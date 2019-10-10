Оренбуржье вошло в число лучших регионов страны по созданию комфортной городской среды. На сегодня здесь выполнено 64 процента от запланированного объема работ. Среднероссийский показатель составляет 57 процентов.

На днях в регионе в рамках проекта по благоустройству городской среды открыли сквер в поселке Пригородный. Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

Такие цифры были названы на Всероссийском селекторном совещании, которое состоялось в режиме видеоконференции в Минстрое РФ под председательством главы федерального ведомства Владимира Якушева.

Российские субъекты отчитались о ходе выполнения мероприятий по благоустройству. Проекты по формированию комфортной городской среды реализуют 3 020 муниципальных образований.

- Полностью выполнены работы по благоустройству общественных и дворовых территорий на 7 738 объектах в 80 регионах страны. Это 57 процентов от запланированного количества, - отметил Владимир Якушев.

В Оренбуржье заметно опережают среднероссийские темпы. По данным министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области, на десятое октября выполнено 64 процента от запланированного объема. В эксплуатацию введены 39 дворовых и 25 общественных пространств. На остальных идет завершение и приемка работ.

Справка "РГ"

В 2019 году в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области" принимают участие 13 городских округов и 45 сел. Всего в регионе будет благоустроено 99 территорий: 56 общественных пространств и 43 дворовые площадки. Общий объем финансирования - более 805 миллионов рублей.

