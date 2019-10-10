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10.10.2019 06:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Исландские уроки

Для успешного промысла дальневосточным рыбным компаниям нужно перейти на инновационные методы
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 228(7986)
Рыбодобывающая отрасль вступила в новый период, отсчет которому дало внедрение инвестиционных квот. "Без каких-либо затрат государственных, бюджетных средств мы инициировали строительство более 40 судов, 26 береговых рыбоперерабатывающих заводов на сумму свыше 180 миллиардов рублей", - заявил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук, выступая на международном конгрессе рыбаков во Владивостоке. Перед обновленной отраслью стоят глобальные задачи - к 2024 году увеличить экспорт с сегодняшних с 5,2 до 8,5 миллиарда долларов, сделав при этом рыбу доступной для россиян.
Даже самым современным российским предприятиям, таким как на Курилах, надо роботизировать и автоматизировать лов и переработку рыбы, чтобы использовать сырье полностью - с минимумом отходов или вообще без них. Фото: Максим Федоров / ТАСС Даже самым современным российским предприятиям, таким как на Курилах, надо роботизировать и автоматизировать лов и переработку рыбы, чтобы использовать сырье полностью - с минимумом отходов или вообще без них. Фото: Максим Федоров / ТАСС
Даже самым современным российским предприятиям, таким как на Курилах, надо роботизировать и автоматизировать лов и переработку рыбы, чтобы использовать сырье полностью - с минимумом отходов или вообще без них. Фото: Максим Федоров / ТАСС

Для специалистов очевидно, что добиться таких показателей невозможно без внедрения современных технологий, в том числе на строящихся судах и заводах. К слову, до конца текущего года в эксплуатацию должно быть введено десять заводов, часть из них на Дальнем Востоке, где уже заработали два современных комплекса. Один из них - на Шикотане, этот завод способен перерабатывать до тысячи тонн продукции в сутки, второй - на Камчатке, он сможет выпускать до 25 тысяч тонн готовой продукции в год.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Для дальневосточных верфей выработают меры поддержки

Государство готово и дальше помогать отрасли: сейчас Росрыболовство совместно с минпромторгом обсуждает новые меры поддержки, например, уже в будущем году планируется внедрить механизм субсидирования 30 процентов стоимости строительства малых судов, чтобы поддержать инвестиционный спрос в тех сегментах отрасли, где инвестквота не применима. В целом, отмечает Петр Савчук, благодаря инвестквотам и субсидированию к 2025 году будет обновлено до 40 процентов мощностей добывающего флота: "С одной стороны - достойный результат, с другой - лишь частичный уход от сырьевой модели".

В Росрыболовстве рассчитывают, что инвестиционная активность не должна спадать.

- Внедрение новых технологий так же должно стать неотъемлемой повесткой развития рыбодобывающих компаний, как и поиск возможностей для наращивания добычи, в том числе и за пределами исключительной экономической зоны России, - считает Савчук, предлагая вспомнить об еще одном аспекте - выходе в Мировой океан. - Здесь без прогрессивных технологий добычи, транспортировки и переработки не обойтись. Речь будет идти о тунцах, перспективных и массовых пелагических объектах. Для этого нужны современные суда и новые меры поддержки, к разработке которых министерства и ведомства уже приступили.

На конгрессе рыбаков предложили создать центры компетенций в области рыболовства

Примером, как срабатывает ставка на технологии, для России может стать Исландия - крохотная страна, вошедшая в тройку лидеров рыболовства в Европе благодаря роботизации и автоматизации процессов. Генеральный директор фирмы Knarr Russia Йонас Триггвасон пояснил, что их компании стараются использовать каждую рыбину полностью - с минимумом отходов или вообще без них. Это невозможно без инноваций, над которыми работают целые научные институты.

Между тем развития судоремонта, судостроения, переработки, локализации производства, на которые так рассчитывают российские власти, без внедрения инновационных технологий не добиться.
- А кто будет их внедрять, адаптировать, развивать? - задается вопросом генеральный директор ООО "Технологическое оборудование" Олег Комаров.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Ответ, по его мнению, лежит в плоскости образования. На базе "Дальрыбвтуза", вуза, который готовит специалистов для рыбохозяйственного комплекса, нужно организовать образовательную площадку, где будут учить специалистов, "заточенных" на решение подобных задач. Обучение надо вести во взаимодействии с производственными предприятиями.

Идею о создании центра компетенций участники конгресса рыбаков поддержали, а Росрыболовство пообещало помочь.

"Здесь то же, что и с судостроением: это нам необходимо, если необходимо рыбакам. Поэтому мы возьмем координацию такой работы на себя", - заявил Петр Савчук.

Йонас Триггвасон отметил, что с подобной идеей - создание специализированной кафедры в вузе в Мурманске - к ним обращались коллеги из Северного бассейна. Предложение рассматривается исландскими вузами.

В сохранении и развитии научно-кадрового потенциала, а также вложениях в материально-техническую базу нуждается отраслевая наука, без которой тоже сложно представить превращение отрасли в инновационную. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий Мартынов предлагает все деньги, полученные от проведения крабовых аукционов, направить на формирование научных целевых программ. Это ни много ни мало 125 миллиардов руб­лей за десять лет. Норму следует закрепить законодательно.

Благодаря инвестквотам и субсидированию к 2025 году будет обновлено до 40 процентов мощностей добывающего флота

- Отрасль нуждается в финансировании научных исследований, причем не только по подготовке прогнозов общедопустимых уловов, но и по развитию промысловой разведки, проведению целевых прикладных исследований по технике промысла, переработке продукции и других важных направлений научной деятельности, - уверен он.

При этом количество исследований, которые ведет ТИНРО (Тихоокеанский филиал ВНИРО), год от года становится меньше. Строить нужно научно-исследовательские и научно-производственные суда, где также будут проходить практику курсанты. И это тоже сыграет свою роль в подготовке кадров. Научные суда смогут проводить исследования за пределами исключительной экономической зоны РФ и в удаленных районах Мирового океана.

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