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10.10.2019 23:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Оренбуржье будет сотрудничать с Объединенной зерновой компанией

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Знаменитая оренбургская пшеница твердых сортов вызвала интерес на XXI Российской агропромышленной выставке "Золотая осень". Регион подписал соглашение о сотрудничестве с Объединенной зерновой компанией (ОЗК).
Подписи под документом поставили и.о. первого вице-губернатора региона Сергей Балыкин и первый заместитель гендиректора ОЗК Иван Чеповой. Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Подписи под документом поставили и.о. первого вице-губернатора региона Сергей Балыкин и первый заместитель гендиректора ОЗК Иван Чеповой. Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Подписи под документом поставили и.о. первого вице-губернатора региона Сергей Балыкин и первый заместитель гендиректора ОЗК Иван Чеповой. Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, подписи под документом поставили и.о. первого вице-губернатора Сергей Балыкин, который возглавляет делегацию региона на агрофоруме, и первый заместитель гендиректора ОЗК Иван Чеповой.

Стороны подтвердили намерения о сотрудничестве в интересах увеличения экспортного потенциала Оренбуржья, развития внутреннего зернового рынка и поддержки развития инфраструктуры агропродовольственного рынка региона.

Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Оренбургская твердая пшеница вошла в число лучших в мире

Сергей Балыкин подчеркнул необходимость налаживания эффективного партнерства с ОЗК.

- С представителями компании проведен ряд встреч и уже достигнуты договоренности. В первую очередь, компанию интересует, конечно, знаменитая оренбургская пшеница твердых сортов, - заявил он.

Напомним, что агропромышленная выставка "Золотая осень" открылась накануне в Москве на ВДНХ. Ее участниками стали 50 регионов России - в том числе и Оренбургская область. На стенде сделан акцент на местные бренды: оренбургский пуховый платок, Соль-Илецкий арбуз и другие. Кроме того, область славится своими молочными и мясными продуктами, которые представлены на витринах - так же, как и продукция мукомольных предприятий.

На выставке оренбуржцы представили также планируемые к реализации инвестиционные проекты. Среди них - глубокая переработка пшеницы твердых сортов. В рамках проекта предполагается строительство в Орске нового дополнительного цеха глубокой переработки зерна для производства таких экспортных культур, как кус-кус, булгур и семолина.

Справка "РГ"

Объединенная зерновая компания - государственный оператор российского зернового рынка. ОЗК выступает государственным агентом по продаже зерна, а также управляет более чем 20 элеваторами и перерабатывающими предприятиями. Основным владельцем ОЗК с долей 50 процентов плюс одна акция выступает государство.

Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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