Проезд в автобусах Владивостока подорожал с 23 до 28 рублей. Значительное повышение не впервые вызвало недовольство, но впервые привело к протестному поведению пассажиров: нет терминала - нет оплаты.

Повышение стоимости проезда сразу почти на 22 процента удивило. Тем более что салоны автобусов по-прежнему грязные, окна пыльные, чехлы на сиденьях, похоже, не стирали никогда, едут машины, особенно в сопку, словно из последних сил.

- После принятие этого тарифа перевозчикам были поставлены очень жесткие условия - чистые автобусы, обновление парка в обязательном порядке. ГЛОНАСС должен быть у всех, и автобусы должны ходить по расписанию, - утверждает первый заместитель главы администрации города Ольга Козерацкая.

Но такие "жесткие условия" ставились всегда при повышении тарифов и никогда не выполнялись, иначе столь непрезентабельный автобусный парк не позорил бы столицу ДФО сейчас. И все понимают: никакого улучшения сервиса или тем паче обновления автопарка не произойдет. Так, уже на третий день после введения нового тарифа администрация города сняла с линии два автобуса, как объяснили в мэрии, "из-за грязи". Власти констатировали: "многие автобусы нуждаются в химчистке салонов, влажной уборке, ремонте сидений и поручней".

Никак не получается внедрить в автобусах безналичную систему оплаты. В конце августа мэрия сообщала, что "58 автобусных маршрутов Владивостока оснащены терминалами для приема безналичных платежей". Но то, что водители неохотно ими пользуются, подтвердили и в городской администрации. Терминалы то "сломаны", то "испортились". Многие шоферы достают их только по просьбе пассажиров, а некоторые даже предлагают перевести плату за проезд на личную карту. Все эти хитрости объясняются тем, что у водителей автобусов сдельная оплата труда, они должны "давать план", с которого получают определенный процент. Но со сдаваемых работодателю наличных денег процент возвращается тут же, а с безнала можно и не дождаться.

В этих условиях некоторые владивостокцы выступили в соцсетях с идеей "Нет терминала - нет оплаты". "Я предлагаю не платить наличкой. Нет терминала - выходи свободно!", "Грязь - значит, услуга оказана некачественно: не плати", "Вот хотелось бы мне заплатить, но деньги на карте, а у него терминала нет... Ну и до свидания, привет руководителю своему передавай!", - пишут горожане в сетях.