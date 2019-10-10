В России появится цифровая платформа для молодых предпринимателей

Цифровую платформу для молодых предпринимателей запустят в России в июле 2020 года при поддержке Агентства стратегических инициатив. Об этом заявила руководитель представительства АСИ на Дальнем Востоке Ольга Курилова выступая на IV Дальневосточном форуме предпринимателей, сообщает корреспондент "РГ".

"Наша задача, чтобы комфортно было вести бизнес с 14 лет, чтобы молодые предприниматели обратились к нам", - подчеркнула Курилова .

Она отметила, что идея создания платформы исходила именно от молодежи. Ребята хотят иметь площадку, которая позволит им пробовать свои силы, возможно ошибаться, но достигать целей.

Создание такой платформы позволит увеличить число малых и средних предпринимателей в регионах.

Дальневосточный форум предпринимателей открылся в Хабаровске 10 октября и продлится три дня. Его участниками стали более 1000 человек. Они съехались сюда из всех регионов Дальнего Востока. Программа форума включает 50 различных мероприятий, в том числе встречи, дискуссии и культурные события.

Основными площадками форума стали Городской дворец культуры и Дом официальных приемов Правительства края. Ряд мероприятий пройдет также в коворкинг-центре "Точка кипения", Тихоокеанском государственном университете и в краевом детском центре "Созвездие".