различными специальными видами, которые проверками официально не называются, а именуются мониторингами, рейдами, административными расследованиями. Они проводятся без согласования с прокуратурой.

По нашим данным (точно сказать не можем - есть только косвенная статистика), Роспотребнадзор проводит до 25 процентов дел против бизнеса этим методом и накладывает 20 процентов штрафов по их итогам. Росприроднадзор - более 60 процентов общего объема проверок за счет "рейдов и мониторингов" и более 50 процентов общей суммы штрафов по их результатам. Россельхознадзор - до 50 и 25 процентов соответственно. ФАС - аж до 70 процентов проверок не согласованы с прокуратурой и 97 процентов общей суммы наложенных штрафов начисляется после них. То есть ФАС практически все проверки проводит в таком режиме.

Количество уголовных дел, возбужденных по экономическим статьям УК, в целом по России стало меньше, а на Дальнем Востоке выросло

Что касается Дальнего Востока, здесь ситуация чуть лучше, чем в целом по стране. В общем рейтинге административного давления, например, самый высокий ранг у Хабаровского края: он находится на 4-м месте среди регионов РФ с наиболее мягким административным климатом. Худшая среди дальневосточных территорий - Бурятия - на 57-м месте. Но в основном все субъекты ДФО - в "зеленой зоне".

При анализе рейдов, мониторингов, административных расследований выяснилось, что "лидером" на Дальнем Востоке стал Россельхознадзор: 87,2 процента его проверок не подконтрольны прокуратуре. У Росприроднадзора - 51 процент.

Оценили мы также долю предупреждений от общего числа наказаний. Например, у Россельхознадзора показатель 25 процентов. Самое лояльное ведомство - МЧС: выносит 70 процентов предупреждений, прежде чем наложит наказание. А у жилищных комиссий очень мало предупреждений - 17,8 процента, они, как правило, сразу штрафуют.

В целом из всех контрольно-надзорных органов самым мягким и понимающим на Дальнем Востоке выступает, как ни странно, Роспотребнадзор, что нехарактерно для всей страны. Самым жестким - Росприроднадзор.