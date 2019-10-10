Миннибаевский ГПЗ сократит выбросы в 2,5 раза

"Татнефть" в рамках общегосударственной стратегии ухода от сырьевого крена в экономике делает ставку на углубление газопереработки на базе Миннибаевского газоперерабатывающего завода в Альметьевском районе.

Сюда поступает попутный нефтяной газ (ПНГ) с большинства промыслов "Татнефти". Теперь здесь планируется выпускать уникальную для России продукцию, в том числе малеиновый ангидрид (МАН).

Однако эти планы вызвали у ряда альметьевцев вопросы, поэтому в компании решили быть максимально открытыми и показать, что проект является не только выгодным, но и экологичным. После ряда встреч руководства с активистами очередным шагом стало открытие информационного центра в Альметьевске.

Фото: Аскар Маликов

Экологическая миссия завода

Исторически Миннибаевский ГПЗ - сам по себе важнейший экологический проект, считает руководитель проектного офиса по развитию нефтегазохимического комплекса "Татнефти" Сирень Сахапов. "Когда его не было, попутный газ приходилось сжигать на факелах, - сообщил он. - Это было бедствием для всего юго-востока Татарстана. Теперь с помощью завода мы перерабатываем свыше 96 процентов всего нефтяного газа. Это лучший показатель в российской отрасли".

В начале 50-х годов попутный нефтяной газ (ПНГ) утилизировался лишь на 14 процентов. Затем ситуация стала меняться. В 1956 году была сдана первая очередь МГПЗ. Четвертая очередь запущена через 10 лет. Сегодня мощность предприятия - 3 миллиардов кубометров газа в год.

Предприятие вошло в состав "Татнефти" в 2002 году, с тех пор на заводе ведется перманентная модернизация, одной из главных задач которой является минимизация выбросов в окружающую среду. Только по сравнению с 2015 годом сегодня их уже удалось снизить на 17 процентов. Так, в 2017 году были запущены новые очистные сооружения для оборотного водоснабжения завода. Небольшая часть воды, которая возвращается в Степной Зай, теперь значительно чище той, что забиралась из реки.

Журналистам на Миннибаевском ГПЗ показали новую факельную установку - венец высокотехнологичной общезаводской факельной системы, создание которой началось два года назад. Её запустят в начале 2020 года, что позволит повысить надежность производства и значительно сократить выбросы в атмосферу, сообщил начальник Управления "Татнефтегазпереработка" (УТНГП) Ильшат Шарипов.

Фото: ПАО "Татнефть"

Доходы без отходов

В целом масштабную модернизацию завода, оценивающуюся в 16,6 миллиардов рублей, планируют завершить в 2024 году. Уже к 2023 году выбросы снизятся в 2,5 раза. Этого позволят достичь новейшие технологии сбора и нейтрализации отходов. В конечном счете, на предприятии будет внедрено безотходное производство.

"Но мы работаем не только с железом и техникой", - отметил Шарипов и сообщил, что планируется засадить деревьями территорию вокруг завода. Всего на площади 200 гектаров высадят около 400 тысяч саженцев.

Но и сегодня ГПЗ соответствует всем требованиям природоохранного законодательства. Его воздействие на окружающую среду соответствует предельно допустимым нормам концентрации (ПДК) по всем веществам. Об этом говорят данные постоянного контроля воздушной среды вблизи завода на границе санитарно-защитной зоны, ширина которой, кстати, сейчас фактически составляет около 1300 метров. Расширять её в будущем не понадобится.

Эту тему уже в масштабах города и района развил на пресс-конференции в заводоуправлении начальник отдела экологической безопасности института "ТатНИПИнефть" Петр Кубарев. Состояние воздуха в Альметьевске отслеживают передвижные лаборатории компании и стационарные станции Минэкологии РТ. По их показаниям, превышения ПДК вредных веществ нет. Кроме того, "Татнефть" планирует закупить автоматические станции контроля атмосферного воздуха. Данные с них будут в режиме онлайн передаваться на экомониторы, расположенные на улицах города, и на мобильные приложения.

Не нужно боятся ангедрида

Новым этапом развития Миннибаевского ГПЗ может стать проект переработки н-бутана в МАН. Создание производства предполагается вести одновременно с модернизацией всего МГПЗ с применением новейших технологий.

"Глубокая переработка газа - одно из важных направлений развития "Татнефти", - сказал Сирень Сахапов. - Наша цель - повысить устойчивость компании в условиях колебаний мировых цен на сырье. Для этого мы должны развивать производство востребованной продукции. Но делать это мы будем не в ущерб экологии". Он напомнил, что семьи руководителей нефтяной компании также живут в Альметьевске.

Одним из экологических преимуществ проекта названо исключение вывоза бутана цистернами с неизбежными утечками и испарениями. Дело в том, что продуктом завода вместо пожаро- и взрывоопасного газа второго класса опасности (1-й - самый опасный) станет твердое вещество в виде гранул 8-го класса. Для его транспортировки применяются герметичные мешки по 25 килограммов.

При комнатной температуре вещество можно брать в руки без вреда здоровью, что и продемонстрировал Сахапов журналистам на собственном примере. Токсичным ангидрид становится, если его нагреть до 202 градусов С. Впрочем, как и большинство полимеров, окружающих нас в быту.

Фото: Аскар Маликов

Залогом безопасности производства являются герметичная замкнутая цепь при невысоком давлении - менее 2 атмосфер (как в домашнем водопроводе) и высокая степень автоматизации.

Отходы, которых будет немного, практически полностью будут обезвреживаться. Объем выбросов составит не более 1,8 процента от нынешних показателей МГПЗ и все они будут полностью нивелированы за счет вышеназванных мер.

Оценку воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС) провел "Оргнефтехимпроект". Процедура создания подобных объектов в РФ предусматривает многоступенчатую экспертизу, пояснила представитель института Ольга Гудкова. После окончательного заключения никаких отклонений от согласованного проекта не может быть. Так что высказывающееся мнение, что "спроектируют одно, построят другое", не имеют под собой оснований, подчеркнула она.

Экономической же выгодой является возрастание в 3,5 раза удельной стоимости конечного продукта по сравнению с исходным полупродуктом. Сфера применения МАН широка. Из него изготавливают полимеры, смолы, синтетические волокна, стройматериалы. Он используется для производства моющих средств, фармацевтических и сельскохозяйственных препаратов, присадок и стабилизаторов топлива, смазочных масел и даже искусственных подсластителей.

Прозрачность и открытость

В недавно открытом возле Молодежного центра информационном центре "Татнефти" любой горожанин сможет узнать о модернизации Миннибаевского ГПЗ и других проектах нефтяной компании.

Фото: Аскар Маликов

"К нам поступает много вопросов по поводу планов развития завода, - пояснила руководитель пресс-службы "Татнефти" Айгуль Алпарова. - Поэтому мы и решили открыть инфоцентр, который поможет снять все опасения. Как говорит наш гендиректор Наиль Маганов, гораздо хуже, если местные жители не интересуются экологией и такими проектами".

Руководство компании готово провести дополнительную серию встреч с жителями, сказала она. Для этого в центр время от времени будут приглашать разных специалистов. А 8 ноября состоятся общественные слушания.

Само элегантное сооружение выполнено в виде прозрачного купола. По замыслу, он должен символизировать открытость, прозрачность и готовность нефтяников к диалогу со своими земляками.

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