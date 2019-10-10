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10.10.2019 23:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Акция "Сохрани жизнь себе и своему ребенку" спасла 89 оренбуржцев

Текст: Валентина Зотикова (Оренбуржье)
Благодаря профилактической акции по установке пожарных извещателей "Сохрани жизнь себе и своему ребенку" в Оренбуржье спасены жизни 89 человек.

Об этом сообщило министерство социального развития области.

Фото: Министерство социального развития Оренбургской области
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Напомним, что акция по профилактике несчастных случаев и гибели людей на пожарах, стартовала в регионе в 2014 году. Она предусматривает установку автономных дымовых пожарных извещателей, а также проверку исправности отопительных систем и электроснабжения в домах многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, семей, находящихся в социально опасном положении, а также одиноких престарелых людей и инвалидов.

- Первые результаты появились уже в 2015 году: в результате срабатывания оборудования, установленного в частных домах, были спасены жизни 14 человек - в том числе 9 детей и одного ветерана Великой Отечественный войны, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Всего же за этот период благодаря пожарным извещателям в регионе удалось спасти жизни 89 человек, в том числе 52 детей. Только с начала текущего года 43 человека спасли из-за своевременного срабатывания автоматики. Среди них 23 ребенка.

Справка "РГ"

За эти годы в Оренбуржье в рамках профилактической акции межведомственными группами обследовано более 115 тысяч домов, установлено более 72 тысяч автономных дымовых пожарных извещателей. Кроме того, бесплатно проведен ремонт систем отопления и электроснабжения более чем в 4 000 домах.

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